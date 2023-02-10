時隔三年 中國恢復核發外國旅客簽證

（德國之聲中文網）中國駐美大使館週三（3月13日）在官網上表示，為了進一步方便中外人員往來，決定自北京時間3月15日零時起，「恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能；駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證；口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證」。

另外，中國會同時恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽，港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東盟旅遊團入境廣西桂林免簽政策。

中國重新向遊客開放，呼應了兩會上著眼穩經濟的政治重點。李強以新總理身份，於13日召開的記者會首秀上，強調會堅定不移擴大對外開放，也釋放出歡迎外資的訊號，表示「開放的中國歡迎大家來投資興業」，鎖定恢復經濟增長，並將今年的GDP成長目標定為5%左右。

中國官媒《人民日報》13日在兩會期間前，曾以「擴大開放的中國具有強大吸引力」為題，寫道「過去，中國經濟發展成就是在開放條件下取得的；未來，中國經濟高質量發展必須在更加開放的條件下進行」。

過去三年，中國當局嚴格的清零政策衝擊了該國經濟，去年底防疫措施又在民眾爆發抗議後突然取消，並於1月8日結束了對入境旅客的強制隔離。自那以後，中國持續階段性地放寬邊境政策。

3月開始，當局放寬了來自新西蘭、俄羅斯和馬來西亞等少數國家的入境新冠檢測措施，旅客如今只需要提供陰性快速抗原檢測，即可獲准登機飛往中國。不過當局仍要求來自美國等一系列國家的旅客，在登機前提供PCR檢測，而美方則於上週宣布，取消對中國旅客的入境核酸檢測要求。

（中國駐美大使館、《人民日報》、彭博社等）

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