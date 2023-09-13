 普京与金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行会晤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2023

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时政风云

普京与金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行会晤

本周三，俄罗斯总统普京与到访的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对外表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。普京与金正恩会面前，朝鲜向日本海发射了2枚短程弹道导弹。

时隔四年，金正恩与普京再次举行首脑会谈。

时隔四年，金正恩与普京再次举行首脑会谈。

（德国之声中文网）本周三（9月13日），俄罗斯总统普京与到访的朝鲜最高领导人金正恩在俄罗斯阿穆尔州东方航天发射场举行了一对一的会面。俄罗斯卫星通讯社报道称，普京和金正恩在东方航天发射中心视察了“安加拉”火箭发射台建设进程和“联盟-2”号火箭的发射装置。

路透社报道称，普京在接见金正恩时表示，俄罗斯将帮助朝鲜进行卫星发展建设，“所以今天我们来了东方航天发射场”。普京还表示，金正恩对俄罗斯的火箭技术抱有浓厚兴趣。金正恩则表示，希望俄罗斯与朝鲜永远共同反对帝国主义、支持建设主权国家。金正恩对普京说：“俄罗斯为了维护主权和安全，与霸权主义势力展开了神圣的斗争。我们将永远支持普京总统和俄罗斯领导层做出的决策。”

普京和金正恩在东方航天发射中心视察了“安加拉”火箭发射台建设进程和“联盟-2”号火箭的发射装置。

普京和金正恩在东方航天发射中心视察了“安加拉”火箭发射台建设进程和“联盟-2”号火箭的发射装置。

金正恩还在东方航天发射场的留言簿短暂留言。他写道：“诞生首位征服太空者的俄罗斯，光辉永存。”从现场记者拍摄的画面上可以看到金正恩的胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正也在访俄代表团中随行。

双方随后举行了双边磋商会议。外界猜测，磋商的重点可能还包括朝鲜向俄罗斯提供武器的问题。

会谈举行前，普京被问到双方会讨论哪些议题，普京回应说：“我们会讨论所有这些议题。”俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫则表示：“我们两国正在不宜对外公布的敏感领域开展合作。”

金正恩还表示，他确信，与普京的见面是将朝俄两国关系提升到新水平而迈出的又一步。

金正恩的胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正也随行访问。

金正恩的胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正也随行访问。

周二凌晨，金正恩乘坐专列抵达俄罗斯边境城市哈桑市。东方航天发射场距离符拉迪沃斯托克（中国曾称其为海参崴）以北1500公里。据俄罗斯媒体报道，普京为了参加远东经济论坛周一已经抵达符拉迪沃斯托克。

朝鲜向日本海发射2枚短程弹道导弹

距离金正恩与普京会面前几个小时，朝鲜向日本海发射了2枚短程弹道导弹。韩国军方和日本海上保安厅称，这两枚导弹从朝鲜东海岸发射，均飞行了约650公里。东京方面表示，两枚导弹均落在日本专属经济区外的海域。

日本官房长官松野博一在记者会上称，已通过北京的大使馆渠道向朝鲜提出严正抗议。

韩国联合参谋本部谴责朝鲜接连发射弹道导弹对韩半岛乃至国际社会和平稳定构成严重威胁，违反联合国安理会的相关决议，并敦促朝鲜立即停止弹道导弹挑衅。

日本共同社分析认为，朝鲜当天发射导弹或意在展现其对抗日美韩加强合作的姿态。

韩联社引述韩国统一研究院高级研究委员洪珉的分析认为，“这是朝鲜首次在最高领导人出访海外的情况下发射导弹，或意在凸显即便最高领导人不在现场‘坐镇’，朝鲜也对其军事应对态势有十足把握。此外，该发射活动也可能是为抗议韩美两国连日针对朝俄首脑会谈释放警告信息”。

周三，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上就有关俄罗斯总统普京与金正恩会面的提问回应表示，朝鲜领导人对俄罗斯的访问，这是朝俄之间的安排。对于中朝关系，中朝是山水相连的友好邻邦，中朝关系发展良好，双方正在贯彻落实两国最高领导人达成的重要共识，深化两国各领域的交流合作，推动中朝传统友好合作关系不断取得新的更大的发展。

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

（路透社、法新社、韩联社、共同社）

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这些年来金正恩的跨国之旅

有报道称，朝鲜领导人金正恩本月将出访俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，在那里会见俄罗斯总统普京。这将是金正恩4年多来首次出国访问。他出访的次数已经超过了父亲金正日，而且打破了后者不乘坐飞机的禁忌。

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