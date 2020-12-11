 是谁出卖了安妮·弗兰克一家？ | 文化经纬 | DW | 17.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

是谁出卖了安妮·弗兰克一家？

《安妮日记》的作者安妮·弗兰克和她的家人到底是不是被人告密，才遭到纳粹逮捕的？这几乎是与二战历史有关的最大的一个未解之谜。

Anne Frank

安妮·弗兰克在战争结束前不久死于集中营

DW.COM

阿姆斯特丹的安妮·弗兰克故居整整装修了2年。这里一直吸引着大量游客，但是参观者获得的信息却越来越少。重新装修后的安妮·弗兰克故居有了很大的改变。

数十年前，犹太姑娘安妮·弗朗克（Anne Frank）将自己日记中的两页纸牢牢粘上了。在那两页里，安妮记录了一些粗俗笑话，写下了自己关于性的想法。现在，专家们辩认出了相关文字。

著名的《安妮·弗兰克日记》再次被搬上了银幕。这是德国制片人和导演首度尝试讲述这个发生在纳粹统治下的真实故事。

（德国之声中文网）最新研究显示，安妮·弗兰克（Anne Frank）一家在阿姆斯特丹的藏身之所，很有可能是一位犹太裔公证律师透露给纳粹的。这是本周一（1月17日）向荷兰媒体公布的一项调查研究的结果。

研究表明，公证律师范登贝格（Arnold van den Bergh）向占领荷兰的德国当局提供了一份躲藏在阿姆斯特丹的犹太人名单以及他们的藏身地址。范登贝格这样做是为了拯救自己和家人的生命。

一个由近20名历史学家、刑侦专家和一位FBI前特工组成的团队，经过5年的研究，利用最新技术得出了这一结论。

主要证据是一封匿名信的副本。安妮的父亲奥托·弗兰克（Otto Frank）于1946年得到这一副本，里面提到了范登贝格的名字。该信的原件已无处可寻，但在阿姆斯特丹档案馆有一件副本，只是这份文本此前一直没有得到仔细的研究。

Anne-Frank-Haus in Amsterdam

书橱后的藏身密室

弗兰克一家在1942年到1944年间与另外4名犹太人躲藏在阿姆斯特丹一所民宅的后楼。处于青春期的安妮在那里写下了日后举世闻名的《安妮日记》。1944年8月，安妮和家人藏身的密室被纳粹发现。一家人都被送入集中营，只有父亲奥托幸存了下来。

范登贝格律师是阿姆斯特丹犹太人社团的成员，由于人脉广泛，他一开始免于被遣送集中营。但到了1944年，他的处境也岌岌可危，在绝望之下，他交出了藏身地下者的名单，希望换得自己和妻女的平安。

研究团队成员、FBI前特工潘科克（Vince Pankoke）表示，事情过去77年之后，已无法获知所有的真相。他在接受荷兰广播电台采访时说：“不过，我们的理论接近事实的几率大于85%”。

  • Anne Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    逃离纳粹

    1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

  • Anne Frank with sister Margot.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    姐妹弟兄

    这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

  • Anne Frank House in Amsterdam

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    藏身之地

    安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

  • Anne Frank's diary

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    日记作伴

    安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

  • Liberation of the Bergen-Belsen concentration camp.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    死于集中营

    1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

  • Tombstone of Anne and Margot Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    安妮之墓

    伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

  • Shelf with books on Anne Frank in the state library of Pirna in Saxony, Germany.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    《安妮日记》闻名世界

    安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日

    作者: Iveta Ondruskova


（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

In this photo provided by the Wassmuth Center for Human Rights, a swastika sticker is seen on a sculpture at the Idaho Anne Frank Human Rights Memorial in Boise, Idaho on Tuesday, Dec. 8, 2020. Boise police are investigating after the memorial was defaced by swastika stickers earlier this week. The stickers, which included the words, we are everywhere as well as the Nazi insignia, were discovered Tuesday morning by a visitor to the memorial in downtown Boise. (Wassmuth Center for Human Rights via AP)

美国唯一的安妮·弗兰克雕像遭玷污 11.12.2020

美国爱达荷州有一座被纳粹杀害的德国犹太少女安妮·弗兰克的纪念雕像。近日，这座雕像被人打上纳粹十字，并配以威胁口号，引起公众震惊。

Ein Teilnehmer der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen läuft und einem großen Schlüssel mit der Aufschrift Right to Return durch Neukölln. Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels.

反以色列示威: 哪些口号是反犹主义言论？ 30.05.2021

在德国举行的反以色列集会暴露出反犹主义。但是，什么算煽动反犹情绪？什么是合法的批评？德国之声请专家们对抗议口号进行了评估。

Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

默克尔缅怀纳粹暴政受害者 08.05.2021

第二次世界大战欧洲战场结束76周年之际，德国总理默克尔呼吁永远铭记受害者。社民党政治家表示，应设置中央纪念场所。

广告
Anne Frank

是谁出卖了安妮·弗兰克一家？

《安妮日记》的作者安妮·弗兰克和她的家人到底是不是被人告密，才遭到纳粹逮捕的？这几乎是与二战历史有关的最大的一个未解之谜。  

“我感染了艾滋病……但请不要害怕”

在俄罗斯，有一百多万人是艾滋病毒感染者，Sofia Batarchuk就是其中之一。在很多人因为害怕被社会边缘化隐瞒自己有艾滋病的时候，Sofia则不同，她以开放和幽默的态度对待生活。让我们来了解一下她的故事。  