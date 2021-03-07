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春节,指农历新年,是中国和亚洲一些国家的传统节日。
回家过年与家人团聚是过春节的讲究。中国内陆地区每年伴随春节的"春运"也成了全世界规模最大的定期人口流动现象。
新冠危机给全球多地的经济带来沉重打击。不过中国的出口贸易出现了意料之外的强劲增长。因为担心疫情扩散，中国呼吁员工不要像往常一样回家过年。许多公司春节期间照样上班，许多出口订单可以提前完成。
在德克萨斯州的华人这回算是过了史上最惨的春节——遭遇了罕见的暴雪严寒天气。同样生活在德州的德国之声中文网特约记者刘文发来亲身感受。
春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
从上个世纪70年代中后期开始，几乎每任美国总统每年都会在农历新年到来之时向美国华人以及全世界各地庆祝这一节日的人们送上新春祝福。在这些总统里，只有一个人打破常规成为例外。
过去一年以来，新冠疫情席卷全球。然而，当东亚在慢慢的进入恢复期的同时，欧洲疫情依旧严峻。许多旅居欧洲的华人早在2020年底前打包回府，而留下的人们也因种种原因选择就地过节。我们的法国特约记者与几位留在巴黎的游子聊了一聊他们的春节和未来。
春节晚会是大多数中国人除夕的必有节目。德国媒体注意到了在祥和喜庆、歌舞升平背后，中共当局意图向民众传达的政治和伦理教义。
赶在春节前从美国回国、除夕之前和家人团聚？由于疫情升级，中国各地出台了针对海外归国人员的隔离新政，这让很多留学生和在美华人到了家门口却无奈选择了不回家过年。
春节已至，大部分在美华人虽然身处异国他乡，但是仍然将这个节日视为一年中最重要的节日。生活在美国的DW特约记者讲述了自己2021的过年经历。
2021年2月12日是辛丑牛年春节。庚子鼠年笼罩在新冠疫情阴影之下的人们纷纷许愿，新的一年里扭转乾坤、牛气冲天！
春节将至，海内外华人也许从未像今年这样盼望“牛”转乾坤，盼望“牛年”带来更多希望和战胜疫情的勇气。生活在德国的华人书画家唐红创作了一幅牛年贺岁卡画，用艺术的语言表达人们对自由、健康、快乐的渴望。
新冠危机爆发一年后，在原初爆发地中国，生活基本重返常态。不过，从上到下，人们忧虑依旧。由于担心发生新一波染疫，当局紧急呼吁大家：就地过年！
春节高潮已过，探亲的人们陆续按计划渐渐返回工作地点。虽然封城的指示还在执行，飞机、火车以及公路交通基本不通，但据报道，人们可以步行经过长江大桥自由出入湖北省。
截至1月27日，新型冠状病毒累计确诊病例2835例，累计死亡病例81例。世卫组织总干事谭德塞前往北京了解肺炎疫情，多国宣布协助撤离困在武汉的该国公民。
中国是世界上最大的猪肉消费国。农历年将至，猪肉需求更大。但中国因非洲猪瘟已扑杀超过百万头猪隻，疫情也还未完全控制，导致猪肉价格持续上涨。过年餐桌上常见的腊肉和香肠，今年恐成罕见珍馐。
正月十五，世界各地华人一起庆祝元宵佳节，庆祝这个“中国的情人节”。除了闹元宵，猜灯谜，元宵节究竟怎么过，又有什么来历？
经历了去年12月的滑坡之后，中国出口今年一月出人意料的实现增长，进口跌幅也小于普遍预期。不过分析师们，出口回升可能主要是基于季节原因，预计今后中国外贸前景仍不容乐观。
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