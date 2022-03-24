 普京：″不友好国家″必须以卢布支付天然气费用 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2022

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新闻广角

普京："不友好国家"必须以卢布支付天然气费用

俄罗斯总统普京宣布，俄罗斯已要求特定国家今后只能以卢布支付进口天然气的款项。这一措施颁布后，莫斯科股市上的卢布汇率立即大幅回升。

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（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三表示，不友好国家今后购买俄罗斯天然气时，只能以卢布支付，因为上述国家冻结俄罗斯资产的行为破坏了相互间的信任。

截至今年一月27日，俄罗斯天然气公司（Gazprom）天然气出口总量中的58%是和欧盟及其他国家以欧元结算的。而去年第三季度时，还有39%的天然气出口是以美元结算的。

周三，电视转播的一次政府高层会议上，普京对俄罗斯部长级官员说："俄罗斯当然还会按此前所签署合同的数量和价格输出天然气，唯一的变化就是将支付货币改成了卢布。"普京发布上述指令的时机，正值西方国家不断发布针对俄罗斯的制裁令，希望以此迫使俄罗斯从乌克兰撤军。

该指令发布后，卢布对美元及欧元的汇率立即开始回升。俄罗斯航天国家集团（ Roscosmos）也随即宣布，该公司今后签署的国际合作协定也将以卢布作为结算货币。

今年三月初，俄罗斯政府宣布将48个国家（地区）列为"不友好"名单。其中包括所有欧盟成员国、美国、日本、瑞士以及挪威。台湾也也在名单上。

接下来会发生什么？

普京宣布的这一举措将有助于卢布汇率的回升，因为包括德国在内的很多国家仍离不开俄罗斯的天然气供给。受侵乌战争以及西方制裁措施的影响，卢布汇率一度急剧下跌。普京宣布上述措施后，卢布对美元和欧元的汇率已经升至三月二日以来的最高点。

Deutschland | Nord Stream 2

德国天然气55%以上依赖俄罗斯进口。图为目前已被叫停的北溪二号输气管道。

普京表示，今后一周时间内，俄罗斯政府和央行将确定以卢布支付天然气交易的具体方案，俄罗斯天然气公司（ Gazprom）也被要求对天然气合同进行相应的修改。2021年，俄罗斯共出口了价值555亿美元的天然气。

德方：将支付货币转为卢布属"合同违约"

德国方面已经表示，将就未来天然气支付手段问题同各盟友展开磋商。德国经济部长哈贝克表示："俄方有关将支付手段改为卢布的声明是违约行为。我们将同欧洲伙伴进行磋商，以便做出共同回应。"俄罗斯入侵乌克兰之前，德国天然气需求的55%来自俄罗斯。

奥地利能源公司OMV宣布，该公司没有用卢布支付的计划。公司董事长施泰恩（ Alfred Stern）对PUL24电视台表示："我没有用卢布支付的权力。因为现有合同明文规定用欧元作为支付手段。"奥地利天然气总用量的80%是从俄罗斯进口的。

（法新社，路透社）

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