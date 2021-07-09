 是否抵制北京冬奥？ 德国运动员深感困惑 | 足坛体坛 | DW | 20.07.2021

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足坛体坛

是否抵制北京冬奥？ 德国运动员深感困惑

德国运动员联合会成员克莱因对明年在中国举行的冬季奥运会可能遭抵制持矛盾看法，指责当局缺乏有效人权战略。

Olympia Winterspiele in Sotschi 2014 BILDER DES TAGES 9. Februar 2014

2014年索契冬奥会

 （德国之声中文网）克莱因（Maximilian Klein）是2017年成立的德国运动员联合会国际体育政策专员。他在德国电台上指出，由于各体育协会缺乏有效人权战略，运动员们因此处于两难境地：一方面，不希望与侵犯人权的行为有任何牵连；另一方面，自己已为参赛艰苦训练多年。 

欧盟议会呼吁其成员国在政治上抵制北京冬奥会。欧盟议会欧盟-中国代表团主席比蒂科费(Reinhard Bütikofer)在德国电台上表示，这是不寻常的步骤，但鉴于中国侵犯人权现象持续恶化，此举完全必要。 

慕尼黑安全会议主席伊申格尔(Wolfgang Ischinger)对政治抵制呼吁表示理解。他说，"如果还在外交部门任职的话，我会建议部长们或总理，最好不去那里！"。这位前德国驻伦敦和华盛顿的大使指出，否则，将不仅会向国际社会发出一个错误信号，在国内也会受到批评，没人能理解，政要们何以要去那里，"毕竟，你可以在运动员回来后问候他们嘛。"  

克莱因则抱怨说，现在，运动员们处以一个难以解脱、他们对此无能为力的困境，并面对冲突、承担责任。他呼吁各体育协会避免未来发生这种情况。他强调指出，"我们之所以会处于与中国有关的这一局面，就是因为体育组织拿不出有效的人权战略"。 

  （德新社） 

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