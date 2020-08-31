晤蔡英文  捷克议长：没有违反一中原则

（德国之声中文网）捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）周四（3日）表示，对中国外长王毅的恐吓感到「非常不高兴」，批评中国把「一中原则」强加於别国，他强调自己没有「越过红线」，「每个国家对『一个中国』有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾」。

捷克团上午获台湾总统蔡英文在总统府接见，蔡英文致辞时表示，两国的行动告诉欧洲和全世界，不论是台湾人还是捷克人，「我们不会屈服於强权压迫，也会勇敢发声，更积极参与国际事务」。

蔡英文回应维斯特奇尔日前「访问台湾我们来迟了」的言论时说，台湾人民不介意晚到，因为从历史可见「公理和正义或许会迟到，但不会不到，只要坚持价值，台湾为自由民主付出的努力一定会被世界看见」。

捷议长：冀为欧盟国家起带头作用

这次捷克团访台，是继承已故捷克前议长柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遗愿，他在访台前猝逝，其遗孀指丈夫生前遭中国大使馆威胁。

维斯特奇尔致辞时表示，柯佳洛是民主自由的最大捍卫者，同时是亲民的政治人物，能接受不同意见和思维方式，是一众参议员的榜样，因此大部分参议员都支持这次访台行程，以实现其遗愿。「柯佳洛在天上看着我们，希望他不会认为此行失败，也希望我们可以向其他欧盟国家起带头作用，补偿访问台湾的迟到。」

蔡英文表示，柯佳洛是台湾的好朋友，为提升台捷关系做出很多努力，她向柯佳洛追赠「特种大绶卿云勋章」。因健康理由无法亲自访台的柯佳洛遗孀柯薇拉（Vera Kuberova），则获赠木雕台湾地图及20部跨时代台湾电影。

柯薇拉透过影片致谢，表示支持台湾追求主权独立丶民主丶自由，并向蔡英文赠送亲笔信及柯佳洛生前最爱用的杯子。

华航研议台捷直航

蔡英文形容是次交流成果丰硕，台捷产业界签订了3项合作备忘录，台湾2家公股行库将启动在捷克设立据点的评估作业，中华航空研议台捷直航方案。两国未来会在水资源管理丶绿能丶网路安全丶医疗及国防等战略领域加强合作。

教育方面，维斯特奇尔指布拉格化工大学与台湾3所大学签署了合作备忘录，回国後参议院会向教育部提出更多合作建议，比如两国中学教师交流计划。

维斯特奇尔被记者问到回国後会否仿效美国提出友台法案，并提升捷克驻台办事处位阶时，他表示捷克外交事务由行政机关负责，不在参议院的权力范围，他唯一可以做的是向当局反映是次访台经验及意见，「但大家都了解现在的捷克政府，可以猜想当局的立场」。捷克现任总统泽曼（Miloš Zeman）以立场亲中闻名。

邀立法院长率团访捷

维斯特奇尔重申，回国後将继续支持台湾，「自由民主的国家有义务互相合作」，又指已邀请台湾立法院院长游锡堃率团访问捷克参议院，「虽然无权进行官式访问，但我们仍然可以互相访问和合作」。

游锡堃则称「希望有一天在布拉格再见」，他日前在立法院曾表示，考虑在疫情结束後访捷。他形容，中国外长王毅的恫吓有如「冬天的寒风」，并引用捷克政治家丶主导布拉格之春的杜布切克（Alexander Dubcek）所言，「你可以摧毁花朵，但无法阻挡春天」。

观看视频 02:50 捷克议长：我是台湾人

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