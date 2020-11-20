是谁“敢”屏蔽温家宝的文章？

（德国之声中文网）2021年中国悼念死者的清明节期间，曾任中国总理的温家宝撰文“我的母亲”，追忆家母杨志云，曝光了许多家庭往事和和在中国从政的感言。除了全面回忆自己母亲“一生简朴，活得清白”以外，也说出了：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家，那里永远有对人心、人道和人的本质的尊重，永远有青春、自由、奋斗的气质。我为此呐喊过、奋斗过。这是生活让我懂得的真理，也是妈妈给予的”这样耐人寻味的表态。

温家宝在文章中除了回忆自己“极富同情心”，并且“善良的”母亲“穷苦不堪”，父亲在文化大革命的“灾难”期间“没有逃脱政治的漩涡”以外，还在多处流露出这位前任中国总理的从政感受。温家宝在文章中透露：“ 对于我担当大任，妈妈是忧虑的。”

在写给儿子的信中，温家宝的母亲杨志云告诫他：“你今天能位居人臣，如此高的地位，没有任何靠山，家里更不用说了，得来多么不易。你的性格是力求完美，但国家这么大，人口这么多，很难做到完美。”母亲要求温家宝做到“要上通、要人和，千万记住孤树难成林。”

对此，在中南海工作了28年，其中担任总理10年，如今已经退休的温家宝在信中坦言：“对我这样出身的人来说，‘做官’ 本是偶然之事。我奉命唯谨，如履薄冰、如临深渊，受事之始，即常作归计。”

谁敢屏蔽限制温家宝的文章？

与中国官媒通常以“七嘴八舌”之势，多平台、多渠道转载报道高层领导人个人撰文的做法不同。中国前高层领导人这篇罕见的个人表述文章只于2021年3月底至4月初期间连载在《澳门导报》。该报的自身定义是：“以推动澳门融入国家发展和改革开放大局……以宣传与弘扬中华文明与中华文化为使命”的综合性媒体。

而除了《澳门导报》以外，包括凤凰网、网易在内的新闻门户网络都曾在第一时间转载了温家宝的这篇文章。但截至4月19日发稿，相关文章的内容已被屏蔽，点击进入后得到的信息是：“404 抱歉-您访问的页面不存在！”

而在即时通讯社交网络微信上，虽然可以通过搜索关键词“温家宝”以及“我的母亲”找到包括“知政前沿”和“东川发布”在内少数公众号转载的这篇文章。但相关文章的分享、转发、收藏和留言评论功能均已经被禁止，理由是“该文章违反《微信公众平台运营规范》”。

有关温家宝本人和家人是否像他自己说的那样清廉，一直是外界关注的焦点。在文章中，温家宝特别强调：“1985 年我调人中央，妈妈从未因我的升迁向组织提过任何要求，更没有打我的旗号给家里办过任何事情。妈妈和爸爸一生从事神圣的教育事业，全靠微薄的工资度日，死后没有留下任何财产和积蓄。”

国际舞台上的温家宝 温家宝访美 2003年12月10日，温家宝和时任美国总统布什在白宫举行记者招待会谈台“公投”等问题.

国际舞台上的温家宝 温家宝访法 2005年12月6日，温家宝在巴黎会见了时任法国总统希拉克。

国际舞台上的温家宝 中澳合作 2006年4月3日，温家宝和澳大利亚总理霍华德在澳大利亚正式签署了《中澳和平利用核能合作协定》、《核材料转让协定》等双边合作文件。

国际舞台上的温家宝 温家宝访问斐济 温家宝于2006年4月4日抵达斐济楠迪，会见总理恩加拉塞并开始对斐济进行正式访问。

国际舞台上的温家宝 非洲七国行 2006年6月18日，温家宝抵达加纳首都阿克拉, 加纳是他非洲七国行的第二站，其余六国为埃及、刚果（布）、安哥拉、南非、坦桑尼亚和乌干达。图中与他拥抱的是一位地方政府官员。

国际舞台上的温家宝 汉堡"中国时代" 2006年9月13日，汉堡"中国时代"开幕，温家宝与当时的汉堡市长冯-伯斯特（Ole von Beust）在活动中互赠礼物。

国际舞台上的温家宝 韩国总统访华 2006 年10月13日，温家宝在北京中南海紫光阁会见韩国总统卢武铉。

国际舞台上的温家宝 温家宝访德 2006年9月14日，温家宝在柏林会见时任德国总统克勒。

国际舞台上的温家宝 中以会谈 2007年1月10日，温家宝在人民大会堂与以色列总理奥尔默特举行会谈。

国际舞台上的温家宝 第二届东亚峰会 2007年1月15日，第二届东亚峰会在菲律宾宿务举行。温家宝在菲律宾首都马尼拉与菲律宾总统阿罗约举行会谈。

国际舞台上的温家宝 中德建交35周年 2007年8月27日，中德建交35周年，温家宝和默克尔共同前往在北京中山公园音乐堂举行的交响音乐会。

国际舞台上的温家宝 德国前总理访华 2007年5月15日，温家宝在上海会见德国前总理施罗德。

国际舞台上的温家宝 东盟与中日韩合作(10+3)十周年 2007年11月20日，（从左至右）中国国务院总理温家宝、日本首相福田康夫、新加坡总理李显龙和韩国总统卢武铉在新加坡出席东盟与中日韩领导人会议， 准备为庆祝东盟与中日韩合作(10+3)十周年切蛋糕。

国际舞台上的温家宝 日本首相访华 2007年12月28日，日本首相福田康夫访华。

国际舞台上的温家宝 印度总理访华 2008年1月14日，温家宝在人民大会堂与来华进行正式访问的印度总理辛格举行会谈。

国际舞台上的温家宝 中英工商峰会 2008年1月18日，温家宝和英国首相布朗在北京出席中英工商峰会并讲话。

国际舞台上的温家宝 温家宝会见美国国务卿 2008年6月30日，温家宝在北京中南海会见时任美国国务卿赖斯。

国际舞台上的温家宝 俄罗斯总统会见温家宝 2008年10 月28日，俄罗斯总统梅德韦杰夫在莫斯科克里姆林宫会见温家宝

国际舞台上的温家宝 第三届中俄经济工商界高峰论坛 2008年10月28日，第三届中俄经济工商界高峰论坛在莫斯科开幕，中国国务院总理温家宝和俄罗斯总理普京共同出席并致辞。

国际舞台上的温家宝 牛津掷鞋事件 温家宝于2009年2月2日在英国剑桥大学发表演讲时遭遇扔鞋, 安保人员捡起扔过来的鞋。

国际舞台上的温家宝 哥本哈根气候峰会 2009年2月18日，在哥本哈根气候峰会上发表完讲话的温家宝走向自己的座位。

国际舞台上的温家宝 温家宝出席中非合作论坛 2009年11月8日，温家宝出席在埃及沙姆沙伊赫举行的中非合作论坛第四届部长级会议。

国际舞台上的温家宝 温家宝与欧盟委员会主席 2009年11月29日，第十二次中欧领导人会晤在南京举行，温家宝会见了欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）。

国际舞台上的温家宝 奥巴马访华 2009年11月18日，温家宝在北京钓鱼台国宾馆会见正在中国进行国事访问的美国总统奥巴马。

国际舞台上的温家宝 温家宝在缅甸 温家宝于2010年6月2日到达缅甸仰光，这是将近10年来第一位访问缅甸的中国高级领导人

国际舞台上的温家宝 世界经济论坛上的温家宝 世界经济论坛2010年新领军者年会（夏季达沃斯论坛）于9月13日至１5日在天津举行。温家宝会见论坛主席克劳斯•施瓦布（Klaus Schwab）。



温家宝“简朴的生活习惯贯穿一生”？

而这样的表态与《纽约时报》的普利策获奖调查文章“总理家人隐秘的财富”中的内容有很大的出入。这篇发表于2012年，也就是温家宝离任退休一年前的文章指出：公司与监管记录显示，现年90岁的总理母亲杨志云不仅不再贫穷，而且绝对富裕——至少在纸面上。记录显示，仅她名下一项对中国一家大型金融企业的投资就曾在5年前价值1.2亿美元（约合7.6亿元人民币）。

同样与温家宝最新在给母亲的信中有关：“我从小就知道生活的艰辛，简朴的生活习惯贯穿一生”的表述不同，《纽约时报》曾在上述调查报道中指出：温家宝担任领导职务期间，他的很多亲属变得极为富有。其中包括温家宝的儿子、女儿、弟弟及妻弟。对公司与监管记录的调查显示，在总理的亲属中，有些人的生意风格十分强势，他们掌控了价值不低于27亿美元（约合170亿元人民币）的资产。

仔细寻找中国境内的互联网讯息平台，会发现还是有包括“中国基建资讯”在内的网络平台转载报道了温家宝的这篇追忆母亲的文章。但有关其从政感言的内容几乎没有体现。相关文章多聚焦温家宝在文中提及的母亲2009年2月因其在英国剑桥大学演讲时被“扔鞋”，担心儿子受到刺激，而突患脑血管栓塞，从此视力减退、说话困难、行走不便的讲述。但截至4月19日发稿，在包括新华社、中新网在内的中国官媒上，无法看到与这篇温家宝追忆母亲文章有关的任何信息。

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 幸亏穿了红外套 9月5日，德国总理默克尔在海德堡的选战集会上发表演讲后不久，有人向台上仍西红柿。几滴西红柿汁溅到默克尔的红外套和女主持的白衬衣上。默克尔反应淡定，马上递给女主持一张纸巾。40分钟的集会上，台下3000名观众中不断有人呼喊“民族叛徒”、“撒谎者”等口号，并且发出嘘声。警方已就涉嫌身体伤害和损坏公物罪对肇事者进行调查，但未公布其姓名。

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 科尔的愤怒 相比之下，去世的德国前总理科尔在被人扔鸡蛋、西红柿时就没有那么淡定了。1991年5月9日，科尔到德东地区访问，在哈勒（Halle)被不满的市民仍鸡蛋抗议。科尔非常震怒，大步冲向围观人群，想把肇事者揪出来。如果不是被保安人员拉住，人高马大的科尔也许就冲过了挡住人群的栏杆。

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 “偶尔被扔个鸡蛋” 多年以后，德国前总统武尔夫2011年4月14日也遭到一次鸡蛋袭击。当时，武尔夫以总统身份第一次访问黑森州，在威斯巴登市中心广场被鸡蛋“打中”。不过，武尔夫没有表现出愤怒，而是很快进入州议会大楼。武尔夫事后表示，他希望接近民众，所以已做好各种准备，包括“偶尔被扔个鸡蛋”。

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 颜料弹造成鼓膜受伤 对德国前外长、绿党人士约施卡·菲舍尔来说，被扔鸡蛋已经算不了什么了。在2005年8月的一次竟选集会上，一只鸡蛋砸到菲舍尔脚上，溅了他一裤腿儿。这名环保人士之后对人群高声说：“这是放养的鸡生的蛋，还是大规模生产的？”早在1999年，菲舍尔就在绿党讨论南斯拉夫问题的集会上被颜料弹攻击，造成鼓膜受伤，不得不进医院。肇事者2000年被判处3600马克罚款。

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 “下次请来个奶油乳酪蛋糕” 2012年2月5日，因博士论文抄袭事件下台的前德国国防部长古藤贝格在柏林一家咖啡馆和海盗党成员谈网络问题。突然，一个陌生人走到他面前，把手中的一个蛋糕扣到古藤贝格脸上。古藤贝格并没有恼怒，而是把蛋糕刮到嘴里，然后把手指头舔干净。当晚，他还在脸书上写道：“呼哈，被扔蛋糕了！很美味的黑森林蛋糕，下次请来一个奶油乳酪蛋糕。”

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 主张限制移民人数被蛋糕砸脸 在去年5月马格德堡举行的党代会上，德国左翼党美女副主席莎拉·瓦根克内希特就被抗议者用巧克力奶油蛋糕扣在脸上。瓦根克内希特主张限制移民人数，砸蛋糕的男子声称来自反法西斯团体。之前一个月，反移民政党“德国选项党”成员贝娅特丽克丝·冯施托希也被蛋糕砸了一身。

鸡蛋、蛋糕、破鞋：那些年被砸过的政治家 德国学生在剑桥大学向温家宝扔鞋 2009年2月2日，前中国总理温家宝在英国剑桥大学被仍鞋。鞋子没有击中温家宝，而是落在离讲台一米远的地方。温家宝当时表现冷静，继续完成演讲。中国政府之后向英国当局施压，对扔鞋的德国学生马丁·扬克提出控告，但剑桥的法院判扬克无罪，并将其当庭释放。 作者: 乐然



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