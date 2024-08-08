普京与欧洲：25年的爱恨情仇

普京曾让德国总理相信他是纯洁无暇的民主人士，让欧盟畅想一个从葡萄牙到远东的经济人文区。但如今，欧洲人视他为肆无忌惮的独裁者、冷酷无情的杀人犯。从普京1999年8月9日当上俄罗斯总理到现在的25年间，到底发生了什么让欧俄关系从如胶似漆变向反目成仇？

（德国之声中文网）1999年8月9日，普京被年老体衰的时任总统叶利钦任命为俄罗斯总理。到了年底，只当了几个月总理的普京就接任了叶利钦。时年47岁的他在就职演讲中表示，俄罗斯过去是、将来依然是一个大国。

当时，欧洲人视普京为一个改革者，有望让俄罗斯摆脱90年代的混乱重新找到前进的方向。时任美国总统小布什则在2001年6月与普京会晤后表示，普京“值得信赖且直接”，“他洞见了自己的灵魂”。

2001年9月，普京来到了德国联邦议会并用德语发表演讲。他提议俄欧建立安全伙伴关系，对美国领导西方的角色则提出了质疑。普京甚至不排除俄罗斯今后加入欧盟以及北约的可能性。

2001年9月，普京来到了德国联邦议会并用德语发表演讲 图像来源: Peer Grimm/dpa/picture alliance

欧盟和俄罗斯也达成了一系列合作协议以及资助方案，双方都寻求建立“战略伙伴关系”。北约则和俄罗斯互设办事处，并成立特别委员会讨论战略问题以及中东欧国家自愿加入北约的问题。

欧盟从70年代起就进口苏联以及俄罗斯的天然气和石油，到了00年代初，俄罗斯已经是欧洲的主要能源供应国，俄欧之间的经贸往来非常密切。尽管当时的俄罗斯已经开始公然打压反对派人士、压制新闻自由，但是时任德国总理施罗德依然将普京称为“纯洁无暇的民主人士”。施罗德卸任总理后，去了俄罗斯国有能源企业获得了报酬丰厚的高管职位。

普京何时转变？

2006年的慕尼黑安全会议上，普京在演讲中抱怨说，西方国家不愿接受俄罗斯成为一个大国。他认为北约东扩违背了此前的“不推进到俄罗斯边境”承诺。不过，俄罗斯曾经在1997年和北约签署协议同意其东扩。

此后，俄罗斯开始退出一些与西方的裁军协议。美国部署导弹防御系统的计划也招致了普京的激烈抨击。2008年4月，北约允许格鲁吉亚和乌克兰今后加入的承诺更是激怒了克里姆林宫。同年8月，俄罗斯武装干预格鲁吉亚内政，在一次军事行动后控制了格鲁吉亚的南奥赛梯和阿布哈兹地区。

不过，一直到2013年，欧盟方面依然表示，欧俄应当联手打造一个“从里斯本到符拉迪沃斯托克的共同经济人文区”。

时任德国总理默克尔和法国总统奥朗德在2015年力促达成了《明斯克协议》。图为参与协议会谈的普京、默克尔、奥朗德以及时任乌克兰总统波罗申科 图像来源: Tatyana Zenkovich/EPA/picture alliance

急转直下

这一情形在2014年初不复存在。当时，乌克兰亲俄总统亚努科维奇拒绝在与欧盟的联系国条约上签字，激怒了希望亲欧而不是亲俄的大量民众，引发了大规模示威抗议。后来，亚努科维奇逃亡俄罗斯，普京则趁乱吞并了俄裔人口占据多数的克里米亚半岛，还或明或暗地支持乌克兰东部的亲俄分裂势力。西方国家此时才开始祭出对俄制裁措施，但也并未放弃外交斡旋。时任德国总理默克尔和法国总统奥朗德在2015年力促达成了《明斯克协议》。这份协议虽然从未实现真正的和平，但按照默克尔在多年后的说法，该协议“为乌克兰变得更强大赢得了时间”。

2014年到2022年间，尽管俄罗斯与西方的关系急转直下，欧洲人越来越视普京为专制者甚至独裁者，但是俄欧能源贸易却没有停止。

2022年2月，俄军悍然全面入侵乌克兰，美国总统拜登随后公开将普京称为“肆无忌惮的独裁者、战犯、杀手”。北约则将普京治下的俄罗斯称为“对欧洲和平最大的威胁”，军备竞赛也重新开启。欧盟开始全面制裁俄罗斯，并试图尽快和俄罗斯的天然气、石油脱钩。

不过，一直到战争爆发两年半后的今天，欧洲依然无法完全禁绝俄罗斯的能源。欧俄之间的经贸往来固然大大低于从前，但是仍然有许多欧洲企业继续在俄罗斯国内经营，这主要包括化工、制药、食品等没有被制裁的领域。

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