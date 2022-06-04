 晒坦克造型 大陆带货王直播被中断 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

晒坦克造型 大陆带货王直播被中断

香港警方6月4日在维园及附近地区逮捕6人，并盘查数十名穿黑衣、背囊插白花的市民。大陆“直播一哥”李佳琦6月3日在卖货时晒出坦克造型蛋糕，直播瞬间被中断。

China | Militärparade auf dem Tian’anmen-Platz 1989

1989年6月5日一名男子在长安街上只身阻挡坦克前进的照片成为六四民运最著名的照片之一

（德国之声中文网）为防止六四集会，香港康文署早在6月3日晚上11点就关闭了维园部分地区。香港警方6月4日表示，截至当天晚上11点30分，共有5男1女在铜锣湾及维园一带被捕，年龄介乎19至80岁，并检获一把万用军刀，这几人分别涉嫌"煽惑他人参与未经批准集结"、"阻碍警务人员执行职务"及"藏有攻击性武器"。

据香港自由新闻（Hong Kong Free Press)报道，被捕者包括活动人士刘山清（Lau Shan-ching），另有数十人被拦下搜查。香港01报道，"有警员截查穿黑色衣服和背囊插白花的市民，亦有乘凉的长者被查身份证。在晚上有市民以手机展示蜡烛和"64 33"图示，亦有人高举"悼念六四"的图片。"《明报》报道，刘山清因在维园内穿着李旺阳T恤、戴写有"悼念六四"字样的口罩以及有煽动性言论而被捕。

蜡烛、坦克等均为敏感元素

周六晚上，6月4日晚上，美国驻港澳总领事馆、欧盟驻港澳办事处以及多国驻港领事馆均在所在建筑窗边点亮了蜡烛。欧盟代表在推特上写道，"纪念1989年6月 4日#天安门广场镇压33周年。欧盟始终与世界各地的人权捍卫者站在一起。"中联办指责西方外交官的团结行动是"政治诡计"。

在中国的互联网上，带有蜡烛、坦克、89、64的图文、音视频、表情包等都成为敏感元素，相关贴文被大量删除。"8的平方"、"It's my duty"和"麦丢替"等也成为敏感词。

6月3日，大陆"直播一哥"李佳琦在直播卖奥利奥饼干时，晒出坦克造型蛋糕，直播随即被中断。李佳琦先发微博表示"后台技术故障，我们在紧急处理中，大家先稍等一下哦"，之后又发文称"因为我们内部设备故障无法继续直播"。大陆微博网民对此议论纷纷，许多人不清楚发生了什么事，有人则用暗语回应做解释。

在海外推特上，有用户表示，中共这样做反倒会让更多大陆年轻一代知道了64，并试图了解六四真相。有推特用户写道，"谢谢李佳琦，如果不是中宣部这么敏感封禁，本90后还不知道1989年6月4号发生了什么呢嘻嘻，只要是被你宣禁的都是好东西啊"；"太杯弓蛇影了";"李佳琦事件不就证实了坦克人的存在？越是不想让人知道的事实，越是拼命掩盖的事实，就越是露出破绽。因为真相就是真相，你如何回避就得如何正视，你越是遗忘，越是得记住。在大多数人不知道或是没有想起时，中共张人们宣传了这一事件。这个宣传体量，比起任何境外的宣传纪念还更有效力。"还有人写道："如果李佳琦因为这件事被封杀了 那这个国度没有任何希望可言了 应润尽润。"去年底，中国另一名带货王、被称为中国"直播一姐"的网络主播薇娅因偷逃税款6.43亿元遭重罚及封杀。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

DW.COM

台灣紀念六四33週年：「國殤之柱」重現台北

今年是香港無法舉辦任何六四紀念的第一年，台灣成兩岸三地唯一能舉辦活動之地。台灣六四33週年晚會現場尾聲，原在港大遭拆毀的「國殤之柱」，其3D複製雕像也於台北中正紀念堂民主大道重建。  

墙外文摘： 维园悼念仪式不再，港人如何海外移植？

有评论认指出，每逢6月，“八九六四”在香港已成为一种民主仪式。但是维园万点烛光不再，香港人在海外输出“八九六四”是必走之路。  

布林肯：我们不会忘记6月4日

美国国务卿布林肯发表声明，称六四镇压是“野蛮攻击”；33年前在天安门广场和周边地区遭到中国政府血腥镇压的民主示威人士的努力，将不会被遗忘。  

六四事件为何让没有亲历的人也感同身受?

旅居澳大利亚的中国漫画艺术家巴丢草在1989年六四惨案发生时只有2岁，在上大学前根本不了解这一历史性事件。美国汉学家林培瑞当年则在北京，体验到了独特的气氛。如今，他们都不断地呼吁大家关注六四。  

德驻华使馆六四发帖又被删

每年六四周年前后，中国的网络审查机器就会开足马力，设法纪念的网民也不甘示弱。有人注意到，今年德国驻华大使馆发出的烛光悼念图被删，但这其实已经不是第一次出现这种情况。  

相关内容

--FILE--A netizen browses an online image of Weibo, the Twitter-like microblogging service of Sina.com, in Shanghai, China, 21 January 2016. Chinese social media giant Sina Weibo removed or blocked gay-themed content on Friday (13 April 2018) as part of a campaign to purify the online environment, but has triggered controversy. The main targets include pornographic, violent and gay-themed cartoons, pictures, videos and articles, as well as content such as slash, gay, boys love and gay fictional stories, according to a notice posted by the administration account of Sina Weibo, the Chinese Twitter-like platform with more than 392 million active monthly users. The three-month campaign is intended to further make a clean and harmonious community environment and is based on laws and regulations, such as the Cyber Security Law, Sina said. Foto: Wang Yadong/Imaginechina/dpa |

德驻华使馆六四发帖又被删 04.06.2022

每年六四周年前后，中国的网络审查机器就会开足马力，设法纪念的网民也不甘示弱。有人注意到，今年德国驻华大使馆发出的烛光悼念图被删，但这其实已经不是第一次出现这种情况。

六四33週年專訪廖亦武：一本書對抗一個國家

六四33週年專訪廖亦武：一本書對抗一個國家 01.06.2022

2022年6月4日是「六四」33週年，德國之聲專訪現旅居台灣的中國流亡作家廖亦武。作為「六四」見證者，哪些歷史記憶於他依然鮮明？他的書寫，如今是為了什麼？

Chinese dissident artist Badiucao poses next to his artwork entitled Carrie Lam, 2018 on November 12, 2021 at the exhibition China is (not) near -- works of a dissident artist, opening at the Santa Giulia museum in Brescia, Lombardy. - Exhibiting a torture instrument as an innocent rocking chair, Chinese dissident artist Badiucao mocks the propaganda of Beijing in a new show, while appropriating its codes. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

从六四镇压到新冠疫情—巴丢草首次国际个展开幕 13.11.2021

从中国流亡到澳大利亚的35岁艺术家巴丢草的首次国际个人展览在意大利布雷西亚开幕。该市政府拒绝了中国驻意大利大使馆要求取消展览的要求，坚持捍卫艺术自由。展出作品中包括对中共六四镇压和隐瞒新冠疫情的批评和抗议。

广告

评论分析

33. anniversary of 1989 Tiananmen square

墙外文摘： 维园悼念仪式不再，港人如何海外移植？

有评论认指出，每逢6月，“八九六四”在香港已成为一种民主仪式。但是维园万点烛光不再，香港人在海外输出“八九六四”是必走之路。  