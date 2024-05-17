普京：中俄将建设西伯利亚力量2号输气管道

普京在北京访问期间表示，从俄罗斯向中国输送天然气的“西伯利亚力量2号”管道有望进入建设阶段。但一直对此保持沉默的北京仍未明确表态。

（德国之声中文网）俄罗斯与中国计划扩大在能源领域的伙伴关系。正在中国访问的俄罗斯总统普京周五（5月17日）在北京表示，两国再次表达了合作建造西伯利亚力量2号天然气管道的意向。

普京称，他相信俄罗斯天然气公司（Gazprom）和其他参与项目的公司将就管道的路径达成共识，此外双方还考虑在“同一走廊”建设一条输油管线。

据俄罗斯文传电讯社报道，俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Nowak）在周四晚间就表示，中俄两国预计在“不久的将来”签署修建西伯利亚力量2号的合约。该管道将把俄罗斯天然气经过蒙古国输往中国。

诺瓦克对俄罗斯官方电视台称，双方计划完成项目的审核，就建设这条输气能力为500亿立方米的天然气管道签约。诺瓦克是俄政府主管石油和天然气领域的官员，是此次普京出访中国随行代表团的成员。

俄中边界输气管道开通 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在中俄高层会谈中，能源领域合作也是议题之一。中俄领导人5月16日在北京发布了中俄“关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明”。据新华社引述的声明原文，双方将“持续巩固中俄能源战略合作并实现高水平发展，保障两国经济和能源安全。努力确保国际能源市场稳定且可持续，维护全球能源产业链供应链的稳定和韧性。”

根据声明，双方将“根据市场原则”开展石油、天然气、液化天然气、煤炭、电力等领域合作，确保相关跨境基础设施稳定运营，确保能源运输畅通无阻；共同推进中俄两国企业落实大型能源项目，并在可再生能源、氢能和碳市场等前景领域深化合作。

“西伯利亚力量2号”预计全长3550公里、其中有950公里穿越蒙古国领土。十多年来，这条管道一直是莫斯科的优先事项，但北京的态度一直相当矜持，始终未有公开表态。自从欧洲为回应俄罗斯2022年全面入侵乌克兰而限制了从俄罗斯进口天然气以来，这条管道对莫斯科变得更加重要。

西伯利亚力量1号线横贯俄罗斯远东地区 图像来源: Alexandr Semenov/Gazprom

普京于去年3月就曾表示，已经与中方就该项目几乎所有条件达成一致。俄罗斯官员也表示，管道将于2024年上半年开始动工。但今年一月，蒙古国总理奥云额尔登对英国《金融时报》透露，“西伯利亚力量二号”管道工程建设可能面临推迟。

俄罗斯与中国之间已有一条被称为"西伯利亚力量1号"的输气管道。该管道总长超过3000公里，横跨西伯利亚进入中国黑龙江省，从2019年开始供气，预计到2025年将达到每年380亿立方米天然气的满负荷运营能力。

（路透社、金融时报）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。