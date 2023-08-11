是什么让德国右翼民粹选项党与中国相互靠近？

（德国之声中文网）选项党对德国和中国而言都要成为替代选项吗？德国右翼民粹分子和中国奉行国家资本主义的共产党之间并非天然盟友。但是今年夏天一个由三人组成的选项党代表团接受官方邀请前往中国访问。6月底，选项党议会党团主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）和联邦议员彼得·比斯特隆（Petr Bystron）、彼得·菲尔泽尔（Peter Felser）一起对北京和上海访问了近一周的时间。

菲尔泽尔在接受德国之声采访时说，选项党联邦议会党团同中国的接触最初“非常缓慢”，但是这一情况在初夏时分发生了改变。他猜测是选项党一路飙升的民调支持率引起了中方的兴趣。

在访问中国期间与中方哪些代表举行了会晤？菲尔泽尔在接受德国之声采访时不愿透露。德国之声记者又向中国驻柏林大使馆发出了问询，但同样没有得到回复。但是据德国媒体RND的报道，选项党访华代表团甚至见到了中国外交部的一名副部长。

选项党议会党团主席魏德尔从中国回来之后至少让外界知道，中国方面对选项党的工作非常了解。而魏德尔本人也非常了解中国。她曾在中国工作过6年。她的博士论文题目是关于中国的养老机制。现如今她夸奖中国人的企业家精神，在社交平台X（原推特）上嘲讽德国外长贝尔博克访华时发表的批评言论。

对中国战略的批评

选项党明显反对德国外交政策采取对华批评的路线，再加上目前高达21%的民调支持率，这些都让北京方面对德国的这个政党产生兴趣。今年7月中旬柏林政府公布了“中国战略”。选项党联邦议会党团外交事务发言人比斯特隆批评这份战略“试图打着德国外交战略的幌子，推行绿色觉醒意识形态和美国的地缘政治利益”。除了将中国视为伙伴和竞争者，还将中国定义为战略对手，这在比斯特隆看来是“美国对中国采取对抗路线的结果，这种对抗和分裂不符合德国作为出口大国的利益”。

德国政治学学者施罗德（Wolfgang Schroeder）分析认为，选项党的外交政策立场表明，该党试图从内容上与其它政党做出根本性的区别。从地缘政治的角度，选项党认为西方与美国霸主的传统联系已经过时。施罗德在接受德国之声采访时说：“选项党更多地是将华盛顿看作是问题的一部分，而不是德国所面临的挑战的解决方案的一部分。选项党认为美国是一个帝国主义国家，它自身的利益和德国的利益无法调和。”

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与美国保持距离

选项党在访华期间也同德国外交政策保持了距离。菲尔泽尔说，他们对中国方面的人员说，他们觉得“跑到别的国家，以自己的价值观对其它国家指手画脚”的做法并不好。

这种态度并不会让政治学者施罗德感到惊讶。他说：“选项党的政客们认为对人权问题的普遍批评完全不重要，也完全不通世故。对他们来说，每个国家有自己的问题，不应该对其进行干涉。”

这一立场当然能让选项党在中国找到朋友。从中国返回后，魏德尔也表达了希望能继续与中国保持对话。这可能对7月底克拉（Maximilian Krah）被确定为2024年欧洲议会大选选项党头号候选人起到了帮助。克拉自称属于该党的右翼边缘，过去曾多次发表明显亲华的言论，引起关注。也许正因如此，克拉也喜欢接受中国媒体的采访。2022年11月，他在接受中国《环球时报》采访时说：“德国的反华势力不代表德国利益。与中国脱钩只会符合美国的利益，并给我们自己的工业造成严重损害。”

对中国的理解

政治学者施罗德分析指出：“在某种程度上选项党将自己视为在地缘政治格局中实现德国利益的真正力量，它理解并接受中国的统治方式、生活方式和组织领导的方式，因为这一切是从中国的发展过程中孕育而成。”

不过选项党不时地也会发出批评中国的声音。今年1月，选项党要求结束与中国的发展合作。选项党反对在德国5G建设中使用中国移动通信设备供应商华为的零组件。8月初，选项党议会党团科学政治问题发言人考夫曼（Michael Kaufmann）谴责中国在德国大学进行科学间谍活动。

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