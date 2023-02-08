是否允许俄罗斯参加奥运会？欧洲政界摆出立场

（德国之声中文网）“这很痛苦，但我的观点非常明确——我站在乌克兰这一边，现在不是与俄罗斯运动员握手言欢的时候，这是不道德的”，拉脱维亚奥委会(LOK)运动员协会主席冈塔·拉迪赛娃（Gunta Latiševa-Čudare）在接受德国之声采访时说。这位27岁的运动员目前在为巴黎奥运会做准备。最近，国际奥委会主席巴赫提出的有关允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加世界最大体育赛事的建议，让她感到不寒而栗。

由于俄乌战争还在继续，俄罗斯和白俄罗斯被排除在国际赛事之外。除了包括网球在内的极少数例外项目，运动员以中立身份参与也是不被允许的。乌克兰威胁将杯葛2024奥运会，除非俄罗斯及白俄罗斯不被允许参加。

拉脱维亚:俄罗斯必须被孤立

对于代表拉脱维亚参加2014年巴西里约热内卢奥运会的短跑运动员拉迪赛娃来说，是否允许俄罗斯及白俄罗斯参赛不仅仅关系到她的个人立场问题。相反，她在其中看到了更广泛的政治层面的意义，而这损害的不仅是她的国家——直接与俄罗斯和白俄罗斯接壤的拉脱维亚，也会损害整个波罗的海地区。“2022年2月24日之后，我们拉脱维亚人不再感到安全，我们记得前苏联时期发生在我们身上的事情。

拉脱维亚运动员拉迪赛娃不愿与俄罗斯和白俄罗斯运动员握手

“必须竭尽所能阻止类似的事情再次发生。我不能阻止战争机器，但我必须以某种方式影响它，”拉迪赛娃说道。

在这一点上，她也得到了拉脱维亚政府最高层的支持。拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkēvičs）强调说：“允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加下一届奥运会的提议是不道德的和错误的。”如果俄罗斯继续对乌克兰发动战争，它必须被孤立。林克维奇斯认为，“像所有的暴政一样，俄罗斯将体育服务于政治目的。国际奥委会不应该成为俄罗斯宣传企图的同谋”。

在一份由国家奥委会主席蒂克默斯（Zorzs Tikmers）签署的详细声明中，拉脱维亚奥委会明确表示:“拉脱维亚国家奥委会的立场在过去、现在和将来都在根本上保持不变——只要乌克兰战争继续，俄罗斯和白俄罗斯运动员以任何身份参加奥运会都是不可接受的。”

丹麦体育部长恩格尔-施密特（Jakob Engel-Schmidt）赞同这一观点。爱沙尼亚总理卡拉斯(Kaja Kallas)也威胁说，如果允许俄罗斯和白俄罗斯参与，那么爱沙尼亚将抵制2024年奥运会。“让俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛是完全错误的。因此下一步就会是抵制措施。”

国际奥委会谴责抵制参赛的威胁

国际奥委会认为，抵制参赛的威胁违背了奥林匹克运动的基本原则。“抵制参赛违反了《奥林匹克宪章》，《宪章》规定所有国家奥委会都有义务派出运动员参加奥运会”。该机构在一份声明中表示，有可能允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛，前提是以中立身份。不过，目前尚未对此做出任何决定。

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国际奥委会解释说，中立身份的运动员必须证明他们“对其国家及国家奥委会没有任何身份认同”。至于运动员要如何证明自己的中立身份仍有待讨论，但相关标准正在制定中。国际奥委会也提到，在与各协会及运动员代表协商讨论后，“绝大多数参与者”都表示支持这一举措。

俄罗斯总统普京与国际奥委会主席巴赫在 2014 年索契冬奥会闭幕式上

“如果我们能确定运动员的中立身份，这可能成为一个解决方案。如果一名俄罗斯运动员从战争一开始就没有接受过俄罗斯政府的任何资金或支持，并谴责了他们的罪行，那么我们可以考虑与其同台竞赛，”拉脱维亚运动员发言人拉迪赛娃说。“但事实上，俄罗斯和白俄罗斯正在利用其运动员来打造宣传机器，为乌克兰战争火上油。他们是政府的武器。”

巨大的政治阻力

和拉脱维亚一样，北欧体育联合会也一致反对俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加奥运会。“乌克兰的战争局势并没有改变，”北欧国家奥委会、残奥委会和体育联合会在一封致国际奥委会等机构的联名信中写道。这封联名信由来自丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典、奥兰、格陵兰岛和法罗群岛的协会负责人签署。

巴黎市长伊达尔戈

巴黎市长伊达尔戈 (Anne Hidalgo) 公开反对俄罗斯运动员在当前形势下参加在法国首都举办的奥运会。她在法国新闻广播电台（franceinfo）节目“8h30”中表示，“只要乌克兰战争仍在继续”，她就不希望有俄罗斯运动员参赛。

由此可见政治阻力相当大。与白俄罗斯和乌克兰直接接壤的波兰，无法想象各自国家的运动员将在巴黎相遇。 “我们希望奥运会在没有俄罗斯人和白俄罗斯人的情况下举行，但不能没有波兰人、乌克兰人或拉脱维亚人，”谈及可能抵制巴黎奥运会，波兰体育和旅游部长博尔特尼祖克(Kamil Bortniczuk)在接受RMF FM电台采访时表示，“俄罗斯队从未保持过中立，将来也不会。如果国际奥委会认为这一次会有所不同，那么他们就太天真了。”

俄罗斯的宣传机器

博尔特尼祖克认为，对于俄罗斯人来说，体育是宣传机器的一部分。 “我们在非正式会谈中指出了这一点，”他说道。 很显然，他认为还有其他更强硬的应对措施。“我认为最后通牒是我们手上最强硬的一张牌。如果没有其他选择，我们会使用它。我认为我们还有足够的时间让国际奥委会进行自我反省。”

欧洲40位体育部长周五在伦敦举行会议，讨论国际奥委会的参赛建议。波兰体育部长博尔特尼祖克说:“我认为我们应该着重强调，允许俄罗斯运动员参加奥运会将是俄罗斯人的胜利。” 无论如何都应该避免这种情况发生。

在周五的会议上，35个国家向国际奥委会发出联合信号：反对在某些条件下允许俄罗斯和白俄罗斯重新参加比赛和奥运会的计划。

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