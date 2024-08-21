美国民主党的大腕们纷纷现身在芝加哥举行的全国代表大会，力挺总统候选人哈里斯。前总统奥巴马更是将自己当年使用的家喻户晓的竞选口号“是的，我们一定行（Yes we can）”改为“是的，她一定行（Yes she can）”，表达对哈里斯的支持。德国总理肖尔茨近日在接受德国媒体采访时说哈里斯“肯定会成为一名非常优秀的总统”。

（德国之声中文网）昨天（8月20日），美国前总统奥巴马在芝加哥召开的民主党全国代表大会上表示，“火炬已经传递给”哈里斯，美国已准备好让她成为总统。

他说副总统哈里斯将为美国人而战，并将共和党总统候选人特朗普称为“危险”人物。

奥巴马说：“她（哈里斯）一生都在为需要发声的人而奋斗。她是一个能看到你、听到你、每天都会站起来为你而战的人。”

“是的，她一定行。（Yes she can）”奥巴马谈到哈里斯时这样说道。台下的人群欢呼起来，他们重复呼喊这句话，令人想起奥巴马当年自己的竞选口号：“是的，我们一定行。（Yes we can）”

奥巴马的妻子、前美国第一夫人米歇尔也在大会上发言。她说：“空气中弥漫着一种神奇的美妙气息。这是希望的感染力。”她将哈里斯称作“我的女孩”，并说希望奥巴马2008年竞选口号的另一个版本“正在卷土重来”。

前一日，美国现任总统拜登在民主党全国代表大会首日压轴登场发表演讲，期间数度拭泪。“美国，我把最好的献给你。”当晚，当拜登引用这句诗句时，现场一片沸腾。

美国现任总统拜登在民主党全国代表大会首日压轴登场发表演讲，期间数度拭泪。 图像来源: Mike Segar/REUTERS

随着民主党党内重新团结在一起，哈里斯的民调也越显强劲，民主党人明确表示他们相信可以击败特朗普。

为了转移媒体的注意力，特朗普整周都在举办活动，并在周二谈到了他所说的哈里斯的“反警察”立场。

在密歇根州的一场造势活动中，特朗普抨击所谓的“卡马拉犯罪浪潮”。他说：“你甚至不能穿过马路去买一根面包——你会被枪杀。”他谎称暴力犯罪增加了43%。

尽管党内人士公开恳求特朗普专注于政策，停止对哈里斯进行人身攻击，但他并没有听取这一建议。

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本周民主党全国大会上的另一位明星演讲者是希拉里·克林顿。她曾在2016年代表民主党竞选总统，也是民主党第一位女性总统候选人，但在这场开启了美国政治近来最动荡时代之一的选举中败给了特朗普。

希拉里在演讲中说，哈里斯将成为打破美国“最高、最硬的玻璃天花板”的人。

收视调查机构尼尔森（Nielsen）统计，民主党全国大会首晚有2000万人观看，超过了共和党大会开幕式的1810万人观看量。

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德国总理对哈里斯大加赞赏

德国总理肖尔茨在接受Sat1 电视台的特别政治节目采访时，表达了对美国总统候选人哈里斯的高度评价。

他在采访中说：“我很了解她。她肯定会成为一名非常优秀的总统。”

肖尔茨没有回答关于民主党人哈里斯是否比共和党人特朗普更适合担任美国总统的问题。

不过，他表示：“哈里斯是一位非常优秀的政治家，她将坚持对我们来说重要的事情，并与大西洋彼岸、美国和欧洲之间、美国和德国之间保持良好的合作。”

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（法新社、德新社）

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