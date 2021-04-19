普京一纸令下 美驻俄使馆七成雇员回老家

（德国之声中文网）"对于俄罗斯政府的行动迫使我们将使领馆工作人员数量减少75%，我们感到遗憾。我们将努力为美国公民提供尽可能多的服务"，美国驻俄罗斯大使馆的一份声明表示。

上周，俄罗斯总统普京签署法令，允许俄罗斯限制在该国工作的外国使团当地雇佣员工的数量，甚至完全禁止其在当地雇佣员工。该法令也要求俄罗斯政府草拟一份适用于该限制的"不友好"国家名单。

美国使馆还作何表态？

美国驻俄罗斯大使馆的声明说，鉴于俄罗斯有意限制其雇佣当地员工，该使馆将从5月12日起仅提供紧急情况下的领事服务。

据俄罗斯卫星通讯社报道，该大使馆将停止受理除外交签证外的非移民签证申请，其领事服务将仅提供给美国公民以及有限数量的紧急情况。

美使馆还"强烈"建议，俄罗斯签证即将到期的美国公民在6月15日之前离开俄罗斯。

双边关系紧张

该事件发生的背景是俄美外交紧张的升级。近期，美国和几个欧洲国家驱逐了俄罗斯外交官，莫斯科则以牙还牙、进行反制。

4月初，华盛顿驱逐了10名俄罗斯外交官，称其参与了针对美国政府机关的网络攻击、试图干预2020年的美国总统大选。此外，美国还对一些俄罗斯实体实施多项制裁。

同样造成美俄关系紧张加剧的还有前一段时间乌克兰东部边界的军事对峙，以及俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的入狱。

（路透社，法新社，俄罗斯卫星通讯社）

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