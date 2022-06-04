晒坦克造型 大陆带货王直播被中断

（德国之声中文网）为防止六四集会，香港康文署早在6月3日晚上11点就关闭了维园部分地区。香港警方6月4日表示，截至当天晚上11点30分，共有5男1女在铜锣湾及维园一带被捕，年龄介乎19至80岁，并检获一把万用军刀，这几人分别涉嫌"煽惑他人参与未经批准集结"、"阻碍警务人员执行职务"及"藏有攻击性武器"。

据香港自由新闻（Hong Kong Free Press)报道，被捕者包括活动人士刘山清（Lau Shan-ching），另有数十人被拦下搜查。香港01报道，"有警员截查穿黑色衣服和背囊插白花的市民，亦有乘凉的长者被查身份证。在晚上有市民以手机展示蜡烛和"64 33"图示，亦有人高举"悼念六四"的图片。"《明报》报道，刘山清因在维园内穿着李旺阳T恤、戴写有"悼念六四"字样的口罩以及有煽动性言论而被捕。

蜡烛、坦克等均为敏感元素

周六晚上，6月4日晚上，美国驻港澳总领事馆、欧盟驻港澳办事处以及多国驻港领事馆均在所在建筑窗边点亮了蜡烛。欧盟代表在推特上写道，"纪念1989年6月 4日#天安门广场镇压33周年。欧盟始终与世界各地的人权捍卫者站在一起。"中联办指责西方外交官的团结行动是"政治诡计"。

在中国的互联网上，带有蜡烛、坦克、89、64的图文、音视频、表情包等都成为敏感元素，相关贴文被大量删除。"8的平方"、"It's my duty"和"麦丢替"等也成为敏感词。

6月3日，大陆"直播一哥"李佳琦在直播卖奥利奥饼干时，晒出坦克造型蛋糕，直播随即被中断。李佳琦先发微博表示"后台技术故障，我们在紧急处理中，大家先稍等一下哦"，之后又发文称"因为我们内部设备故障无法继续直播"。大陆微博网民对此议论纷纷，许多人不清楚发生了什么事，有人则用暗语回应做解释。

在海外推特上，有用户表示，中共这样做反倒会让更多大陆年轻一代知道了64，并试图了解六四真相。有推特用户写道，"谢谢李佳琦，如果不是中宣部这么敏感封禁，本90后还不知道1989年6月4号发生了什么呢嘻嘻，只要是被你宣禁的都是好东西啊"；"太杯弓蛇影了";"李佳琦事件不就证实了坦克人的存在？越是不想让人知道的事实，越是拼命掩盖的事实，就越是露出破绽。因为真相就是真相，你如何回避就得如何正视，你越是遗忘，越是得记住。在大多数人不知道或是没有想起时，中共张人们宣传了这一事件。这个宣传体量，比起任何境外的宣传纪念还更有效力。"还有人写道："如果李佳琦因为这件事被封杀了 那这个国度没有任何希望可言了 应润尽润。"去年底，中国另一名带货王、被称为中国"直播一姐"的网络主播薇娅因偷逃税款6.43亿元遭重罚及封杀。

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