 普习通话：中俄发布侧重不同 美批北京站錯边 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2022

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时政风云

普习通话：中俄发布侧重不同 美批北京站錯边

普京与习近平在后者69岁生日这一天通话，表达对彼此的支持后，美国迅速表态批评中国，称其行为表明，中国正投入经营与俄罗斯的密切关系。

China | Russland | Virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

美國15日批評中國再次以行動給予俄羅斯支持。

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观察家们普遍认为，尽管并没有迹象显示北京在帮助莫斯科逃避西方制裁，但中国大量购买俄罗斯原油和天然气仍引起华盛顿极为不满，从而提升了美国对中国采取报复性措施的风险。

俄乌战争2月爆发以来，中国依旧站在侵略者的一边，有德语媒体认为，这是因为该国国家主席习近平怀有更长远的愿景。另有媒体预测，习近平寻求第三任期的计划可能会受到影响。

华盛顿近日警告，若中国向俄方提供援助，将会产生“后果”。美方的施压是否会迫使北京做出更明确的表态？在宣扬和平、却又审查反战声音的当下，北京的立场究竟是什么？

（德国之声中文网）中國與俄羅斯領導人週三（6月15日）發布通話的消息後，美國迅速表達反駁北京，批評其與莫斯科行為同調。一名美國國務院發言人告訴法新社：「中國聲稱中立，但它的行為清楚地表明，它仍然投入經營與俄羅斯的密切關係。」

這名官員說，華盛頓正在「密切關注中國的活動」，包括在俄羅斯的烏克蘭戰爭近4個月後，中國如何「仍然在世界各地呼應俄羅斯的宣傳」，並暗示莫斯科在烏克蘭的暴行是「籌劃的」。他說：「站在普京一邊的國家將不可避免地發現自己站在歷史的錯誤一邊。」

西方對俄羅斯採取了前所未有的制裁，以譴責其入侵烏克蘭，莫斯科認為歐洲和美國因此造成了全球經濟放緩。為此，莫斯科也仍在尋找新的市場和供應商，以取代俄烏戰爭爆發後離開俄羅斯的外國企業。

中俄領導人通話互表支持

据新华社报道，中国国家主席习近平6月15日下午同俄罗斯总统普京通电话。习近平指出，今年以来，面对全球性动荡变革，中俄关系“保持良好发展势头”。两国经贸合作稳步推进，黑河-布拉戈维申斯克公路桥实现通车，打通一条两国互联互通的新通道。

Russland China | Die erste russisch-chinesische Brücke über den Fluss Amur wird für den Verkehr freigegeben

新开通的中俄跨境公路大桥

黑河-布拉戈维申斯克公路桥是中俄间首座跨黑龙江（俄语称阿穆尔河）界河的公路桥，于6月10日正式开通。另外，6月15日是习近平的生日，普京是否借此致电祝贺，报道并未提及。

据新华社引述，普京表示，今年以来，俄中务实合作稳步发展。俄方支持中方提出的全球安全倡议，反对任何势力借口所谓新疆、香港、台湾等问题干涉中国内政，愿同中方加强多边协作，为推动世界多极化和建立更加公正合理的国际秩序作出建设性努力。

习近平还表示，中方愿同俄方继续“在涉及主权、安全等核心利益和重大关切问题上相互支持”，密切两国战略协作。

报道称，两国元首就乌克兰问题交换了意见。习近平指出，各方应该“以负责任方式推动乌克兰危机得到妥善解决”，中方愿继续为此发挥应有作用。他还强调，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断，积极促进世界和平，促进全球经济秩序稳定。

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「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

对莫斯科支持更明确？

俄罗斯官方公布的对话信息似乎更侧重透露北京对莫斯科的支持，包括在西方制裁俄罗斯背景下加强经济合作的意向。克里姆林宫在当天稍晚就习近平与普京通话发布的通报。法新社援引克里姆林宫的说法称：”考虑到由于西方非法制裁而变得更加复杂的全球经济形势，双方同意扩大在能源、金融、工业、运输和其他领域的合作。”克里姆林宫的声明并说，两位领导人还讨论了 “发展军事关系”。

据德新社引述，莫斯科的版本还称，习近平对俄罗斯“面对外部势力造成的安全挑战时，采取行动捍卫基本国家利益的合法性”表示理解。

这是中俄两国领导人在乌克兰战争爆发后第二次通话。在俄罗斯入侵邻国的第二天，普京曾与习近平通电话并讨论乌克兰局势。中国官媒当时报道，习近平表示中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题，他强调中方尊重所有国家的主权和领土完整，同时也重视俄罗斯的"合理安全关切"。

美国政论杂志Politico在报道普习本周通话时评论称，这是习近平在俄罗斯入侵乌克兰以来（对莫斯科）发出的最明确的支持信号。从官方通报看，习近平甚至没有像上一次通话时那样强调中方尊重所有国家的主权和领土完整，意即包括乌克兰的主权。报道称，中国对俄罗斯经济发挥的作用引起各方担忧之际，习近平“加倍强调了中国与俄罗斯的愿景”。

自乌克兰战争爆发以来，美国和欧盟对俄罗斯实施了数轮经济制裁，并一再警告中国不得向俄罗斯提供实质援助或协助其规避制裁。上月初，路透社报道援引美国政府高级官员表示，到当时为止，并未发现中国有在军事上和经济上支持俄罗斯侵略战争的行动。

中国至今拒绝对俄罗斯在乌克兰的战争行动进行谴责，并批评西方国家对莫斯科采取的全面制裁措施。

（新华社、路透社、法新社）

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