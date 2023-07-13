 是否設立日本辦事處？北約領袖釋分歧信號 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2023

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是否設立日本辦事處？北約領袖釋分歧信號

近期日本與北約商討設立辦事處，但此事遭到法國與中國的反對。在這次北約峰會上，日本進一步強化與北約的關係，但針對辦事處一事，法國總統馬克宏和北約秘書長傳達出不同立場。

今年1月，北約秘書長斯托爾滕貝格在東京會晤日本首相岸田文雄。

今年1月，北約秘書長斯托爾滕貝格在東京會晤日本首相岸田文雄。

（德國之聲中文網）針對北約可能在日本設立辦事處一事，北約領袖週三（7月12日）在立陶宛維爾紐斯峰會上釋出了分歧的訊息。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）再度表示反對：「不管人們怎麼說，地理位置是難以改變的：印太地區不是北大西洋。」不過，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，這件事仍有待討論。

馬克宏主張，北約應堅定地把重點放在北大西洋地區。他雖然同意北約應在其他區域擁有夥伴，共同「控管印太、非洲和中東的重大安全議題」，但認為北約終究是基於《北大西洋公約》而創設的組織。

他說：「我認為我們做了正確的決定，也就是堅持維持緊密的夥伴關係，互相協調，並在戰略保持親近，但不希望擴大衝突範圍，因為現在不是時候，也不是我們來這裡的原因。」

法國總統馬克宏主張，印太終究不是北大西洋，北約不該展現出似乎在其他區域建立合法性並在地理上擴張的印象。（資料照）

法國總統馬克宏主張，印太終究不是北大西洋，北約不該展現出似乎在其他區域建立合法性並在地理上擴張的印象。（資料照）

但斯托爾滕貝格12日在另一場記者會上表示：「辦事處的問題還在考慮當中，未來會繼續討論。」同一天，他與日本首相岸田文雄公布了「個別化夥伴計劃」（Individually Tailored Partnership Programme, ITPP），升級北約與日本的夥伴關係。斯托爾滕貝格對中國與朝鮮的軍事行動表達憂慮，並稱亞洲對於歐洲，正如歐洲對亞洲一樣重要。

「安全不是區域性的，而是全球性的。」斯托爾滕貝格強調，北約在印太的角色並不是要成為全球軍事聯盟，而是認知到印太區域面臨全球性的挑戰，且中國的崛起是其中的一部分。

北約秘書長斯托爾滕貝格曾多次強調，亞洲的安全也會影響到歐洲。（資料照）

北約秘書長斯托爾滕貝格曾多次強調，亞洲的安全也會影響到歐洲。（資料照）

北約週二（11日）發布的公報內，將中國稱為「系統性挑戰」，有分析認為這是北約歷來對中國展現出的最強硬態度。對此，中國駐歐盟使團發言人批評北約公報「刻意抹黑」中國，且充斥「冷戰思維」。

中國認為北約有意在日本設辦事處一事是「東進亞太」，批評這會擴大「陣營對抗」，稱北約既然是區域性聯盟，就不該在地理上擴張。中國外交部發言人汪文斌12日說，亞太地區不需要「亞太版北約」。

《日經亞洲》11日引述知情者說法稱，幾經討論，北約最後刪去了峰會公報中提及「北約將持續與日本商討在東京設辦事處」的相關段落。

此前，北約官員曾表示其擬設立的日本辦事處規模較小，只會有幾位工作人員，主要負責建立夥伴關係，不會變成軍事基地。日相岸田文雄則於5月指出，日本並不打算以成員或準成員的身份加入北約。

（路透社、法新社、《日經亞洲》等）

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