是进是退—— 欧洲面临抉择

（德国之声中文网）欧盟议会人民党团主席曼弗雷德·韦伯（Manfred Weber）在欧洲大选前最后一周的议会讨论中表示："5月26日的大选将决定欧洲大陆的命运。"持这种观点的，显然并非只有基督教民主党团的首席候选人韦伯，来自不同阵营的许多政治家都认为本周欧盟议会大选是"命运攸关"的重要选举。对于角逐欧盟委员会主席一职的人民党团来说，本月的议会选举将是一场亲欧洲派同民族主义阵营间的对决。韦伯说："我们今天所生活的欧洲是非常美好的，我们决不允许让她毁在那些民族主义者手中。"欧盟议会历次选举中，各成员国中从未有今天这样强大的右翼民粹和欧元怀疑论者阵营。

谁的欧洲：奥尔班的还是马克龙的？

作为民族保守主义的代表，匈牙利总理奥尔班认为，本次欧盟议会选举是一场介于非自由民主派和自由民主派之间的角逐。作为德国、法国、意大利和丹麦右翼势力的盟友，奥尔班声称，自由民主派试图要让欧洲民众"大换血"，通过引入移民促成欧洲的"伊斯兰化"。匈牙利国庆节期间，奥尔班发表讲话称："我们必须要意识到，欧洲正走向一个历史性的十字路口。"谁欢迎非法移民和难民，谁"就在制造种族混杂的国家。而在这样的国家，传统将宣告终结，新的世界秩序将由此产生。"

匈牙利总理奥尔班、意大利内政部长萨尔瓦尼以及奥地利自由党主席施特拉赫的共同敌人无疑就是法国总统马克龙。马克龙已经正式向"非自由的民主制"宣战，他呼吁赋予欧洲"新的生命"，呼吁欧洲展现团结精神和同情心。对于主张大胆改革的马克龙来说，本次欧盟议会选举也是命运攸关的。大选4周前，马克龙在其政党"共和国前进党"的一次巴黎集会上表示："本次选举中最核心的争执，将在相信欧洲和不相信欧洲的两派之间展开。"

移民并非唯一话题

在建制派亲欧洲政党看来，就业、移民、环保、贸易以及欧洲如何在世界舞台上扮演更重要的角色，都将是欧盟今后几年将要面临的挑战。无论是人民党团的韦伯，还是社会党团的首席候选人蒂默曼斯（Frans Timmermans），在这一点上观点基本相同。两者都主张同非洲建立起牢固的伙伴关系，加强对难民来源国的投资等等。而对右翼民粹政党来说，他们关注的话题只有一个：隔离、孤立、尽可能将难民拒之门外。匈牙利外长西雅尔多说："对我们来说，最重要的目的是形成反移民的多数派。匈牙利会为实现这一目标做出贡献。"

右翼民粹派向其选民们承诺，他们将打造一个全新的欧盟，各成员国将重获据称曾经丧失的权利，而布鲁塞尔权力中心则将被大大削弱。社会党候选人、同时也是现任欧盟委员会副主席的蒂默曼斯认为民粹主义的主张纯属无稽之谈。他在一次德国电视辩论中说道："我们决不会将权力交给这些极端分子。这是一次命运攸关的选举。这是你们的选择。未来5年我们将拥有一个怎样的欧洲，由你们来决定。"

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"欧盟有抵抗力"

布鲁塞尔"欧洲政策中心"的欧洲问题专家艾玛努伊利迪斯（Janis Emmanouilidis）表示，由于新一届议会的构成比例，人民党、社会党、绿党以及自由党议会党团必须组成一个大联盟展开合作。他表示，选举后欧盟的基本路线并不会出现大的变化。他说，"我们不会看到一次对欧盟的敌意接管。我们应当认真对待选举，但也不应当过度紧张和过于悲观。过去数年间，欧盟一直表现出强大的抵抗力，今后也仍将如此。"

他表示，经历了债务危机和难民危机之后，新一届议会必须为应对一系列同美国、俄罗斯和中国的新的经济危机做好准备。艾玛努伊利迪斯表示，在经济问题上，也有一系列方向性的决策需要新议会来定夺，"将会出现更多新的危机。我们现在无法知道，这些危机是源自于老问题呢，还是全新的挑战。但我们必须做好应对风暴的准备。"

欧洲政策研究中心的欧盟问题研究者拉诺（Karel Lannoo）则认为，大选之后欧盟必须集中精力促进经济发展以及缩小南北贫富差距。他认为，越是贫困的成员国，右翼民粹主义问题越严重，因此发展经济减少贫困差距才能真正解决民粹主义问题。拉诺敦促加强"一体化"进程。他表示："最重要的是，我们要强化欧洲内部市场，加强在欧洲之外的运作能力。在欧盟内部，我们应当更多地考虑能源政策、数字经济以及加大人员的迁徙自由度。而在欧盟之外，特朗普当选总统之后，自由贸易正在受到冲击。因此，欧盟有可能会面临更多的关税。"

享受民主时光

命运攸关、十字路口、抉择、最后的机遇：有些竞选口号听起来极具戏剧性。欧盟委员会发言人施纳斯（Margaritis Schinas）认为，本次选举固然重要，但也不应过度夸张。施纳斯前不久接受"欧洲新闻"采访时表示："我参与欧洲政治已经有几年了。我的记忆里，每次欧洲议会选举，都会说欧洲正处于十字路口上。看来我们一直都站在十字路口上，这又有什么不好呢。""我们不应将欧盟议会选举过度戏剧化。选举是欧洲民主的美好时刻，我们应当享受她。"