 時間提前！聯合國：印度人口本月超越中國 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

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時間提前！聯合國：印度人口本月超越中國

聯合國上週表示，印度人口預計今年6月超過中國，但24日又將時間提前，指中國世界人口最大國的地位，最晚將在本月底遭印度取代。聯合國為何修改時間？中印兩國分別迎來哪些人口挑戰？

印度人口預計將在4月底以前達到近14.3億人。

印度人口預計將在4月底以前達到近14.3億人。

（德國之聲中文網）聯合國週一（4月24日）表示，印度人口預計將在4月底以前與中國持平，接著超過中國，成為世界上人口最多的國家。

這個消息是由聯合國經濟和社會事務部（DESA，簡稱經社部）宣布，而上週（19日）聯合國人口基金會公佈的「世界人口狀況」則顯示，到約莫2023年6月，印度的人口將比中國多290萬。

對於兩次報告中國人口被印度超越的時間點有所差異，聯合國經社部人口司主任威爾莫斯（John Wilmoth）解釋，上週的報告來自去年的數據，而24日的預測是基於更多最新數據——儘管仍只是預測。

威爾莫斯告訴法新社：「這個（中國人口被印度超越）交叉點發生的確切時間並不確定，而且可能永遠不會知道。」

去年，部分人口專家曾引用聯合國的數據，預期印度人口將在2023年4月14日超越中國，但聯合國人員強調，人口預測不可能有一個明確日期，因為印度上一次進行人口普查是2011年，而原定於2021年進行的人口普查，也受新冠疫情影響而推遲，所以中國人口實際被超越的時機點僅是概略值，可能一再被修改。

經社部說，可以確定的是，「中國將很快讓出其長期以來作為世界上人口最多國家的地位」。該部表示，印度人口預計將在4月底以前達到近14.3億（1,425,775,850）人。中國的數據不包括台灣、香港和澳門。

針對老年人口，經社部則指出，在2023年至2050年間，中國65歲以上人口數預計將增加近一倍，而印度則將增加一倍以上，但若以總人口中的佔比來看，「印度老年人口的增長速度仍將比中國慢得多」。

生育率下滑速度造成人口落差

經社部表示，中國的人口在2022年達到14.26億的高峰規模，並開始下降。預測表明，在本世紀末之前，中國的人口規模可能下降到10億以下；相比之下，印度的人口「幾乎可以肯定」將繼續增長數十年。

根據聯合國的預測，到本世紀中葉，印度人口將有望成長至高達15億人，儘管部份人員強調此數據只是估值，確切數字可能比預期來得更低或更高。

專家表示，印度花了35年的時間，才經歷與中國在1970年代僅僅7年就達到的生育率下降幅度。

專家表示，印度花了35年的時間，才經歷與中國在1970年代僅僅7年就達到的生育率下降幅度。

去年，中國生育率降至全球的較低水平，即每名婦女約生育1.2個孩子，而印度生育率則落在每名婦女生育2.0個孩子。

經社部人口司主任威爾莫斯分析，中印兩國在1970年的生育率水平大致相同，每個婦女的生育率略低於6，但「印度花了35年的時間，才經歷與中國在1970年代僅僅7年就達到的生育率下降幅度」。

他指出，造成這項差異的關鍵原因，來自中國自行之有年的「一胎化」政策有關，該政策始於1979年，隨著中國改革開放而推行，直至2016年才正式宣告結束。另一個原因是，印度在1970年代至1980年代對人力資本的投資較少，經濟增長較慢。

此外，近年來中國社會生活成本上升，經濟增長放緩，並有越來越多中國婦女進入勞動市場、接受高等教育，這些因素也一併使生育率下滑

中國人口危機 vs 印度人口紅利

美聯社報導，這項聯合國最新的人口預測宣布時機，正值印度將擔任今年20國集團峰會（G20）的東道主，強化了印度正在崛起的國際地位。此外，對試圖減少對中國依賴度的跨國公司來說，印度也逐漸成為一個更具吸引力的市場。

有分析人士認為，印度可能有機會搭上人口紅利的順風車，複製中國經濟起飛的軌跡。然而，若以當前的經濟數據來看，印度經濟仍然遠遠落後於中國。 1970年，這兩個國家的人均收入幾乎相等，但根據2021年世界銀行的數據，如今中國的國內生產總值為每人12556美元，而印度僅2256美元。

經濟學家警告說，即使印度的國內生產總值因人口紅利激增，但失業率也在上升。大約80%的印度工人仍在從事非正式工作，這些工作通常不穩定，工資低，而且幾乎沒有福利。

「中國的人口危機時機正好反映出印度的增長，」印度政策研究中心戰略研究所（CPR）教授查勒尼（Brahma Chellaney）告訴美聯社：「但前提是印度必須充分利用其人口優勢，為其大量的年輕人找到足夠的高質量就業機會。」

針對人口變化的相關報告，中國外交部發言人汪文斌19日回應聯合國人口基金會的報告：「一個國家的人口紅利既要看總量，更要看質量；既要看人口，更要看人才。」他稱中國「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」才正在形成。同時，中國也會積極推動三孩生育政策及配套措施，積極應對人口發展變化。

中国如何应对人口老龄化问题？

（美聯社、法新社、路透社、中國外交部）

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