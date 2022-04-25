普丁同意烏東平民疏散 東歐兩國遭俄「斷氣」

（德國之聲中文網）聯合國週二（4月26日）表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「原則上」同意聯合國和紅十字國際委員會參與從馬里烏波爾的亞速鋼鐵工廠（Azovstal）疏散平民的工作。

普丁在莫斯科與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會晤時做出了這一讓步，兩人在克里姆林宮舉行了長達一個小時的會議。聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在會後說：「聯合國人道主義事務協調辦公室將和俄羅斯國防部進行後續討論。」

過去幾週，被俄羅斯軍隊包圍的馬里烏波爾的烏軍剩餘部隊和一些平民持續堅守在鋼鐵工廠內。烏克蘭25日呼籲聯合國和紅十字會參與從該工廠疏散平民的工作。

聯合國也表示，古特雷斯預計27日在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。古特雷斯再次呼籲烏克蘭和俄羅斯與聯合國合作，建立人道主義走廊，幫助烏克蘭的平民。此前，古特雷斯與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面時再次呼籲俄羅斯停火。

俄羅斯方面則指出，普丁在與聯合國秘書長古特雷斯的談話中表示，他仍希望通過談判來終結衝突。他指出：「儘管軍事行動正在進行，我們仍然希望能夠在外交軌道上達成協議。我們正在談判，我們不拒絕談判。」

普丁還說，與烏克蘭的談判因各界稱俄羅斯軍隊在基輔郊外的布查鎮犯下暴行的說法而無法繼續進行。他聲稱，在沒有證據的情況下，布查的屠殺不是俄羅斯部隊所為。他表示：「在布查發生了挑釁事件，俄羅斯軍隊與此毫無關係。我們知道是誰準備的，透過什麼手段，以及什麼樣的人在做這件事。」

烏方憂摩爾多瓦親俄分離地區局勢

同日，烏克蘭表示，對俄羅斯試圖破壞鄰國摩爾多瓦境內的親俄羅斯分離省份外德涅斯特（Trans-Dniester）的安全局勢感到擔憂。

烏克蘭總統助理波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特上發文表示：「俄羅斯想破壞外德涅斯特地區的穩定，並暗示摩爾多瓦應該等待『客人』。壞消息是，若烏克蘭明天淪陷，俄羅斯軍隊將出現在摩爾多瓦首都基希訥烏（Chisinau）的大門口。好消息是，烏克蘭肯定會確保該地區的戰略安全。但我們需要以一個團隊的方式來合作。」

波多利雅科是在外德涅斯特地區發生幾起明顯的襲擊事件之後發表相關談話。據報導，在過去的一天裡，該地區受襲擊的目標包含一個軍事單位、國家安全總部和一個蘇聯時期的舊無線電天線。外德涅斯特地區的負責人聲稱，這些明顯的襲擊是從烏克蘭境內發出。

俄羅斯塔斯社援引自稱是外德涅斯特地區「總統」的克拉斯諾塞爾斯基（Vadim Krasnoselsky）的話說：「我認為，組織這次襲擊的人的目的是將外德涅斯特拖入衝突。」

他的辦公室已經將未來15天的「恐怖威脅」定為「紅色」級別，並以安全問題為由取消了5月9日的公眾活動。在該地區部署軍隊的俄羅斯政府也對安全情勢表示嚴重關切，並指責烏克蘭。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）敦促公民保持冷靜，說她已經加強了安全措施，並召集了該國的最高安全委員會。她譴責這些明顯的襲擊，目前相關襲擊中沒有人受傷。她將這次襲擊歸咎於「外德涅斯特地區各團體之間的內部分歧，這些團體有意破壞局勢的穩定」。上週，一名俄羅斯高級軍官說，俄羅斯的目標是控制烏克蘭南部，並打開通往該地區的陸地走廊。

俄羅斯切斷波蘭和保加利亞天然氣供應

與此同時，保加利亞和波蘭官員26日稱，俄羅斯天然氣工業股份公司已經通知保加利亞和波蘭，將於27日切斷天然氣出口。這兩個國家將是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一批被切斷俄羅斯天然氣供應的國家。此前，俄羅斯總統普丁要求被視為「不友善」的國家在俄羅斯天然氣銀行開立帳戶，以便將歐元或美元付款轉換為盧布。

波蘭拒絕遵守新計劃，並表示不會延長合同。波蘭政府表示，天然氣供應不會受到影響，因為它可以通過與德國的兩條連接線、即將與立陶宛的一條連接線以及與捷克的一條互聯線來獲得天然氣。

同日，俄羅斯天然氣工業股份公司通知保加利亞的國有天然氣公司Bulgargaz將停止天然氣供應。保加利亞政府表示，這不會導致天然氣限制，因為已經有替代安排。德國的監管機構表示，正在監測這一情況，並重申「目前德國的天然氣供應安全有得到保證」。

此外，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）說，德國已快要完全停止進口俄羅斯石油。他稱，德國在8周內將對石油進口依賴度從35%降至12%。

她說：「今天我可以講，禁運對德國來說現在更有希望了。在未來幾天和幾週內，我們將繼續擴大這種獨立性，迅速擺脫化石燃料。但正如我所說的，幾周前對德國來說這似乎是一個非常大的問題，現在已經大大縮小了，因此，德國現在已非常接近從俄羅斯石油中獨立出來。」

（路透社、法新社、美聯社）

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