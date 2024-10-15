晚点救命：俄罗斯破坏活动险在德引发空难

德国情报机构透露，今年7月一起疑似与俄罗斯有关的破坏行动，险些在德国引发空难。多位情报部门负责人警告，俄罗斯的间谍与破坏活动日益加剧。

（德国之声中文网）德国情报机构近日警告，俄罗斯策划的破坏活动今年差点导致德国境内发生一起空难。这一事件发生在7月，地点是德国东部的莱比锡DHL物流中心。

DHL物流中心起火事件

据悉，一件包裹在货运中心突然起火，并点燃了一个货物集装箱。幸运的是，因航班延误，该包裹未能装上飞机，从而避免了一场潜在的空难。

德国宪法保护局（BfV）局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）在联邦议会由多个情报机关共同召开的一次公开会议上透露，如果包裹在飞机上爆炸，后果将不堪设想。他表示，这只是一次“幸运的意外”，让德国躲过一劫。

据德新社披露，该包裹来自波罗的海地区，原计划搭乘一架航班，但由于航班延误，它滞留在货运中心。

根据德国媒体《时代在线》的报道，安全部门推测此事件与俄罗斯的破坏活动有关。德国安全机构对这一情况高度重视。但截至目前，官方没有给出事件与俄罗斯有关的明确证据。

DHL提升安全防护措施

事件发生后，涉及其中的DHL物流公司已加强了安全措施。据《莱比锡人民报》（Leipziger Volkszeitung）报道，除了莱比锡，类似的燃烧装置还在波兰和英国被发现。DHL公司在一份声明中指出，由于调查仍在多个国家进行，公司已在整个欧洲采取了措施，保护其网络、员工、设施以及客户的货物安全。该公司表示，所有这些预防措施旨在防止类似事件再次发生，确保物流运输和人员的安全。

DHL物流公司已：加强了安全措施 图像来源: Jan Woitas/dpa/picture alliance

俄罗斯对德国的间谍威胁增加

哈尔登旺与其他情报机构负责人一致认为，俄罗斯总统普京长期以来将德国视为敌对国家。德国情报部门指出，俄罗斯的间谍和破坏活动近年来呈现显著增加的趋势。

德国联邦情报局（BND）局长卡尔（Bruno Kahl）在会上表示，俄罗斯视西方国家为对手，德国也不例外。到2030年，俄罗斯可能具备发起军事攻击的能力。

卡尔还指出，普京会在未来几年测试西方的底线，并试图分裂北约。他呼吁德国和西方加强防御能力，以应对潜在的威胁。

卡尔进一步表示，联邦情报局需要更多的行动自由，以应对日益严峻的挑战。他强调，德国情报部门面临的压力正不断增加。

外国间谍瞄准德国军队

德国军事反间谍局（MAD）局长罗森伯格（Martina Rosenberg）在此次德国情报机关的公开会议中指出，外国情报机构正密切关注德国军队的武器交付和训练计划，意图进行间谍活动。

哈尔登旺也提到，俄罗斯的破坏活动不仅仅针对德国，波兰和波罗的海国家正面临更加残酷的威胁。俄罗斯的间谍和破坏行为正在“从风暴演变为飓风”。

此外，他还提到，除俄罗斯外，中国、伊朗和土耳其等国家也在德国境内加大了对异议者的打压力度。尤其是在中国和俄罗斯，只要发表不同意见就会引起当局的注意。

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哈尔登旺还警告，伊朗的伊斯兰革命卫队正利用与有组织犯罪集团有关联的人物来监视犹太人、以色列人以及反对伊朗政府的伊朗侨民。

他指出，虽然右翼极端主义目前对德国民主构成最大威胁，但伊斯兰恐怖主义仍然是德国国内安全的最大威胁。

德国联邦议会监督委员会的会议通常是闭门进行，但每年会举行一次公开会议，以让公众了解最新的安全形势。

(综合报道)

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