普京一纸令下 美驻俄使馆七成雇员回老家

（德国之声中文网）"对于俄罗斯政府的行动迫使我们将使领馆工作人员数量减少75%，我们感到遗憾。我们将努力为美国公民提供尽可能多的服务"，美国驻俄罗斯大使馆的一份声明表示。
上周，俄罗斯总统普京签署法令，允许俄罗斯限制在该国工作的外国使团当地雇佣员工的数量，甚至完全禁止其在当地雇佣员工。该法令也要求俄罗斯政府草拟一份适用于该限制的"不友好"国家名单。
美国使馆还作何表态？
美国驻俄罗斯大使馆的声明说，鉴于俄罗斯有意限制其雇佣当地员工，该使馆将从5月12日起仅提供紧急情况下的领事服务。
据俄罗斯卫星通讯社报道，该大使馆将停止受理除外交签证外的非移民签证申请，其领事服务将仅提供给美国公民以及有限数量的紧急情况。
美使馆还"强烈"建议，俄罗斯签证即将到期的美国公民在6月15日之前离开俄罗斯。
双边关系紧张
该事件发生的背景是俄美外交紧张的升级。近期，美国和几个欧洲国家驱逐了俄罗斯外交官，莫斯科则以牙还牙、进行反制。
4月初，华盛顿驱逐了10名俄罗斯外交官，称其参与了针对美国政府机关的网络攻击、试图干预2020年的美国总统大选。此外，美国还对一些俄罗斯实体实施多项制裁。
同样造成美俄关系紧张加剧的还有前一段时间乌克兰东部边界的军事对峙，以及俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的入狱。
（路透社，法新社，俄罗斯卫星通讯社）
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普京在位20年
脱颖而出
2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。
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普京在位20年
豪情万丈
2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。
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普京在位20年
克格勃出身
普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。
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普京在位20年
强国梦碎
有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，
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普京在位20年
吞并克里米亚招致国际制裁
2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。
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普京在位20年
施展魅力秀肌肉
在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。
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普京在位20年
“双套车”式民主
很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。
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普京在位20年
劳燕分飞
在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。
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普京在位20年
今非昔比
两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？
作者: 乐然