普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？

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普京和金正恩会面之前，除了会谈的内容之外，外界也纷纷猜测两人会在哪里见面。而今答案揭晓，会面地点选在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场。这个安排有何深意？这个发射场又有怎样的故事？
普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。
这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。
俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"
根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。
金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。
虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。
金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。
朝鲜官媒周四指出，俄罗斯总统普京已接受邀请，将会造访朝鲜。周三他与访俄的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤；克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。
俄罗斯总统普京和朝鲜最高领导人金正恩周三在俄罗斯东方航天发射场举行了会谈。双方没有对外公布会谈的内容和达成的协议。但是外界推测朝鲜会使用火炮弹药与俄罗斯交换粮食及高端军事技术。
朝鲜周五举行深夜阅兵式，庆祝建政75周年。金正恩邀请来访的中国代表团和俄罗斯歌舞团参加了阅兵式，接受检阅的包括由卡车和拖拉机牵引的火箭发射器。习近平和普京皆向金正恩发出贺电。
据路透社报道，具朝鲜官方背景的黑客去年秘密侵入负责制造卫星及高超音速导弹的俄罗斯机械制造工艺科学生产联合体，安装了后门程序。不久前，俄罗斯国防部长绍伊古刚刚访问了朝鲜，参加朝鲜战争70周年纪念活动。
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