普京不出席G20 峰会聚焦“拜习会”

莫斯科方面周四确认，俄罗斯总统普京不会前往印尼巴厘岛、参加11月15日至16日举行的G20峰会。此前设想的俄乌首脑同台不会上演。那么这次峰会还有哪些看点？拜登与习近平的互动显然成为焦点。尽管中美领导人的这次双边会晤尚未最终确认，但外界已经有了诸多期待与解读。
（德国之声中文网）俄罗斯驻雅加达大使馆周四告诉法新社，普京将不会亲自参加下周在印度尼西亚举行的20国集团领导人峰会。这是莫斯科首次确认普京将不前往巴厘岛参加峰会。克里姆林宫晚些时候也证实了这一消息。
俄罗斯驻雅加达大使馆还表示，俄外长拉夫罗夫将率团参加G20，普京仍有可能通过视频形式参加。
自俄罗斯今年2月开始入侵乌克兰开始，普京受到西方国家的声讨与孤立。拜登称普京为 “战争罪犯”，并排除了在巴厘岛与普京会面的可能性——除非谈话涉及释放被关押在俄罗斯的美国人。拜登本人将前往巴厘岛，参加峰会。
乌克兰总统泽连斯基预计也将通过视频参加G20。泽连斯基此前曾威胁，如果普京出席，他将抵制这次峰会。乌克兰不是G20成员。
虽然美、乌领导人都表示，不想与普京接触。但法国方面警告，不应该让普京在世界舞台上的孤立状况恶化。
本次G20的东道主印度尼西亚奉行中立的外交政策，回绝了要求俄罗斯退出峰会的呼吁。印度尼西亚总统佐科威(Joko Widodo)邀请了普京，这一度引起西方批评。
如果普京前往印尼，他与各国领导人的互动显然会成为国际焦点。如今，这位俄罗斯总统选择不参加，巴厘岛的G20峰会还有哪些看点？
这次峰会是自新冠疫情以来最大的一场国际性会议。美国总统拜登、欧盟委员会主席冯德莱恩以及澳大利亚、印度、日本和英国等国首脑都将与会。刚刚在中共二十大上获得第三任期的中国党和国家领导人习近平也将出席。他是否会与美国总统拜登举行双边会谈，成为外界关注的焦点。
法新社11月10日一篇报道指出，刚刚在二十大上连任的习近平准备在G20峰会上凯旋，重新登上世界舞台。报道称，中国现在的目标是加强其全球联盟，特别是与发展中国家的联盟，以应对中美竞争加剧和乌克兰战争下的世界不稳定环境。
中国外交部在11月10日表示，对于拜习会是否举行，目前尚无信息可以透露。
拜登则表示，他希望在G20上更深入地了解习近平的优先事项和关切。
如果此次的拜习会成行，将是拜登成为美国总统以来两人的首次面对面会晤。
近年来，中美关系面对着诸多挑战与考验。在美国众议院议长佩洛西今年8月初访台后，气氛更是一度降至冰点。这次习近平与拜登齐聚巴厘岛，是否会有所互动、发出双边关系缓和的信号？还是将继续延续目前的紧张态势、各说各话？外界正在拭目以待。
近日，北京表现出了一些愿与华盛顿接触、加强合作的意愿。10月26日，习近平在向美中关系全国委员会年度晚宴致贺时表示：“当今世界既不安宁也不太平。中美作为大国，双方加强沟通和合作，有助于推动世界增加稳定性和确定性，有助于推动世界和平与发展。中方愿同美方一道努力，相互尊重，和平共处，合作共赢，找到新时代中美正确相处之道，既有利两国，又造福世界。”
同日，拜登也向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信。
不过很多专家表示，预计中美不会在解决长期分歧方面取得明显突破。
“美国和中国之间的政治分歧是根深蒂固的”，新加坡国立大学客座高级研究员汤普森(Drew Thompson)对法新社说。他表示，双方接触当然有好处，可以减少误解、防止误判，但一个多边会议间隙举行的会谈并不是解决战略分歧的场所。
习近平在不久前的二十大上曾表示 ，目前地缘政治环境充满挑战，中国必须克服逆境。澳大利亚前总理陆克文在《外交》杂志上写道：这是在要求中国继续与西方经济现代化、西方政治社会规范和基础文化信仰脱钩，而“提供一个以中国而不是美国地缘政治力量为基础的新国际秩序”。
路透社11月10日的一篇报道指出，拜登在气候大会COP27和G20的计划是：“与习近平对话，对俄罗斯施压，同时遏制朝鲜”。
报道称，在G20峰会上，拜登希望与习近平探讨“红线”，并与盟友讨论惩罚俄罗斯入侵乌克兰、继续孤立俄罗斯，以及在朝鲜进行一系列导弹试验后遏制朝鲜的问题。美国政府高级官员表示，这将是拜登的主要议程内容。
拜登周三（11月9日）告诉记者，他的目标是更深入地了解习近平的优先事项和关切，他将与习近平讨论有争议的台湾问题。拜登说，他希望讨论“我们的每一条红线是什么”，讨论美中各自的利益，并“确定它们是否相互冲突”。
据路透社报道，拜登还将会重申美国对印太地区的承诺、在南中国海建立基于规则的国际秩序，并讨论贸易以及中国与地区国家关系的话题。
这次峰会将在因乌克兰战争而恶化的粮食和能源危机的分歧阴影下举行，此外，还有飙升的通货膨胀和气候变化。
有专家表示，普京的缺席将不利于峰会，峰会在乌克兰战争以及战争对全球经济的影响方面可能不会取得进展。
“G20做不了什么，只会是一个象征的论坛”，印度尼西亚艾尔朗加大学的俄罗斯和东欧问题专家Radityo Dharmaputra对法新社说，“主要问题本身，即战争，无法得到讨论和解决。”不过他也表示，双边会谈中可能会出现富有成效的结果。
法新社指出，此峰会前举行一系列的G20会议均以未发表联合公报告终。下周在巴厘岛举行的峰会预计也不会以联合声明结束，因为在谁应该为全球危机负责的问题上存在分歧。
（综合报道）
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