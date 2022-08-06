普京与埃尔多安会晤 双方欲加强经贸合作

土耳其总统埃尔多安和俄总统普京在索契举行了长达几个小时的会晤，双方决定在多个领域加强合作，土耳其今后会以卢布结算俄罗斯的天然气供应。
（德国之声中文网）俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契举行了长约4个小时的会谈，双方决定扩展两国的经济关系。俄通社援引俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)表示，埃尔多安访问期间，双方在贸易和经济领域做出了 "非常重要的决定"。
双方合作的条件将变得更加容易。比如，土耳其今后将以卢布结算俄罗斯对土方的天然气供应。另外，普京和埃尔多安表示，两国将在打击 "叙利亚境内所有恐怖组织 "方面相互协调，也会联合行动。
普京和埃尔多安都强调了会执行乌克兰粮食出口协议的意愿。会后两人发布声明，指出："俄罗斯和土耳其之间真诚、坦率和信任的关系对地区和全球稳定至关重要。"
(路透社，法新社等)
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