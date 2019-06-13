 “是伊朗干的！” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2019

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时政风云

“是伊朗干的！”

美英两国确信，伊朗是阿曼海湾油轮受攻击事件的幕后黑手。其它国家持狐疑态度。而德黑兰则称是美国在搅混水。

Golf von Oman Öltanker Front Altair (picture-alliance/dpa/IRIB News Agency)

其中一艘遭攻击油轮：挪威的"Front Altair"

（德国之声中文网）两艘油轮在阿曼海湾遭攻击事件的背景仍不清楚。尽管如此，美国总统特朗普仍强调了美国的观点，并在一个电视秀节目中明确表示，"是伊朗干的"。

美国代理国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）称，华盛顿当局很快会拿出能支持这一判断的更多证据，以有助于国际社会在相关问题上达成共识。美方迄今公布的一段视频上有画面显示，据称是伊朗革命卫队的一艘快艇驶向日本油轮"Kokuka Courageous"，并从该油轮船体上取下一枚未爆炸的黏附水雷。

"严重威胁"

目前，英国已表示支持美国的观点。亨特（Jeremy Hunt）外交大臣称，伦敦认为，德黑兰"几可确定"是袭击事件的幕后黑手。他强调，要说其它国家和非政府组织要对此负责， 这"不合逻辑"。亨特外交大臣解释说，这一攻击行为符合伊朗制造不稳定局势的所作所为，并对地区构成严重威胁。

Karte Tanker angeschossen Golf von Oman DE

图文：霍尔木兹海峡将石油储藏丰富的海湾地区与公海连接在一起

别的国家和国际组织则未急于作出指控。欧盟一名官员在布鲁塞尔表示，欧盟方面正搜集信息，研判局势。德国外长马斯（Heiko Maas）也告诫不要急于做出结论和有可能导致一场战争的反应。联合国秘书长古特雷斯敦促进行独立调查。在会晤了阿拉伯国家联盟秘书长盖特（Ahmed Abul Gheit）后，古特雷斯表示，"找出真相极其重要；澄清责任，极其重要"。中国和土耳其也做出令人瞩目的谨慎表态。

"无一丝证据"

伊朗坚决驳回所有对它的指控。德黑兰政府表示，不应散布毫无根据的指控，而应查明，到底有谁能从此类危机中获益最大。

伊朗外长扎里夫推文道："在毫无证据的情况下，美国立即指控伊朗……这就清楚了：美国"B团队"转入了B计划，转入了破坏外交。"扎里夫所谓的"B团队"意指美国国家安全顾问博尔顿团队。德黑兰相信，博尔顿计划实现伊朗政权转移，为此甚至会挑起一场军事冲突。

凝炼/任琛（德新社、路透社）

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