是否支持政府--你会说实话吗？

（德国之声中文网）美国南加州大学政治学与国际关系助理教授Erin Baggott Carter（赵雅芬）与另外两名作者新近在知名期刊《中国季刊》（China Quarterly）上发表了这项研究。

作者写道，中共的宣传时常引用哈佛大学艾什（Ash）民主治理中心的调查：该中心通过对中国公民直接提问，得出的结果是，大约90%的中国公民支持中国共产党。调查者进而推论认为，中共享有真正的合法性，大概是因为它有能力促进经济增长、提供公共服务并说服公民相信政策的成功。

但赵雅芬及联合作者指出，艾什中心的假设是中国公民不会"出于政治恐惧而在调查中歪曲自己的观点"。

而赵雅芬及联合作者认为，对这一假设有理由表示怀疑：曾有学者提出了"偏好伪装"（preference falsification）这个概念，用于描述在独裁国家，公民因害怕遭镇压而有隐瞒政治观点的倾向。

赵雅芬及联合作者认为，"偏好伪装"在独裁国家中十分普遍，中国很难成为例外。

如何让受访者能真实表达

然而，如何衡量"偏好伪装"对中国公民意见表达的影响呢？

赵雅芬及其他作者在调查中，也首先进行了直接提问，询问受访者是否拥护习近平的领导，是否认为政府总体为人民服务，以及中国的制度是否是最好的。提问者还询问受访者是否愿意参加反对政府的抗议游行；如果不愿意，是否是出于害怕。

在这样的直接提问中，赵雅芬及联合作者也得出与艾什中心类似的结论，即超过90%的受访者表示对中共感到满意，只有8%的受访者表示，对国家镇压的恐惧阻止了他们去抗议。

然而，在接下来的间接提问中，作者们得出了不同的结论。

间接提问：对政府满意率最多只介于50-70%

他们所采取的具体方法是，将受访者随机分为两组。第一组要回答，每题四个选项中他们赞同几项。但无须说明具体哪几项。

每题的四个选项中，都混杂有一个"敏感"句子，比如：

我拥护习近平同志的领导。

我每天都出去吃饭。

节俭是一种美德。

我喜欢亲近自然。

第二组则仅获得每题三个选项，也就是除去带有政治敏感性的选项之外，第一组获得的其它选项。第二组也要回答认同几项，无须列出具体是哪几项。

赵雅芬和同事们接下来用这两组答案的均值之间的差异，来衡量受访者真正的政治观点。

这时，作者们发现，间接提问显示，受访者对中国政府感到满意的比率只介于50-70%之间，并且这已经是上限，因为这仍无法完全消除"偏好伪装"。此外，间接提问还显示，大约40%的中国公民因害怕政府打压而不愿参加反政权抗议活动。

建议：不要再直接式提问调查中国政治

因此，作者们提出建议，如果有学者想要通过调查来衡量中国公民的政治观点，不要再用直接式的提问。

赵雅芬及其同事的调查是2020年6月和11月两次进行的。他们委托中国私人市场研究公司，每次对约2000人进行了调查，调查在互联网上进行。受访者覆盖了不同的年龄、性别、收入和省份。

前《纽约时报》驻华记者张彦（Ian Johnson）在推特上评论说，愤世嫉俗的人可能会说这样的研究是“废话”，但实际上，能够去证实这一点是有用的，即：中国公民在民意调查中会隐瞒观点。他写道，因此必须对中共享有广泛合法性的民意调查提出质疑。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。