 昨接律师信今被泼漆   林荣基：我不会退缩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

昨接律师信今被泼漆   林荣基：我不会退缩

香港铜锣湾书店本周将于台北重开，却屡遭阻挠和恐吓，店长林荣基今早被泼红漆，幸而身体无损伤。他表明将坚持开店，不会退缩。

China Hongkong freigelassener Buchhändler Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

2015年铜锣湾书店事件，多名书店负责人被中方人员带走及拘禁。林荣基去年流亡台湾，本周五（25日）并将于台北中山站重开书店。

（德国之声中文网） 林荣基接受德国之声访问时表示，今早原计划与律师会面商讨店名被抢先注册的问题，近9时先到中山区中山北路一间咖啡店用餐，却突遭两名戴帽男子泼红漆，两人作案后逃去，林随即报警。他形容事件是恐吓，「明显与昨天的律师信有关」。

林荣基接到的律师信，指其店名侵害另一家公司的商标，要求他停用「铜锣湾书店」名称。

林被泼漆后前往马偕纪念医院验伤及清理，他对本网记者表示头部和身体染红漆，并无损伤，但感到错愕，「早就预期会有干预，但没想到发律师信后隔天就动手，共产党不想我在台湾重开书店，剃他眼眉」。

陆委会强烈谴责

他正前往警署落口供，形容台湾警察对事件「都很紧张」，又表示当地是法治社会，会坚持开店，「我开书店是一个表态，坚持反抗，应做的事有什么好怕？是共产党怕，他们闪闪缩缩，不够胆光明正大。公义在我这边，不可退缩，如果退缩就会很黑暗」。

陆委会表示，强烈谴责相关人士的暴力滋事行为，警方已在积极办桉，敬告任何有心人士切勿以身试法，倘林荣基欲依法提告，该会将提供一切必要的协助。

延伸阅读：专访香港书商林荣基："一国两制--不复存在了"

昨接律师信警告

流亡台湾满一年的林荣基，本周五（25日）将在台北中山站3号出口附近重开书店，已取得商业登记，昨日（20日）却接获一封律师信，指店名侵害今年3月初由新北市政府核准设立的「铜锣湾书店有限公司」姓名权，要求林立即停用「铜锣湾书店」名称，并于7天内处理完成，否则将提告求偿。

林对本网表示会按原定计划开店，正委托律师处理事件。

DW.COM

桂民海判刑惹议 欧美要求释放

銅鑼灣書店股東桂民海被中国法院判处10年徒刑，法院指他为境外非法提供情报。中国外交部发言人没有正面回答桂民海获取和提供了什么情报。这场判决也引发中国和瑞典两国「抢人」。 (26.02.2020)  

专访李柱铭：国际有道德义务替香港人民发声

香港警方周六在一波大规模的追捕行动中，逮补了15位知名的泛民派人士，其中包含了有「香港民主之父」之称的资深大律师李柱铭。德国之声在大追捕隔天对他进行了专访，探讨周六大追捕背後的政治意涵，以及他如何看待过去几十年来香港的局势变化。 (20.04.2020)  

中联办凌驾《基本法》？ 民主派：比释法更差

过去一周香港发生两件政治事件，其中大抓捕15名民主派人物引起国际关注，但论影响深远，该是中联办「自行释法」，被指为日后插手香港事务铺路。 (20.04.2020)  

相关内容

China Hongkong Parlament Abstimmung zu Wahlreform Plenarsaal

中联办凌驾《基本法》？ 民主派：比释法更差 20.04.2020

过去一周香港发生两件政治事件，其中大抓捕15名民主派人物引起国际关注，但论影响深远，该是中联办「自行释法」，被指为日后插手香港事务铺路。

Hongkong Corona-Krise | Yuen Kwok Yung

袁国勇深夜急撤文 分析：四宗罪触怒北京 19.03.2020

香港权威专家袁国勇在报章撰文指「中国人陋习劣根是病毒之源」，引起争议後即晚撤稿。外界猜测文章公然跟中国官方文宣舆论唱反调触怒北京，原文「中华民国」字眼也惹祸。

Mahnwache für den entführten Hongkonger Buchhändler GUI Minhai

专访香港书商林荣基："一国两制--不复存在了" 21.10.2019

林荣基是2015年秋遭中国特工绑架的5名香港书商、出版商之一。今年4月，他移居台湾。他怎么看香港的未来？

广告

媒体看中国

USA Corona-Pandemie | New York (Reuters/J. Moon)

德语媒体：向中国追责 到底有多重要？

美国政界高层近日要求就新冠疫情向北京追责，引发了德语报刊评论版的关注。《商报》认为，不论这种追责是否合理，国际舆论一旦开始讨论此话题，就注定会削弱中国的国际地位。《法兰克福汇报》则批评说，眼下有许多其他问题比“病毒是否起源于武汉”更紧迫。  