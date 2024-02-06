春运人次创纪录 漫漫冰雪归途难

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春节将至，回家对中国人来说，在这个时刻有着特殊的意义。而今年的春运预计将达90亿人次，创下记录。正在此时，华中、华东迎来大降雪、冻雨，铁路、公路都受阻。
湖北、湖南、安徽、河南等省份都受到大雪及冰冻天气的影响。图为2月5日，武汉一段高速路受大雪影响，车辆困在路上。冰雪天气在华中华东持续，对春运造成阻碍。
中国媒体报道了一些返乡民众在高速路或者高铁上被困十个小时、甚至数十个小时的消息。对一些民众来说，晚一些不要紧，只要能回家就行。可也有民众因为火车停运、后面几天的车票售罄而面临可能无法与家人团聚的局面。图为2月4日安徽淮北火车站外一位抱小孩的女性。
据中国媒体报道，受冰冻天气影响的湖北省2月4日和5日各停运约千趟列车，湖北高速路入口封闭约七成。其它省份也因降雪、冻雨受到影响。而气象部门预测，5日开始的三天，江汉、江淮、江南北部仍多雨雪天气。图为江苏淮安2月4日封闭的高速。
若是平日出现雨雪风暴，尚可改期出行。但春节却难以改期。中国交通部门预测，今年以各种形式进行的春运人次将达90亿人次，创历史新高。
图为2月4日河南郑州火车站铁轨的俯视图。河南也受到大雪影响，公路、铁路都受阻。
有中国媒体提到2008年春节的雪灾，称今年的雨雪虽暂时未达到当年的规模，但春节前也已造成相当大的影响。图为江苏淮安一辆在大雪中缓慢行驶的汽车。
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