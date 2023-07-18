 時隔4年 中日國防官員恢復實體雙邊交流 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2023

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時隔4年 中日國防官員恢復實體雙邊交流

中國和日本的軍事交流曾因釣魚台主權爭議及疫情而中斷，而近年中國的軍事擴張也使日本調整了國防戰略。17日，兩國國防官員恢復4年來首度面對面交流。究竟他們說了什麼？中日雙方的態度如何？

時隔4年後，日本和中國的國防官員恢復實體交流。圖為日本海上自衛隊2014年在沖繩的閱兵儀式。

時隔4年後，日本和中國的國防官員恢復實體交流。圖為日本海上自衛隊2014年在沖繩的閱兵儀式。

（德國之聲中文網）中國和日本的防衛官員週一（7月17日）在北京舉行了面對面交流，這是時隔4年、新冠疫情爆發以來，雙方防衛官員首度舉行的線下對談，意在減少可能的軍事衝突

據《日本時報》報導，由日本聯合參謀本部軍官、一等海佐（相當於他國的海軍上校）柳田篤志所率領的13人自衛隊高級官兵代表團，週一與解放軍相關智庫「中國國際戰略學會」的10餘名官員，就中日雙邊關係等議題交換了意見。

日本非營利組織「笹川和平基金會」稱，該訪問團還會見了中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、解放軍中將景建峰。

《日經亞洲》報導，景建峰說，「儘管中日兩國面臨著嚴峻的挑戰，但雙方在防務方面的交流有所增加」，並強調雙邊軍事對話的重要性。

景建峰還對最近的中日軍事交流進展表示歡迎，例如建立中日防務熱線以避免突發事件，以及兩國國防部長6月在新加坡舉行的會議。

今年5月，日本和中國防務當局開通緊急熱線。日本防衛大臣濱田靖一和中國國防部長李尚福6月也曾強調溝通的重要性。 

日本外相林芳正曾在4月訪問北京，並與中國外長秦剛見面。

日本外相林芳正曾在4月訪問北京，並與中國外長秦剛見面。

中日軍事交流

《日本時報》報導，日本自衛隊代表團成員週日（16日）抵達中國，預計停留9天，期間將參觀西安、青島和杭州的解放軍設施，並與中國軍官交流。此外，解放軍高級軍官團預計在今年秋季回訪日本。

中日軍方的交流計劃於2001年啟動，但因釣魚台列島（日本稱為尖閣列島）主權爭議，中日軍方交流曾於2012年暫停，隨後在2018年恢復，後因疫情再次中斷。2021年兩國國防軍官曾舉行線上交流。

笹川和平基金會常務理事安達一在北京對記者表示，在緊張局勢加劇時，兩國國防官員之間坦誠交換意見就顯得尤為重要。

「相互了解將有助於化解緊張局勢，並避免最壞的情況」，他說。

（《日本時報》、《日經亞洲》）

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