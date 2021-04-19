 普京一纸令下 美驻俄使馆七成雇员回老家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2021

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时政风云

普京一纸令下 美驻俄使馆七成雇员回老家

不久前，俄罗斯总统普京下令，限制“不友好”国家的使馆雇员数量。鉴于此，莫斯科的美国大使馆周五宣布削减人员和领事服务，并建议签证即将到期的美国公民离开俄罗斯。

Russland | US Botschaft in Moskau

（德国之声中文网）"对于俄罗斯政府的行动迫使我们将使领馆工作人员数量减少75%，我们感到遗憾。我们将努力为美国公民提供尽可能多的服务"，美国驻俄罗斯大使馆的一份声明表示。

DW.COM

美国媒体报道称，本周四美国将宣布对俄罗斯实施制裁，以报复俄罗斯涉嫌干预美国大选和进行广泛的黑客攻击。俄罗斯政府发言人称，“美国行动的敌意和不可预测性迫使我们对最坏情景做好准备”。

本周四， 美国总统拜登签署行政令，对俄罗斯“有害外国行为”发起了一系列制裁行动。 内容包括美国将驱逐俄罗斯驻华盛顿外交使团的10名外交人员等等。此后波兰外交部也迅速表示驱逐3名俄罗斯外交官。

鉴于俄乌边境一带再度出现紧张局势，美国总统拜登周二致电俄罗斯领导人普京表达了对事态的高度关注。拜登还提出美俄领导人近期内举行高峰会晤的倡议。

这名在押的克里姆林宫批评者的身体状况明显恶化。美国警告俄罗斯政府，如果纳瓦尔尼去世，将带来严重后果。德、法两国均要求提供相应医疗措施。俄罗斯方面周一表示，已将纳瓦尔尼送往医院。

上周，俄罗斯总统普京签署法令，允许俄罗斯限制在该国工作的外国使团当地雇佣员工的数量，甚至完全禁止其在当地雇佣员工。该法令也要求俄罗斯政府草拟一份适用于该限制的"不友好"国家名单。

美国使馆还作何表态？

美国驻俄罗斯大使馆的声明说，鉴于俄罗斯有意限制其雇佣当地员工，该使馆将从5月12日起仅提供紧急情况下的领事服务。

据俄罗斯卫星通讯社报道，该大使馆将停止受理除外交签证外的非移民签证申请，其领事服务将仅提供给美国公民以及有限数量的紧急情况。

美使馆还"强烈"建议，俄罗斯签证即将到期的美国公民在6月15日之前离开俄罗斯。

双边关系紧张

该事件发生的背景是俄美外交紧张的升级。近期，美国和几个欧洲国家驱逐了俄罗斯外交官，莫斯科则以牙还牙、进行反制。

4月初，华盛顿驱逐了10名俄罗斯外交官，称其参与了针对美国政府机关的网络攻击、试图干预2020年的美国总统大选。此外，美国还对一些俄罗斯实体实施多项制裁。

同样造成美俄关系紧张加剧的还有前一段时间乌克兰东部边界的军事对峙，以及俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的入狱。

（路透社，法新社，俄罗斯卫星通讯社）

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    作者: 乐然


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