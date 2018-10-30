 晋华联电涉嫌窃密遭美起诉 | 科技环境 | DW | 02.11.2018

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科技环境

晋华联电涉嫌窃密遭美起诉

美国起诉中国福建晋华与台湾联电，指控两公司共谋窃取美国公司商业机密。这是美国政府九月以来第四次出手打击中国商业间谍行动。

Das chinesische Technologieunternehmen Fujian Jinhua und das taiwanesische Unternehmen UMC wurden beschuldigt, vertrauliche Dokumente der US-amerikanischen Firma Micron gestohlen zu haben (Getty Images/J.Watson)

美国司法部在华府宣布起诉两家公司，指控他们涉嫌窃取商业机密

(德国之声中文网) 本案涉嫌公司有二﹕一个是中国的积体电路公司「福建晋华」，另一个是在台湾的半导体公司「联华电子」。美国起诉了这两间公司以及三名联电员工，指其共谋窃取美光商业机密，估计价值达605人民币。

其中有一位被告是陈正坤。他曾经在美光任职。之后他转职到台湾的联电，再转任福建晋华的总经理。

调查指出，陈正坤邀请美光的两个同事跟他一起跳到联电。其中一个在离开美光之前，下载了超过900多份机密文件，储存在个人的移动硬盘以及云端空间中。之后再将机密文件转给陈正坤使用。

美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)说﹕「就像任何一个先进国家一样，中国必须决定他是否想在国际上成为一个有信用的伙伴，或是他愿意让自己以反复无常名扬四海，用诈欺、偷窃与暴力手段发展经济。」

除了刑事诉讼之外，美国也对两家公司提出民事诉讼，防止他们将涉及专利问题的产品出口到国外。

台湾联电切割关系

台湾联电(UMC)与中国福建晋华为了量产内存记忆体产品，有合作关系。

週二 (10月30日) ，美国商务部宣布禁止福建省晋华集成电路有限公司等中国公司向美国购买元件，以免中国制造出来的产品压缩到美国同业的生存空间，间接影响到美国军用系统的上游厂商。

联电隔天随即表示，将因此暂停与晋华集成合作的研发计划，直到权责机关确认没有疑虑。

然而这个决定却没有让他们逃过这次的诉讼。

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中美上下游

美光是登记在爱达荷州的科技公司，福建晋华则是中国官方扶植的国有企业。

美光和福建晋华4个月前才打过专利权官司，福建晋华胜诉，法院禁止美光在中国销售十余种固态硬碟、记忆卡和晶片。

随机存取记忆体(DRAM)技术在产品中十分关键。美光是唯一拥有这个技术的美国公司。中国原本没有这种技术，必须仰赖外国厂商供应。中国政府曾经公开宣告他们将这个技术列为国家经济优先项目。

美国政府最近更频繁地反制中国对美间谍活动。例如，揭发中国商业间谍意图窃取美国公司的商用客机涡轮技术

罗法/李芊(美联社、路透社)

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