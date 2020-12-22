春运将至 北京市：干部国企带头就地过节

（德国之声中文网）元旦丶春节将至，料中国大量人口回乡过节，恐扩散疫情。中共中央令全国减少「两节」期间人员流动和聚集，北京市则倡导民众「就地过节」，要求机关干部及国企单位带头在京过节。

2021年元旦中国有三天连假，春运也将从明年1月28日开始，至3月8日结束，共计40天，外界关注中国当局会否限制春运。

据中共中央办公厅丶国务院办公厅周四（12月24日）印发的《关於做好2021年元旦春节期间有关工作的通知》，当局要求减少「两节」人员流动和聚集，严防死守，确保不出现规模性输入和反弹；坚持「人丶物同防」，规范做好直接接触进口物品人员的个人防护丶日常监测和定期核酸检测；强化「两节」期间的医疗检验丶院感控制丶疫情处置等。

在常住外来人口高达764.6万人的首都北京，市委书记蔡奇於周三（23日）主持疫情防控工作会议，倡导「非必要不出京」，要求机关干部和国企人员带头在北京过节，鼓励在京单位推行弹性休假，引导人员错峰离返京。当局又下令有序组织高校学生丶农民工离返京工作，严格进出京旅游管控。

北京本土病例增两宗

北京当局又要求，民航丶铁路丶道路客运和公交丶地铁等公共交通合理控制客座率，严格审批文艺演出丶体育比赛丶展览展销等活动，减少各类迎春活动。

而为防止境外输入病例，当局下令严格落实14+7隔离措施，集中医学观察满14天後，对航班或物品检测发现阳性的同航班入境人员，实施7天居家或集中医学观察措施；无病例航班入境人员，实行7天社区健康监测。

北京在12月18日新增两宗境外输入确诊病例，24日公布新增两例本土无症状感染者，患者分别是由天津抵京丶在西城区一家餐厅从事冷冻食品工作的16岁男子，以及在海淀区奥北科技园上班的34岁男子。

北京市上一次大规模爆发疫情是在6丶7月，当时有300多名市民染疫。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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