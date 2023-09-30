是认真的！德国提前完成气候援助目标

（德国之声中文网）德国政府提前3年兑现了承诺，为贫困国家的气候保护和应对措施出资63.9亿欧元。根据德国经济部和德国联邦经济合作与发展部表示，2022年的数据已向欧委会提交了报告。这些资金将用于支持贫困国家减少二氧化碳排放以及应对海平面上升、高水位和洪水、长期干旱或飓风。将气候援助资金从每年40亿欧元提高到2025年的每年60亿欧元，是上届德国总理默克尔（基民盟）领导下的大联合政府发出的承诺。

德国联邦经济合作与发展部长舒尔策（Svenja Schulze）说，成果表明了 “德国正在全球各地加大应对气候变化的努力”。例如在约旦支持海水淡化技术，以满足饮用水需求。这些设施的电力将由光伏电池组提供。舒尔策指出，现在重要的是“其他工业国也要履行承诺，实现我们共同的承诺，即每年共同动员1000亿美元应对气候变化，帮助新兴和发展中国家”。工业国家曾多次承诺在2020年至2025年期间提供这笔资金，但迄今为止尚未履行这一承诺。

联合国可持续发展目标前景黯淡

“中国必须承担责任”

舒尔策明确表示，这不仅是工业化国家与发展中国家之间信任的核心问题。“这也有助于我们在气候融资方面，呼吁中国或海湾国家等承担责任。”

中国是世界上最大的温室气体排放国，占总排放量的30%。然而，北京政府认为，在气候问题上中国应被视为一个发展中国家，因此拒绝出资。

绿党籍的德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）强调：“只有所有国家都信守承诺，稳步加大气候保护力度，我们才能遏制全球变暖。”

(基督教通讯社, 法新社等)

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