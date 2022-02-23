普丁揮軍進烏東 美批北京不出力

(德國之聲中文網) 根據路透社，俄羅斯總統普丁周四 (2月24日)授權在烏克蘭東部開展軍事行動，這可能引發歐洲因俄羅斯要求結束北約東擴而引發的戰爭。

在普丁講話後不久，一位路透社的目擊者聽到首都基輔遠處傳來似乎是爆炸的聲音。爆炸聲也震撼了烏克蘭東部的分離城市頓涅茨克，民用飛機被警告遠離，因為美國說俄羅斯對其鄰國的重大攻擊即將發生。

在親俄分離主義分子向莫斯科發出請求，要求幫助阻止所謂的烏克蘭侵略，普丁幾個小時後說他已經命令俄羅斯軍隊保護人民，並要求烏克蘭軍隊放下武器。他重申，北約擴大到烏克蘭是不可接受的。

美國把分離勢力的說法視為俄羅斯的宣傳，而在聯合國安理會，美國在普丁宣布揮軍進烏東前不久說，入侵即將發生。

美國駐聯合國大使格林菲爾德在一次緊急會議上說:「我們今晚在這裡，因為我們和烏克蘭相信，俄羅斯對烏克蘭的全面、進一步的入侵即將發生。」

她說:「今晚我們看到俄羅斯人關閉了領空，將部隊開進了頓巴斯，並將部隊開進了頓巴斯。今晚，我們看到俄羅斯人關閉了領空，將部隊開進頓巴斯，並將部隊開進戰鬥準備狀態。

這是一個危險的時刻。」

烏克蘭因為「潛在危險」限制其領空的民用航班，幾個小時後，一名衝突區監測員警告，航空公司應停止飛越，因為有可能發生意外的擊落或網絡攻擊。在衝突區監測員警告航空公司應停止飛越領空，因為存在意外擊落或網絡攻擊的風險。

根據航班追踪網站FlightRadar24的數據，一架從特拉維夫飛往多倫多的El Al航班和一架從華沙飛往基輔的LOT波蘭航空公司航班在通知發布前後轉出了烏克蘭的領空。

根據俄羅斯給飛行員的通知，俄羅斯還部分關閉了其與烏克蘭邊境以東的羅斯托夫飛行情報區的空域，以確保民航航班的安全。

據路透社報導，23日稍早，有人看到包括9輛坦克在內的軍事裝備車隊從俄羅斯邊境方向向頓涅茨克移動。

兩個由俄羅斯支持的分離主義地區的領導人周三 (2月23日)要求莫斯科幫助他們擊退烏克蘭。

戰雲密布

一位美國國防部官員23日告訴記者，俄羅斯總統普丁已經為全面入侵烏克蘭做好准備。他說，在烏克蘭邊境的15萬俄羅斯軍隊中，有80%處於準備就緒的位置，也就是在距離邊境幾公裡的地方以攻擊隊形散開。

他表示：「美國今天的評估顯示，俄羅斯幾乎所有的部隊都會朝烏克蘭境內移動。我們仍然不能確認俄羅斯軍隊是否已經進入頓巴斯地區。」

面對戰事爆發可能，烏克蘭國會議員已批准從23日午夜起實行為期30天的緊急狀態。該指令允許當局實施宵禁和行動限制，阻止集會，並「為了國家安全與公共秩序的利益」為由，可禁止政黨和組織。

烏克蘭總統澤連斯基23日稍早提議實行全國範圍的緊急狀態，因為他的國家正在為俄羅斯可能發動的軍事進攻做準備。烏克蘭當局多次對俄羅斯的可能行動表示擔憂。

他也表示，在烏克蘭東部危機升級的情況下，他曾尋求與俄羅斯總統普丁會談，但沒有成功。他在一場談話中說：「我主動與俄羅斯聯邦總統進行了電話聯繫。結果是：沉默。」

澤連斯基拒絕了莫斯科關於烏克蘭對俄羅斯構成威脅的說法。他說：「烏克蘭人民和烏克蘭政府想要和平。俄羅斯的入侵將使成千上萬的人喪生。」

澤連斯基補充說，現在有20萬俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近屯兵，並稱俄羅斯人民在烏克蘭問題上被欺騙了，並敦促他們幫助阻止一場可能的戰爭。他說：「誰能阻止這場戰爭？人民。我相信這些人就在你們之中。」

分離勢力促莫斯科軍援

這個同時，兩個由俄羅斯支持的分離主義地區的領導人周三 (2月23日)要求莫斯科幫助他們擊退烏克蘭。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 說，頓涅茨克和盧甘斯克分離主義地區的領導人向莫斯科請求軍事幫助，以抵御烏克蘭的「侵略」。

佩斯科夫說，俄羅斯總統普丁已經收到了這兩個叛軍領導人的信，他本周稍早承認這兩個地區是獨立的。佩斯科夫援引信中的話說：「基輔政權的行動證明其不願意結束頓巴斯的戰爭。」

美國指責俄羅斯策劃了所謂的假旗事件 (false-flag incidents)，也就是透過挑釁為特定行動製造借口。

對這樣的情勢發展，烏克蘭外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 呼吁聯合國安理會召開緊急會議。他在推特上寫道：「佔領頓涅茨克和盧甘斯克地區的親俄勢力要求俄羅斯提供軍事援助，這是安全局勢的進一步升級，烏克蘭要求聯合國安理會召開緊急會議。」

俄烏聯合國交鋒

有匿名的外交官也證實，聯合國安理會將於美國時間23日晚上針對烏克蘭情勢舉行緊急會議。這將是三天內聯合國就烏克蘭問題舉行的第二次會議。

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 23日在聯合國大會上警告，世界正面臨一個危險的時刻。他說，在處理烏克蘭危機的方面，現在是「克制、理性和降低緊張程度」的時候了。他說：「如果烏克蘭周圍的衝突擴大，全球可能會看到多年來從未見過的衝突規模和嚴重程度。」

他稱俄羅斯承認烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克等分離主義分子控制的地區為「獨立國家」之舉，是對烏克蘭領土完整和主權的侵犯。

同日，烏克蘭外長庫萊巴在聯合國會議上表示：「如果普丁決定可以向前推進，沒有人能對這場危機坐視不管。積極的外交、強有力的政治信息、嚴厲的經濟制裁和加強烏克蘭的能力仍然可以迫使莫斯科放棄侵略性計劃。」

俄羅斯的聯合國大使涅本齊亞 (Vassily Nebenzia) 則警告聯合國大會的所有成員，沒有人打算輕易放過任何違反烏克蘭東部地區和平的人。

美國務院批中俄聯盟

美國23日則指責中國和俄羅斯嘗試共同創造一個「極度不自由」的世界新秩序，而俄羅斯對烏克蘭發起的行動只是其中的一部分。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 表示，世界上每個負責任的國家，包括中國，都有義務敦促俄羅斯總統普丁做出讓步來緩解烏克蘭危機。他說：「你將不得不問中國，他們是否利用自己對俄羅斯的巨大影響力來實現這一目標。」

在談到中國和俄羅斯本月宣布的要更緊密針對對抗美國與西方合作時，普萊斯說，中俄關係的發展方向非常令人擔憂。他表示：「我們認為俄羅斯與中國也希望這個世界能有秩序，但他們希望的是一個不自由的秩序，這與各國過去70年來建立的體系形成鮮明對比。這是一個在許多方面具有破壞性的秩序」

普萊斯指出，中國在其國家政策中一再強調，主權是不可侵犯的。他說：「因此，你必須問中國，他們如何將這一長期立場與努力利用他們對俄羅斯的巨大影響力相結合，以敦促普丁退讓，緩和烏克蘭的局勢。」

此外，美國在22日對俄羅斯銀行進行制裁後，美國總統拜登23日也宣布對俄羅斯和德國的北溪2號管道的製造者進行制裁。

他在一份聲明中說：「我已經指示美國政府對北溪2號股份公司及其公司官員實施制裁。這些步驟是我們為回應俄羅斯在烏克蘭的行動而采取的最初一批制裁措施的另一部分。」

這條價值110億美元的管道已於2021年9月完工，但尚未開始運營。22日，德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 停止了該項目認證。德國經濟部長哈貝克 (Robert Habeck) 23日表示，德國沒有俄羅斯天然氣也能滿足其能源需求。

(路透社、法新社、美聯社)

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