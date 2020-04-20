昨接律师信今被泼漆   林荣基：我不会退缩

（德国之声中文网） 林荣基接受德国之声访问时表示，今早原计划与律师会面商讨店名被抢先注册的问题，近9时先到中山区中山北路一间咖啡店用餐，却突遭两名戴帽男子泼红漆，两人作案后逃去，林随即报警。他形容事件是恐吓，「明显与昨天的律师信有关」。

林荣基接到的律师信，指其店名侵害另一家公司的商标，要求他停用「铜锣湾书店」名称。

林被泼漆后前往马偕纪念医院验伤及清理，他对本网记者表示头部和身体染红漆，并无损伤，但感到错愕，「早就预期会有干预，但没想到发律师信后隔天就动手，共产党不想我在台湾重开书店，剃他眼眉」。

陆委会强烈谴责

他正前往警署落口供，形容台湾警察对事件「都很紧张」，又表示当地是法治社会，会坚持开店，「我开书店是一个表态，坚持反抗，应做的事有什么好怕？是共产党怕，他们闪闪缩缩，不够胆光明正大。公义在我这边，不可退缩，如果退缩就会很黑暗」。

陆委会表示，强烈谴责相关人士的暴力滋事行为，警方已在积极办桉，敬告任何有心人士切勿以身试法，倘林荣基欲依法提告，该会将提供一切必要的协助。

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昨接律师信警告

流亡台湾满一年的林荣基，本周五（25日）将在台北中山站3号出口附近重开书店，已取得商业登记，昨日（20日）却接获一封律师信，指店名侵害今年3月初由新北市政府核准设立的「铜锣湾书店有限公司」姓名权，要求林立即停用「铜锣湾书店」名称，并于7天内处理完成，否则将提告求偿。

林对本网表示会按原定计划开店，正委托律师处理事件。