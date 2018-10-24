是否冻结对沙特军售 法德立场相左

（德国之声中文网）法国总统周五（10月25日）在他到访的斯洛伐克首都布拉迪斯拉发对盟友德国发出几乎毫不掩饰的批评。他称在卡舒吉事件背景下提出停止军售沙特的要求乃是"纯粹的教条主义"；当天，德国总理默克尔则在她到访的布拉格强调，德国将暂停向沙特出口武器。

马克龙总统以不同寻常的严厉措辞抨击了军火禁运要求。他指出，向沙特王国出售军火 "与卡舒吉先生毫无关系"，"这里，你不能把所有事情都混在一起"。他强调，若有必要制裁，那就必须有一个"欧洲的统一回答"。

默克尔总理称， 将就欧盟共同立场问题举行磋商，但仍坚持上周日宣布的暂停批准向沙特出售德国军火的决定。默克尔在布拉格指出，德国政府已明确表示，在恢复军售前，必须先澄清卡舒吉案的背景，直至事情水落石出，德国不会向沙特交运武器。

据联邦政府发言人赛贝特通报，周四，默克尔在与沙特国王通电话时，"最严厉"谴责了杀害卡舒吉行为，并强调指出，德国"已准备好，与国际伙伴一起采取恰当措施"。

欧盟在武器禁运问题上处于分裂状态。和法国一样，西班牙也明确表示，不会停止军售沙特。欧盟议会则于周四呼吁所有成员国共同实施对沙特的武器禁运。本届欧盟轮值主席国奥地利也提出类似要求。该国外长克奈斯尔（Karin Kneissl）对德国《世界报》表示，"尤其是在也门的可怕战争和卡塔尔危机应促使我们作为欧盟对沙特采取一致行动"。她强调："如果欧盟作为一个整体停止向沙特交运武器，那就是对结束这些冲突所作的一个贡献。"她表示，杀害卡舒吉事件"令人无比震惊"，"是史无前例的违法行为"。

对于多个欧盟成员国来说，军售涉及重大经济利益。从2008至2017年，利雅得是法国的第二大军火客户，仅次于新德里，交易总额约达120亿欧元。去年，巴黎向沙特军售的总额为13.8亿欧元。2016年，法国成为沙特的第八大武器供应国，--美国、中国和德国位居前三。

据安卡拉政府圈内人士提供的消息，土耳其总检察官日前要求沙特引渡18名在卡舒吉事件调查过程中被逮捕的18人。两国总检察官计划本周日在伊斯坦布尔会面。

凝炼/雨涵（法新社）