春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难

只要能回家

中国媒体报道了一些返乡民众在高速路或者高铁上被困十个小时、甚至数十个小时的消息。对一些民众来说，晚一些不要紧，只要能回家就行。可也有民众因为火车停运、后面几天的车票售罄而面临可能无法与家人团聚的局面。图为2月4日安徽淮北火车站外一位抱小孩的女性。