是否抵制北京冬奥？ 德国运动员深感困惑

（德国之声中文网）克莱因（Maximilian Klein）是2017年成立的德国运动员联合会国际体育政策专员。他在德国电台上指出，由于各体育协会缺乏有效人权战略，运动员们因此处于两难境地：一方面，不希望与侵犯人权的行为有任何牵连；另一方面，自己已为参赛艰苦训练多年。

欧盟议会呼吁其成员国在政治上抵制北京冬奥会。欧盟议会欧盟-中国代表团主席比蒂科费(Reinhard Bütikofer)在德国电台上表示，这是不寻常的步骤，但鉴于中国侵犯人权现象持续恶化，此举完全必要。

慕尼黑安全会议主席伊申格尔(Wolfgang Ischinger)对政治抵制呼吁表示理解。他说，"如果还在外交部门任职的话，我会建议部长们或总理，最好不去那里！"。这位前德国驻伦敦和华盛顿的大使指出，否则，将不仅会向国际社会发出一个错误信号，在国内也会受到批评，没人能理解，政要们何以要去那里，"毕竟，你可以在运动员回来后问候他们嘛。"

克莱因则抱怨说，现在，运动员们处以一个难以解脱、他们对此无能为力的困境，并面对冲突、承担责任。他呼吁各体育协会避免未来发生这种情况。他强调指出，"我们之所以会处于与中国有关的这一局面，就是因为体育组织拿不出有效的人权战略"。

（德新社）

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