是否完成汉堡港收购？中远:“无法保证”

（德国之声中文网）在德国内阁批准中资入股汉堡港集装箱码头，允许中远集团有限度收购汉堡"福地"（Tollerort）集装箱码头后，中远集团表示将在有关部门出具其决定后考虑相关条件，无法保证交易进行。

中远集团周三发表公告称，根据2021年所披露的购股协议，汉堡港口与仓储物流公司（HHLA）同意出售的股份占目标注册公司注册股本的35%，但德方在新闻稿中提出部分批准购股，销售股份的数量将低于25%，并对股东权利设置"若干其他条件"。

公告写道，各方尚未收到德国联邦经济及能源部关于部分批准的正式决定，并将在该部门出具其决定后考虑相关条件。"交易事项须待先决条件达成或获豁免后方可作实。概无保证交易事项将会进行或于何时进行。"

本周三，联邦内阁批准中远集团收购"福地"集装箱码头低于25%的股份。德国经济部在声明中表示，对于收购进行限制的原因是"存在对公共秩序和安全的潜在风险"。这项决定将阻止中远集团对"福地"集装箱码头的"战略参与"，将收购降为纯粹的财务参与。未来新的收购案需要经过新的投资审查程序。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

汉堡市长岑彻尔（Peter Tschentscher）对于联邦政府的决定表示欢迎。"汉堡港能在国际竞争中占据一席之地并高效运作，对德国的安全和自主至关重要。"他还表示，航运公司参与码头运营是业内惯例，在全世界都是如此组织高效物流，汉堡港也必须做到这一点。

对于德国政府考虑让中远集团以24.9%入股汉堡港集装箱码头，而非此前计划的35%， 中国外交部发言人汪文斌周三（10月26日）在例行记者会上表示，合作是互惠互利的，希望有关方面理性看待中德务实合作，停止无端炒作。

肖尔茨为收购案辩护

尽管如今中远允许收购的股份大幅降低，但这一妥协方案在德国执政联盟内部仍存在争议。

俄罗斯入侵乌克兰后，德国开始正视过度依赖俄罗斯能源导致的后果，越来越多声音呼吁在与中国打交道时必须避免重蹈覆辙。

执意支持中资入股汉堡港的德国总理肖尔茨周四则为联邦政府的决定辩护。肖尔茨表示，这是一个"正确的解决方案"。他认同基础设施不应该受到不良影响，也认为这是合理关注。"但这个收购案绝不是这样的情况。" 他强调，港口的土地属于当地港口公司，它是国家资产，永远不会被私有化。

肖尔茨即将在11月初出访中国。此前他在谈到与中国的关系时概括表示，必须确保不会单方面依赖，许多公司正做出决策，以拓宽供应路线。

中远悄然出售杜伊斯堡港股份

在有关中远集团收购汉堡港集装箱码头的辩论声中，德国最大内陆港口杜伊斯堡港股份公司周三宣布，中远不再持有杜伊斯堡港股份。中远原本拥有正在建设中的"杜伊斯堡门户码头"项目(DGT)的30%股份，但该公司在6月份退出了杜伊斯堡港。中远退出项目后，杜伊斯堡港务集团目前持有这家为建造码头而成立的公司60%股份。

中远退出DGT项目的原因没有被披露，杜伊斯堡港务集团也未解释为何选择这个时间点公布此消息。《莱茵邮报》引述知情人士称，终止合作的决定是由中远集团作出，并非是受到德国政界压力。

新的杜伊斯堡集装箱港口被视为未来物流的一个示范项目，占地23.5万平方米。据杜伊斯堡港务集团表示，它将成为欧洲腹地最大的集装箱码头。

杜伊斯堡港口集团发言人强调，中远海运将继续成为其重要客户，该集团多年来一直与中国公司和伙伴保持良好的信任与合作，并已成为中欧之间铁路连接的欧洲终点站。

（德新社、路透社等）

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