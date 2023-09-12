 普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ | 所有节目 | DW | 13.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？

普京和金正恩会面之前，除了会谈的内容之外，外界也纷纷猜测两人会在哪里见面。而今答案揭晓，会面地点选在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场。这个安排有何深意？这个发射场又有怎样的故事？

  • Russland | Treffen Kim Jong Un und Wladimir Putin

    普金会在哪里？

    普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

  • Russland | Start Luna-25 Mondmision

    东方航天发射场是什么地方？

    这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

  • Russland Vorbereitungen für den Start des Mondlanders Luna-25 im Kosmodrom Wostotschny

    失败的探月使命

    俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

  • Kim Jong Un und Vladimir Putin

    为卫星而来？

    根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

  • Russland | Treffen Kim Jong Un und Wladimir Putin

    妹妹随行

    金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

  • Russland Kim Jong Un reist zum Treffen mit Putin

    发射弹道导弹

    虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

  • China, Peking: Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un trifft Präsident Xi Jinping

    坐火车出行

    金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。


  • Russland | Treffen Kim Jong Un und Wladimir Putin

    普金会在哪里？

    普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

  • Russland | Start Luna-25 Mondmision

    东方航天发射场是什么地方？

    这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

  • Russland Vorbereitungen für den Start des Mondlanders Luna-25 im Kosmodrom Wostotschny

    失败的探月使命

    俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

  • Kim Jong Un und Vladimir Putin

    为卫星而来？

    根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

  • Russland | Treffen Kim Jong Un und Wladimir Putin

    妹妹随行

    金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

  • Russland Kim Jong Un reist zum Treffen mit Putin

    发射弹道导弹

    虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

  • China, Peking: Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un trifft Präsident Xi Jinping

    坐火车出行

    金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。


多媒体中心更多内容

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京

金正恩坐了数十小时的绿皮火车来见普京 12.09.2023

相关文章

13.09.2023+++ Russian President Vladimir Putin, right, and North Korea's leader Kim Jong Un shake hands during their meeting at the Vostochny cosmodrome outside the city of Tsiolkovsky, about 200 kilometers (125 miles) from the city of Blagoveshchensk in the far eastern Amur region, Russia, on Wednesday, Sept. 13, 2023. (Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

关系升级 普京应金正恩之邀将访朝鲜 14.09.2023

朝鲜官媒周四指出，俄罗斯总统普京已接受邀请，将会造访朝鲜。周三他与访俄的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤；克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。

+++ARCHIV+++December 2, 2016++++ FILE PHOTO: A general view shows a drill by North Korean Korean People's Army (KPA) artillery units on the front in this image released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang December 2, 2016. KCNA/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. SOUTH KOREA OUT. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS./File Photo

普京会见金正恩 双方交换的是什么？ 14.09.2023

俄罗斯总统普京和朝鲜最高领导人金正恩周三在俄罗斯东方航天发射场举行了会谈。双方没有对外公布会谈的内容和达成的协议。但是外界推测朝鲜会使用火炮弹药与俄罗斯交换粮食及高端军事技术。

Auf diesem Foto, das am Samstag, den 9. September 2023, von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellt wurde, nimmt Kim Jong-un (r), Machthaber von Nordkorea, mit seiner Tochter (l) an einer paramilitärischen Parade anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums Nordkoreas teil. Unabhängige Journalisten hatten keinen Zugang zu der Veranstaltung, die auf diesem von der nordkoreanischen Regierung veröffentlichten Bild zu sehen ist. Der Inhalt dieses Bildes ist so, wie er zur Verfügung gestellt wurde und kann nicht unabhängig überprüft werden. Das Wasserzeichen in koreanischer Sprache auf dem Bild, das von der Quelle zur Verfügung gestellt wurde, lautet: «KCNA» ist die Abkürzung für Korean Central News Agency. +++ dpa-Bildfunk +++

朝鲜建政75年：金正恩与中俄代表团一同阅兵 09.09.2023

朝鲜周五举行深夜阅兵式，庆祝建政75周年。金正恩邀请来访的中国代表团和俄罗斯歌舞团参加了阅兵式，接受检阅的包括由卡车和拖拉机牵引的火箭发射器。习近平和普京皆向金正恩发出贺电。

19.07.2021| In this photo taken from video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, a new Zircon hypersonic cruise missile is launched by the frigate Admiral Gorshkov of the Russian navy from the White Sea, in the north of Russia, Russia, Monday, July 19, 2021. The Russian military has reported another successful test launch of a new Zircon hypersonic cruise missile. Russia's Defense Ministry said the launch took place on Monday from an Admiral Groshkov frigate located in the White Sea, in the north of Russia. The ministry said the missile successfully hit a target more than 350 kilometers (217 miles) away on the coast of the Barents Sea. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

盟友也不放过?朝鲜黑客侵入俄罗斯导弹厂商 08.08.2023

据路透社报道，具朝鲜官方背景的黑客去年秘密侵入负责制造卫星及高超音速导弹的俄罗斯机械制造工艺科学生产联合体，安装了后门程序。不久前，俄罗斯国防部长绍伊古刚刚访问了朝鲜，参加朝鲜战争70周年纪念活动。