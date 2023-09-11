是战地玫瑰，还是道德沦丧？

（德国之声中文网）中国女歌手王芳在俄罗斯占领的海滨城市马里乌波尔演唱苏联歌曲《喀秋莎》，该视频在社交平台已有数百万次的播放量。

视频显示，王芳站在乌克兰城市马里乌波尔的剧院的废墟阳台上，以中文演唱了《喀秋莎》。

王芳的丈夫中国政协委员、博客作家周小平于周五（9月8日）在新浪微博转发了俄罗斯卫星通讯社发布的妻子演唱的《喀秋莎》视频，称王芳为"战地玫瑰，"支持夫人英勇无畏的行为。据悉，王芳应俄罗斯方面邀请到被占领的顿涅茨克访问，周小平陪伴妻子到莫斯科。

妻子的行为引起关注后，周小平再发文进行解释，强调王芳是中国民间歌唱家、无任何政治身份，她是以中国普通居民的身份应邀访问马里乌波尔。他还透露，王芳在演唱结束后会见了俄罗斯扶持的"顿涅茨克人民共和国"的领导人普希林，向他赠送礼物并转达希望早日结束战争的祝福。

乌克兰外交部发言人尼克连科（Oleg Nikolenko）周五当日谴责了王芳的行为，他表示，"乌克兰尊重中国的领土完整，希望中方解释中国公民此次到访的目的"，在俄军杀害数百名无辜平民的地方演唱《喀秋莎》是"道德沦丧"。他还表示，禁止被俄罗斯邀请的中国客人入境乌克兰。

乌克兰内政部顾问吉拉成柯（Anton Gerashchenko）一日前（9月7日）已在X发帖。他写道：

据俄罗斯媒体报道，由中国记者、博客作者和公众人物组成的代表团已抵达所谓的"顿涅茨克人民共和国"。歌剧演员王芳甚至在马里乌波尔剧院演唱了苏联歌曲《喀秋莎》（2022年3月数百人在那里被俄罗斯导弹炸死）。所谓的的"顿涅茨克人民共和国"首领普希林评论道"非常感人"。这个帖子带来2千多个反馈发言。

中国国内社媒删除了相关内容

引起风波后，中国官方尚未对事件做公开澄清，但中国国内社交平台删除了相关话题，甚至《环球时报》前总编胡锡进不支持王芳的贴文也被消失。胡锡进认为，"王芳那样做，周小平那样赞，都应该定义为他们的个人行为，与国家无关"。

俄罗斯侵略乌克兰战争爆发后，马里乌波尔市受到俄罗斯炮火的猛烈袭击。该市被包围期间，大剧院扮演了防空设施的角色，许多平民为躲避空袭藏到剧院里。但剧院还是被炸，根据不同的统计，平民死亡人数在12人（大赦国际）和600人（美联社）之间。多个国际机构将俄罗斯对马里乌波尔的炮袭列入战争罪行。

马里乌波尔的志愿者

（综合报道）

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