普京三会习近平 聚焦四大议题

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平将于週二 (9/11) 前往俄罗斯海参威参加9月11至12日的「东方经济论坛」。他预计与俄罗斯总统普京会面。同一日中国将首次参加俄罗斯大规模军演。

目前为止，双方没有透露将讨论什麽议题，但离不开美国总统特朗普的贸易和朝鲜政策。此外，美国对俄罗斯的制裁也拉近了俄中两国关係。

两人会面地点也具有象徵意义。海参威正在与中国建立密切合作，其中包括一个以中国高层人士为客群设计的大型赌场。

当地商人刘兴安(音译)说：「最近俄罗斯是中国游客的首选。首先，这裡的人们都很温暖。再者，卢布正在下跌，所以很实惠。」

普京週一 (9/10) 和日本总理安倍晋三会面。两人讨论了在四个有领土争议的小岛上进行经贸合作，甚至考虑签订和平协议。

普京说：「这已经讨论了数十年。要说会马上解决是太天真了，但是我们准备好要努力找出两国都可以接受的解决方案。」

俄中四大关键议题

1. 军事演习：

本月，中国将派出3200名士兵参加俄罗斯4年一度的大型「东方军事演习」。过去演习中曾模拟俄中冲突场景，但此次中国受邀参与，将与以往设定不同。莫斯科卡内基研究所俄中关係分析师加布埃夫 (Alexander Gabuev) 说：「这是向中国发出了一个非常强烈的讯息，也就是俄罗斯不再将中国视为敌人或军事威胁。」他表示，两国军事合作也代表，如果美国继续向俄罗斯施压并实施更多制裁，那麽俄罗斯将更坚定地拥抱美国在21世纪唯一的战略竞争对手：中国。他说：「俄罗斯在叙利亚参战也可以为中国军队提供实战经验。中国上次实战经验已是在1979年与越南作战。」

2. 经贸合作：

俄中贸易关係日益紧密。俄罗斯输出石油、天然气和食品，中国的消费品则输入俄国。不过两国在商业合作上还不够稳定。之前峰会上宣布的一些重大交易已经结束或从未实现。中国华信能源收购俄罗斯国有石油公司 (Rosneft) 的90亿美元交易在3月份宣告失败。中国媒体报导华信能源负责人已被拘留，被政府调查中。不过受到美国和欧盟制裁影响，中国提供的投资风险小得多，也促使俄中在商业上继续紧密合作。

3. 朝鲜问题：

俄罗斯和中国都相当关注朝鲜的未来。两国都与这个神秘的核武国家相邻。不过俄罗斯与朝鲜的边界相比要小得多，只有17公里。特朗普获得中国帮助对朝鲜实施制裁。而美国政府上个月则制裁了一家涉嫌输油给朝鲜船隻的俄罗斯航运公司。

加布埃夫认为，普京和习近平谈论朝鲜的可能性非常大，他把中国和俄罗斯对待朝鲜的不同方法比作「好警察和坏警察」。他说：「中国希望看起来对美国有所帮助，并且实施了很多联合国制裁，而且标准非常严格，而俄罗斯为朝鲜提供了很多违反制裁的方法。」制裁执法对俄中来说都是一个複杂的问题，因为两国过去都僱用廉价的朝鲜劳工。在俄罗斯，有来自朝鲜的建筑工人在圣彼得堡的世界盃足球场上工作，据报还有一名工人死亡。

4. 区域角力：

俄中两国倾向于将任何分歧放到檯面下，但在某些方面关係仍处于紧张状态，包括两国争夺对前苏联中亚国家的政治影响力。例如，土库曼斯坦曾经将几乎所有的天然气出售给俄罗斯，俄国再将其加价出口至他国获利。但现在土国天然气主要销往中国。另外据估计，俄罗斯的中国移民数量达到数十万人，他们处于社会底层。这些移民偶尔会成为俄罗斯移民官员的目标，他们担心人口稀少的远东地区会遭到「入侵」。

夏立民/李芊 (路透社、美联社)