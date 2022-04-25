普京与默克尔：走过岁月 见证历史

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
普京在俄罗斯掌权已逾二十年，默克尔担任德国总理长达16年。两位领导人之间的关系经历诸多起伏，渐行渐远。在一开始，一切都显得相当和谐……
2002年，默克尔还是反对党基民盟（CDU）的党魁。上任不久的普京则是代表一个现代俄罗斯的新面孔。据报道，首次在克里姆林宫会晤普京后，默克尔与随行人员开玩笑说，她通过了“克格勃测试”——经受住了对方目光的拷问，这是在影射普京出身于苏联情报部门。
普京同默克尔的前任施罗德建立了友谊，两人至今保持着密切关系。2005年9月德国联邦大选前，形势显现默克尔可能将取代社民党人施罗德成为德国总理。普京在俄罗斯驻柏林大使馆会见了当时的总理候选人默克尔，呼吁扩展德俄两国关系。默克尔称此次对话“开诚布公”。
时隔一年后，普京曾谈起已成为德国总理的默克尔：“我们在个人层面的彼此了解并不太多，但她善于倾听的能力给我留下了深刻印象”，普京在接受设址德累斯顿的中德意志电台（MDR）采访时说道。他补充说，在女性政治家中，能够倾听是一种罕见的特质。
默克尔怕狗，是众所周知的。然而，普京2007年1月在索契接待默克尔时，却让他的爱犬——一条黑色的拉布拉多围着默克尔转来转去。他是想吓唬这位来宾吗？ “我相信俄罗斯总统很清楚，我并不很乐意跟他的狗碰面，但他还是把狗带来了”， 默克尔在2015年这样说。
到了2012年，普京已对新闻媒体和政治异见人士进行了相当严厉的打压。在访问圣彼得堡期间被记者问到有关媒体自由的话题时，默克尔的回答几乎丝毫没有掩饰她对俄罗斯领导人的揶揄：“要是我每次打开报纸都会生气动怒，那我在总理这个位置上连三天都呆不下去。”
2014年俄罗斯吞并克里米亚半岛后，莫斯科和西方的关系急剧恶化。然而，普京对德国媒体表示，他同德国总理仍保持着一种“类似生意的关系”。在接受德国发行量最大的《图片报》采访时，普京说：“我信任她。她是一个坦率的人。和其他人一样，她也受到某些限制，但她诚实地致力于解决危机。”
“我不想羞辱任何人，但默克尔女士的表态是一种因主权受限而长期积累的愤怒的爆发”，普京2017年对媒体这样评论默克尔在慕尼黑的一次竞选发言。默克尔在这次所谓的 “啤酒帐篷”演讲中，敦促欧洲人在与美国总统特朗普的分歧之下要依靠自己。
就在说这一番话一个月后，两位领导人在汉堡G20峰会期间再次会面。镜头捕捉到的这一刻，普京和默克尔不知在谈些什么，两人的表情似乎都有些激动，当普京随即晃动起手指的时候，默克尔忍不住翻了个白眼，被拍个正着。照片立即在网络上疯传。
2018年默克尔到访索契时，普京用一束鲜花欢迎她。是示意握手言和？是故作绅士派头，还是隐含性别傲慢？其实背后的原因并不重要。与普京一同出现在镜头前，默克尔说，需要继续对话，“即使对某些议题的意见有严重分歧，我们还是需要沟通谈话，否则的话就会陷入沉默。”
2020年1月，默克尔与普京最后一次在克里姆林宫会面。此后，俄罗斯对乌克兰的行动使双方关系再一次恶化。另一个争议焦点是莫斯科对待异议人士的做法，特别是因遭投毒到德国接受治疗的反对派领袖纳瓦尔尼回到俄罗斯旋即被逮捕。
克里姆林宫上周末发布的一段视频显示，普京的健康状况似乎不妙。一些政治评论家和英国小报称他患上帕金森症。医学专家们怎么看？
被称为普京的好朋友会被敏感的人视为一种侮辱，但德国的前总理却为此感到自豪。德国之声评论员Marcel Fürstenau认为，从中可窥其性格一二。
烏克蘭3日稱俄羅斯試圖包圍在烏東地區的烏克蘭部隊。同日，俄羅斯部隊再次砲擊烏西城市利沃夫。而在與法國總統馬克宏的通話中，俄羅斯總統普丁稱他對會談抱持開放態度。
有批评称，正是因为默克尔当政时期对俄罗斯采取的绥靖政策，才使得普京得以日益做大，直至发动侵略战争。曾长期担任德国外交部长、现任德国联邦总统的施泰因迈尔坦承自己当年参与制定的对俄政策存在错误。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版