是谁出卖了安妮·弗兰克一家？

（德国之声中文网）最新研究显示，安妮·弗兰克（Anne Frank）一家在阿姆斯特丹的藏身之所，很有可能是一位犹太裔公证律师透露给纳粹的。这是本周一（1月17日）向荷兰媒体公布的一项调查研究的结果。

研究表明，公证律师范登贝格（Arnold van den Bergh）向占领荷兰的德国当局提供了一份躲藏在阿姆斯特丹的犹太人名单以及他们的藏身地址。范登贝格这样做是为了拯救自己和家人的生命。

一个由近20名历史学家、刑侦专家和一位FBI前特工组成的团队，经过5年的研究，利用最新技术得出了这一结论。

主要证据是一封匿名信的副本。安妮的父亲奥托·弗兰克（Otto Frank）于1946年得到这一副本，里面提到了范登贝格的名字。该信的原件已无处可寻，但在阿姆斯特丹档案馆有一件副本，只是这份文本此前一直没有得到仔细的研究。

书橱后的藏身密室

弗兰克一家在1942年到1944年间与另外4名犹太人躲藏在阿姆斯特丹一所民宅的后楼。处于青春期的安妮在那里写下了日后举世闻名的《安妮日记》。1944年8月，安妮和家人藏身的密室被纳粹发现。一家人都被送入集中营，只有父亲奥托幸存了下来。

范登贝格律师是阿姆斯特丹犹太人社团的成员，由于人脉广泛，他一开始免于被遣送集中营。但到了1944年，他的处境也岌岌可危，在绝望之下，他交出了藏身地下者的名单，希望换得自己和妻女的平安。

研究团队成员、FBI前特工潘科克（Vince Pankoke）表示，事情过去77年之后，已无法获知所有的真相。他在接受荷兰广播电台采访时说：“不过，我们的理论接近事实的几率大于85%”。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 逃离纳粹 1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 姐妹弟兄 这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 藏身之地 安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 日记作伴 安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 死于集中营 1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 安妮之墓 伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 《安妮日记》闻名世界 安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日 作者: Iveta Ondruskova



（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。