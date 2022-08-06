普京与埃尔多安会晤 双方欲加强经贸合作

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契举行了长约4个小时的会谈，双方决定扩展两国的经济关系。俄通社援引俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)表示，埃尔多安访问期间，双方在贸易和经济领域做出了 "非常重要的决定"。

双方合作的条件将变得更加容易。比如，土耳其今后将以卢布结算俄罗斯对土方的天然气供应。另外，普京和埃尔多安表示，两国将在打击 "叙利亚境内所有恐怖组织 "方面相互协调，也会联合行动。

普京和埃尔多安都强调了会执行乌克兰粮食出口协议的意愿。会后两人发布声明，指出："俄罗斯和土耳其之间真诚、坦率和信任的关系对地区和全球稳定至关重要。"

乌克兰粮食出口“难上加难”

(路透社，法新社等)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。