 時隔三年 中國恢復核發外國旅客簽證 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2023

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时政风云

時隔三年 中國恢復核發外國旅客簽證

中國官方表示，15日起將恢復核發外國旅客赴華簽證，這是自新冠疫情爆發、嚴鎖三年後，中國當局的重大放寬舉動，具體措施有哪些？

圖為疫情前外國遊客於中國海南省三亞市鳳凰國際機場。

圖為疫情前外國遊客於中國海南省三亞市鳳凰國際機場。

（德國之聲中文網）中國駐美大使館週三（3月13日）在官網上表示，為了進一步方便中外人員往來，決定自北京時間3月15日零時起，「恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證；口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證」。

另外，中國會同時恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽，港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國重新向遊客開放，呼應了兩會上著眼穩經濟的政治重點。李強以新總理身份，於13日召開的記者會首秀上，強調會堅定不移擴大對外開放，也釋放出歡迎外資的訊號，表示「開放的中國歡迎大家來投資興業」，鎖定恢復經濟增長，並將今年的GDP成長目標定為5%左右。

中國官媒《人民日報》13日在兩會期間前，曾以「擴大開放的中國具有強大吸引力」為題，寫道「過去，中國經濟發展成就是在開放條件下取得的；未來，中國經濟高質量發展必須在更加開放的條件下進行」。

圖為今年初中國海關在東北遼寧瀋陽機場等待幫助外國人免簽證過境。

圖為今年初中國海關在東北遼寧瀋陽機場等待幫助外國人免簽證過境。

過去三年，中國當局嚴格的清零政策衝擊了該國經濟，去年底防疫措施又在民眾爆發抗議後突然取消，並於1月8日結束了對入境旅客的強制隔離。自那以後，中國持續階段性地放寬邊境政策。

3月開始，當局放寬了來自新西蘭、俄羅斯和馬來西亞等少數國家的入境新冠檢測措施，旅客如今只需要提供陰性快速抗原檢測，即可獲准登機飛往中國。不過當局仍要求來自美國等一系列國家的旅客，在登機前提供PCR檢測，而美方則於上週宣布，取消對中國旅客的入境核酸檢測要求。

（中國駐美大使館、《人民日報》、彭博社等）

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