普丁派兵進入烏東地區 西方擬啟動制裁

(德國之聲中文網) 俄羅斯總統普丁在當地時間週一 (2月21日)一場電視演說中，宣布承認烏克蘭東部兩個由分離份子控制的地區為「獨立」。他在過程中簽署一項法令，承認自稱為「頓涅茨克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」的地區為獨立領土。

莫斯科也為俄羅斯與這兩個分離份子控制的領土之間的「援助協議」制定了計畫。普丁此舉加深了西方國家對俄羅斯將入侵烏克蘭的擔憂。普丁在談話說表示，他相信俄羅斯人民會支持他的決定，並將烏克蘭描述成俄羅斯歷史中一個重要的部分。

在此之前，烏克蘭軍隊與親俄的叛軍之間的長期武裝衝突與暴力情勢不斷上升。在普丁宣布承認烏克蘭東部的兩個分離地區後為獨立後，他也下令俄羅斯國防布派部隊至該地區進行維和。不過，普丁簽署的法令並未說明軍隊部署將在何時生效。

此舉引發緊張局勢。西方領導人警告，莫斯科可能利用這個地區發生的小規模衝突作為俄羅斯發動更大規模進攻的藉口。儘管親俄羅斯的分離份子聲稱他們控制了烏克蘭東部盧甘斯克省與頓涅茨克省，但通訊社報導稱這兩個省只有部分地區在他們的控制之下。

歐美緊急協商

在俄羅斯做出最新的宣布後，美國白宮表示，美國總統拜登在與烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymr Zelenskiy) 的通話中，譴責了普丁承認烏克蘭東部分離主義地區「獨立」的決定。

白宮表示，拜登已經與德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 和法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 就西方國家將如何繼續協調他們的反應進行了交談。聯合國安理會也預計針對相關情事舉行緊急會議

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 同日表示，美國必須對普丁承認這兩個分離地區的舉動作出「迅速和堅定」的反應。他說，這一決定代表俄羅斯完全拒絕其在《明斯克協議》中作出的承諾，並與俄羅斯政府過去幾日聲稱的外交承諾相牴觸。他補充道，各國有義務不承認通過威脅或使用武力建立的新國家。

北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenerg) 也在同日做出譴責，稱此舉進一步破壞了烏克蘭的主權和領土完整，削弱了解決衝突的努力，並違反了俄羅斯加入的《明斯克協議》。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 和歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 也譴責了普丁的決定，說這是公然違反國際法以及《明斯克協議》。

這兩位歐盟領導人在共同聲明中說：「歐盟將對參與這一非法行為的人進行制裁。歐盟重申堅定不移地支持烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整。」

另一方面，德國外交部長貝爾博克 (Annalena Baerbock) 也將俄羅斯承認烏克蘭東部分離份子控制領土為獨立之舉，描述為破壞國際社會的外交努力。她在21日晚間表示：「俄羅斯今天承認烏克蘭東部分離主義分子自行宣布的「人民共和國」是對所有外交努力的嚴重打擊。」

她補充道：「諾曼底模式和歐安組織在歐洲安全與合作組織中多年的努力就這樣被有意無意地破壞了，而且沒有令人理解的理由。這種作法也是對烏克蘭領土完整和主權的進一步侵犯，我們以最強烈的措辭予以譴責。」

北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenerg) 也在同日做出譴責，稱此舉進一步破壞了烏克蘭的主權和領土完整，削弱了解決衝突的努力，並違反了俄羅斯加入的《明斯克協議》。他說：「莫斯科繼續為烏克蘭東部的衝突火上澆油，向分離主義分子提供財政和軍事支持，還試圖為再次入侵烏克蘭尋找借口。」

俄烏相互指責

俄羅斯21日稱烏克蘭的「破壞者」(saboteurs) 試圖發動入侵，但烏克蘭政府否認了這一指控，認為這是假新聞。西方國家多次指稱，莫斯科的目的是編造一個入侵烏克蘭的借口。英國國防部長華萊士(Ben Wallace) 21日表示，俄羅斯所謂栽贓嫁禍的行動以及在烏克蘭邊境附近增加部隊人數的作法都表明普京致力於入侵烏克蘭。

與此同時，烏克蘭要求聯合國安理會召開緊急會議，以應對這一威脅。華盛頓表示，目前在該地區有多達19萬名俄羅斯軍隊，包括烏克蘭東部的親俄叛軍。

莫斯科要求以全面的安全保證作為化解危機的基準，包括承諾永遠不允許烏克蘭加入北約。普丁與拜登已初步同意可能進行一次面對面的會談，這是避免戰爭的最後嘗試。

(路透社、美聯社、法新社)

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