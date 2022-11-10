普京不出席G20 峰会聚焦“拜习会”

（德国之声中文网）俄罗斯驻雅加达大使馆周四告诉法新社，普京将不会亲自参加下周在印度尼西亚举行的20国集团领导人峰会。这是莫斯科首次确认普京将不前往巴厘岛参加峰会。克里姆林宫晚些时候也证实了这一消息。

俄罗斯驻雅加达大使馆还表示，俄外长拉夫罗夫将率团参加G20，普京仍有可能通过视频形式参加。

自俄罗斯今年2月开始入侵乌克兰开始，普京受到西方国家的声讨与孤立。拜登称普京为 “战争罪犯”，并排除了在巴厘岛与普京会面的可能性——除非谈话涉及释放被关押在俄罗斯的美国人。拜登本人将前往巴厘岛，参加峰会。

乌克兰总统泽连斯基预计也将通过视频参加G20。泽连斯基此前曾威胁，如果普京出席，他将抵制这次峰会。乌克兰不是G20成员。

虽然美、乌领导人都表示，不想与普京接触。但法国方面警告，不应该让普京在世界舞台上的孤立状况恶化。

本次G20的东道主印度尼西亚奉行中立的外交政策，回绝了要求俄罗斯退出峰会的呼吁。印度尼西亚总统佐科威(Joko Widodo)邀请了普京，这一度引起西方批评。

2022年G20的大看点：拜习会

如果普京前往印尼，他与各国领导人的互动显然会成为国际焦点。如今，这位俄罗斯总统选择不参加，巴厘岛的G20峰会还有哪些看点？

这次峰会是自新冠疫情以来最大的一场国际性会议。美国总统拜登、欧盟委员会主席冯德莱恩以及澳大利亚、印度、日本和英国等国首脑都将与会。刚刚在中共二十大上获得第三任期的中国党和国家领导人习近平也将出席。他是否会与美国总统拜登举行双边会谈，成为外界关注的焦点。

法新社11月10日一篇报道指出，刚刚在二十大上连任的习近平准备在G20峰会上凯旋，重新登上世界舞台。报道称，中国现在的目标是加强其全球联盟，特别是与发展中国家的联盟，以应对中美竞争加剧和乌克兰战争下的世界不稳定环境。

中国外交部在11月10日表示，对于拜习会是否举行，目前尚无信息可以透露。

拜登则表示，他希望在G20上更深入地了解习近平的优先事项和关切。

如果此次的拜习会成行，将是拜登成为美国总统以来两人的首次面对面会晤。

习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

中美关系将呈现何种走向？

近年来，中美关系面对着诸多挑战与考验。在美国众议院议长佩洛西今年8月初访台后，气氛更是一度降至冰点。这次习近平与拜登齐聚巴厘岛，是否会有所互动、发出双边关系缓和的信号？还是将继续延续目前的紧张态势、各说各话？外界正在拭目以待。

近日，北京表现出了一些愿与华盛顿接触、加强合作的意愿。10月26日，习近平在向美中关系全国委员会年度晚宴致贺时表示：“当今世界既不安宁也不太平。中美作为大国，双方加强沟通和合作，有助于推动世界增加稳定性和确定性，有助于推动世界和平与发展。中方愿同美方一道努力，相互尊重，和平共处，合作共赢，找到新时代中美正确相处之道，既有利两国，又造福世界。”

同日，拜登也向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信。

不过很多专家表示，预计中美不会在解决长期分歧方面取得明显突破。

“美国和中国之间的政治分歧是根深蒂固的”，新加坡国立大学客座高级研究员汤普森(Drew Thompson)对法新社说。他表示，双方接触当然有好处，可以减少误解、防止误判，但一个多边会议间隙举行的会谈并不是解决战略分歧的场所。

习近平在不久前的二十大上曾表示 ，目前地缘政治环境充满挑战，中国必须克服逆境。澳大利亚前总理陆克文在《外交》杂志上写道：这是在要求中国继续与西方经济现代化、西方政治社会规范和基础文化信仰脱钩，而“提供一个以中国而不是美国地缘政治力量为基础的新国际秩序”。

拜登的计划：与中国对话，向朝俄施压

路透社11月10日的一篇报道指出，拜登在气候大会COP27和G20的计划是：“与习近平对话，对俄罗斯施压，同时遏制朝鲜”。

报道称，在G20峰会上，拜登希望与习近平探讨“红线”，并与盟友讨论惩罚俄罗斯入侵乌克兰、继续孤立俄罗斯，以及在朝鲜进行一系列导弹试验后遏制朝鲜的问题。美国政府高级官员表示，这将是拜登的主要议程内容。

拜登周三（11月9日）告诉记者，他的目标是更深入地了解习近平的优先事项和关切，他将与习近平讨论有争议的台湾问题。拜登说，他希望讨论“我们的每一条红线是什么”，讨论美中各自的利益，并“确定它们是否相互冲突”。

据路透社报道，拜登还将会重申美国对印太地区的承诺、在南中国海建立基于规则的国际秩序，并讨论贸易以及中国与地区国家关系的话题。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



峰会将在各种分歧和问题下举行

这次峰会将在因乌克兰战争而恶化的粮食和能源危机的分歧阴影下举行，此外，还有飙升的通货膨胀和气候变化。

有专家表示，普京的缺席将不利于峰会，峰会在乌克兰战争以及战争对全球经济的影响方面可能不会取得进展。

“G20做不了什么，只会是一个象征的论坛”，印度尼西亚艾尔朗加大学的俄罗斯和东欧问题专家Radityo Dharmaputra对法新社说，“主要问题本身，即战争，无法得到讨论和解决。”不过他也表示，双边会谈中可能会出现富有成效的结果。

法新社指出，此峰会前举行一系列的G20会议均以未发表联合公报告终。下周在巴厘岛举行的峰会预计也不会以联合声明结束，因为在谁应该为全球危机负责的问题上存在分歧。

（综合报道）

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