是谁逼死捷克议长? 中国威胁信背后的真相

(德国之声中文网) 捷克前议长库贝克在今年1月20日，在办公室骤逝，让他无法完成原订2月的访台计画。他的妻子与女儿4月26日接受捷克电视媒体访问时，指控两封由中国驻捷克大使馆及捷克总统发给库贝克的威胁信函，是导致他猝死的关键因素。

此消息一出，捷克政坛再次针对中国的威胁信展开讨论。捷克新的参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil) 4月27日宣布，将针对该威胁信展开调查，并强调这麽做为了库贝克及其家属，以及「捍卫捷克的主权及自由」。

捷克智库「解析中国」的研究员吉鲁斯(Filip Jirous) 向德国之声表示，虽然中国明显试图透过施压来逼迫库贝克放弃出访台湾，但更令人震惊的是，当时中国大使馆是应捷克总统办公室主任迈纳尔 (Vratislav Mynář) 的要求，对库贝克发出威胁信函。

他説：「迈纳尔隶属於捷克国内政治圈的友中小组，而该小组与捷信集团的母公司派富集团（PPF Group NV) 有非常密切的关系。派富集团在中国有很多的经济利益，所以它也自2013年起，透过其政治影响力来维持捷克与中国的双边关系。」

吉鲁斯直言，这层背後操弄显示，近年来不断向反中政治人物施压的，其实是捷克国内的亲中势力，而非中国政府直接主导。

中国大使馆二度威胁库贝克

库贝克的遗孀柯薇拉（Věra Kuberová）在访问中提到，自己在库贝克的遗物中，找到来自中国大使馆与捷克总统办公室的信件，内容威胁库贝克取消原订的访台行程。其中，中国大使馆甚至直接在信件中表明，如果库贝克访台的话，大众公司旗下的斯柯达汽车制造公司（Skoda Auto ）和消费金融企业捷信集团（Home Credit Group) 都必须付出代价。

除了威胁信件外，柯薇拉表示库贝克在1月17日受邀至中国大使馆出席农历新年宴会时，再次中国驻捷克大使张建敏私下威胁，叫他千万不要访台。柯薇拉说，库贝克説如果自己坚持访台的话，张建敏扬言撤换他。

库贝克在事发三天後，被发现猝死於办公室内。当时医生诊断表示，库贝克应该於1月17日或18日便出现心肌梗塞，证明他当时压力很大。今年3月，捷克总统丶总理与参众两院议长发布联合声明，在信中谴责中国的威胁。

微妙的中捷台三角关系

「解析中国」的吉鲁斯指出，过去7年来，捷克总统泽曼（Milos Zeman) 不断试图实现中国所承诺的各项投资案，不过大部分的案件都无疾而终。所以渐渐地，捷克人民也开始对亲中政客所做出的投资承诺感到冷感。他说：「目前在捷克国内，除了当地的共产党，还有与派富集团跟中信集团有关联的人外，几乎很少人会公开推动与中国进行经贸合作。」

相反的，吉鲁斯説捷克国内某些群体，对台湾抱持非常正面的评价。有鉴於中国过去几年在国际上试图孤立台湾的情况，捷克与台湾近期的互动，在专家眼中是相当成功且扎实的。他告诉德国之声：「随着捷克人民对中国的负面观感不断加深，这使捷克与台湾有更多增进双边关系的空间跟机会。此外，布拉格市政府去年底弃中挺台的决定，以及台湾在新冠疫情中对捷克提供的协助，都让台湾在捷克国内的能见度也越来越高。」

而虽然中国数度以经济为由来威胁捷克的政治人物，但吉鲁斯认为，中国能真正对捷克带来的经济打击有限。他指出，中国过去几年并未在捷克做出太多实质投资，而捷克本身因中国市场保护原则的关系，在中国也没有做太多投资。他告诉德国之声：「与中国对捷克的政治影响力相比，中国对捷克的经济影响力相对小得多。」

即便如此，捷克国内的友中势力自新冠疫情爆发後，试图藉由疫情来重振势力。吉鲁斯指出，部分友中的捷克政治人物近期重新取得较具影响力的职位，并努力活络中捷关系。他预测：「我认为短期内，这个转变可能会减缓捷克国内政治圈远离中国的速度。但除非中捷的经贸合作能制造具体的成果，我不认为这样是个长期可行的策略。」

捷克与中国的关系自去年起开始恶化，主要是因为布拉格政府声援西藏，并要求废除该市与北京的姐妹市关系协议中的一中原则条例。最终，布拉格决定终止与北京的姐妹市关系，并转与台北建立姐妹市关系。该举动激怒北京，使两国关系进一步恶化。