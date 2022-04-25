普京与默克尔：走过岁月 见证历史

抓住对方弱点

默克尔怕狗，是众所周知的。然而，普京2007年1月在索契接待默克尔时，却让他的爱犬——一条黑色的拉布拉多围着默克尔转来转去。他是想吓唬这位来宾吗？ “我相信俄罗斯总统很清楚，我并不很乐意跟他的狗碰面，但他还是把狗带来了”， 默克尔在2015年这样说。