是鼠头还是鸭脖？江西一高校食堂吃出“罗生门”

（德国之声中文网）6月1日，一段“江西一高校饭菜中疑吃出老鼠头”的视频在网络上传播。视频中饭菜里的一块黑色异物上看起来附着毛发，且带有类似牙齿条状物。两天后，视频中所涉及的江西工业职业技术学院在其官方微博上发布通报表示，饭菜中的“异物”经当事人确认为鸭脖，为正常食物。

6月4日，南昌市市场监督管理局工作人员表示，6月1日当天高新区市场监督管理局已经派人去核实了，拿去专门的检测机构送检，有时候看东西形状很像，但是经过工作人员核实，确实是鸭脖。

拍摄视频的当事人学生改口称“异物”不是“老鼠头”，市场监管局的比对认证的“鸭脖”结果并未获得网络舆论的认同。大量网民追问，如果是鸭脖为什么上面会存在类似于老鼠须和牙齿的东西？

有些网民建议对这个看起来非常像老鼠头的异物进行基因检测，就可以得出令所有人心服口服的检测结果。

针对这桩是“鼠头”还是“鸭脖”的罗生门，《环球时报》前总编胡锡进写道：“我认为，如果南昌市市监局的鉴定准确无误，他们对此充满确信，有必要对该异物进行更加清晰的拍摄，将视频放到互联网上。因为原视频确实太像鼠头了，市监局提供的文字和口头说法难以消除原视频造成的强烈印象，公布更充足的影像证据很有必要，能产生关键说服力。否则的话，网上的怀疑就有其延续的舆论逻辑。”

澎湃新闻“马上评”发表的评论《“鼠头”还是“鸭脖”，怎么就成了罗生门》也提出问题“网友为什么不相信‘是鸭脖’？”文章回答说：“在关键信息缺席的状态下，网友们根据自己的‘眼见为实’和生活经验去判断一样事物，进而发表个人的看法，也是自然而然的事情。”

在这起事件发酵之后，甚至还有消息报道称，江西这所高校的媒体中心主人在学生群里教学生网络控评，让学生“积极点赞对学校有利的评论”。而且这已经不是第一次该校被曝光学校厨房发现老鼠的问题。

澎湃新闻发表的评论文章指出：“一步走得不够用心，后面的每一步都会被动。而如果步步走错，所引发的不信任感就会‘积重难返’，带来的负面影响就难以消除。”

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。