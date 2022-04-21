是他还是她？法国举行总统大选第二轮投票

（德国之声中文网）据路透社报道，法国最近几天的民调结果显示，虽然极右翼候选人勒庞（Marine Le Pen）竭力软化自己的形象和她所领导的党派国民阵线提出的一些政策，但是马克龙的领先优势不仅明显且稳固增长。

尽管如此，仍不能排除勒庞意外取胜的可能性。如果勒庞赢得第二轮投票，她的上任可能会带来类似于英国脱欧或者2016年特朗普当选美国总统一样的政治动荡感。路透社报道指出，因为很多选民在第二轮投票前并未做出决定，或者他们并不确定是否会参与第二轮投票。

周日（4月24日）举行的法国总统大选第二轮投票从当地时间早8点开始，并在晚8点结束投票。

两周前在第一轮投票中，勒庞在法国北部城市杜埃的得票率领先于马克龙。在那里居住的69岁的退休妇女卢埃勒(Andrée Loeuillet)接受路透社采访时说，她在两周前将选票投给了马克龙。她说：“他（马克龙）有他的缺点，但是也具备自己的品质。我们正处于困难时期，他是最合适继续执政下去的那个人。”

勒庞在选战中提出禁止穆斯林女性在公共场所戴上头巾的主张，马克龙抨击她这一主张会引发“内战”。马克龙呼吁法国全国各阶层民主人士都来提供支持。

勒庞在选战中主要关注的重点是法国人生活成本的飙升。她强调，随着全球能源价格的大幅上涨，很多法国人的生活水平在下降。她还将这一结果归咎于马克龙粗糙的领导风格并将其称之为精英阶层对普通民众的蔑视。

住在法国西北部勒芒区一个小镇上的56岁公务员保罗（Pascal Pauloin）说，他把票投给勒庞是出于对马克龙的不满。

他说：“坦白讲，我非常失望。我们法国已经多年来运行不畅了。马克龙为中产阶层什么也没有做。而且贫富差异越来越大。”

哈里斯民意调查机构的工作人员列维（Jean-Daniel Levy）说，勒庞当选的可能性不大。只有在民意出现巨大转变的前提下才可能出现这种情况。

如果马克龙成功连任，他将面对的也是一个相当困难的第二任期，因为选民不会再留给他“宽限期”，而且会继续抗议他推行的亲商改革路线，这其中就包括将退休年龄从62岁提高到65岁。

如果勒庞击败了马克龙，她将对法国内外政策都做出剧烈改变，街头抗议可能会瞬间爆发，届时整个欧洲和其它地区都会受到波及。

无论新当选的总统是马克龙还是勒庞，新总统面临的第一个重大挑战将是赢得 6 月的议会选举，以确保在议会获得多数席位来执行他们的施政计划。

（路透社）

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