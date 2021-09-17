 是否与中国开战？澳防长：“这是中国的问题” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2021

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是否与中国开战？澳防长：“这是中国的问题”

正在华盛顿进行访问的澳大利亚防长达顿在接受澳大利亚媒体采访时，针对中国官媒对AUKUS美英澳三国联盟的批评做出回应称，中国官媒的言论“不成熟”且“令人难堪”。

Australien Innenminister Peter Dutton

（德国之声中文网）美国、澳大利亚、英国周三（9月15日）宣布成立AUKUS联盟并将共同协助澳洲打造核动力潜艇后，中国官媒《环球时报》周四将矛头指向澳大利亚，批评澳大利亚是美国的“走狗”，“奉劝堪培拉不要以为将获得核潜艇和攻击性导弹，就觉得它有了恐吓中国的资本”。文章还写道，澳大利亚“要是因此针对中国实施更加嚣张的挑衅，甚至在军事上犯贱，中国一定会毫不客气地对它进行惩罚”。 

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在同英美结成新印太联盟的框架下，澳大利亚将获得自己的核动力潜艇。中国对此表示不满，澳大利亚原本的潜艇项目伙伴法国则感到被排挤出局。

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。

AUKUS美英澳三国联盟持续引起国际争议。法国说自己感觉「被捅了一刀」，欧盟也说没有被咨询。

美英澳3国元首15日透过视频会议宣布成立新印太联盟「AUKUS」，美英将协助澳洲打造核动力潜艇。而这样的合作为何会引来法国的不满？一位澳洲分析人士对DW表示，新联盟显然是为了抗衡中国，但目前还称不上“东方北约”。另一位英美外交问题专家则指出，参与新联盟的美英澳三国各有其动机。

对于中国官媒措辞激烈的言论，澳大利亚防长达顿（Peter Dutton）在接受澳大利亚天空新闻专访时回应称：“我认为我们从一些为中国共产党喉舌的发言人或媒体那里看到政治宣传，老实说，我认为他们为我们的主张提供了佐证。我认为他们的言论适得其反而且不成熟，坦白说令人尴尬。”

在被问及澳大利亚是否会与中国开战时，达顿回答“这是中国的问题”。他指出，“中国共产党发言人对台湾的企图非常明确，同样的，美国也非常清楚他们对台湾的意图。没有人乐见冲突，但这确实是中国的问题。” 

“中国对澳大利亚、加拿大、英国、地区内伙伴的行动一直持续。中国确实使用了网络技术发动袭击。”达顿指出：“我们在民主进程中看到了中国的干预，世界其他地方也有同样的例证。我们面临许多威胁因素，尽管不至于达到引发战争的地步，但都游走在所谓的灰色地带，包括干预民主制度，在区域内试图施加影响力的活动也达到前所未有的程度。” 

谈到AUKUS联盟时，达顿表示，建立伙伴关系是需要应对“真实”而且日益增高的威胁。 

“同样的，这也是为了确保我们拥有一个扩展和深化的联盟，过去几十年来它一直是我们国家安全的支柱，我们希望确保印太地区的和平与稳定。” 

美澳联合声明激怒中国 

在达顿接受天空新闻采访的不久前，美国国务卿布林肯与美国防长奥斯丁在华盛顿接待了澳洲防长达顿、澳洲外长佩恩，双方举行了澳美部长级磋商(AUSMIN)并在会后发表联合声明。声明内容对于中国“在没有依据的情况下在南中国海扩大海洋主权主张”表达关切。 

两国在声明中也重申了台湾在印太地区的重要角色，双方都表示有意加强与台湾的关系，并支持台湾参与国际组织。声明还重申“继续支持在不诉诸威胁和胁迫的情况下和平解决两岸问题”，并将共同强化与台湾在太平洋地区的捐赠协调。 

澳美联合声明还批评中国在香港实施国安法的行为削弱了选举制度并打压新闻自由，同时也对中国“对维吾尔族的镇压行动”表示严重关切。

中国驻澳大利亚使馆周五则发表声明回击，批评澳美联合声明对中方进行“无端指责”。声明写道，中方坚决反对澳美双部长会联合声明“在涉及南海、新疆、香港、台湾等一系列涉华问题上对中方的无端指责和错误言论”。使馆发言人称：“有关言论罔顾事实，违背国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。这种试图向中方施压的小伎俩只会贻笑大方，不会得逞。” 

声明还敦促澳大利亚“摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念”，能够真正独立自主地处理对华关系，不要在损害中澳关系的道路上越走越远。

(路透社、澳洲天空新闻) 

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