为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

春节

春节,指农历新年,是中国和亚洲一些国家的传统节日。

回家过年与家人团聚是过春节的讲究。中国内陆地区每年伴随春节的"春运"也成了全世界规模最大的定期人口流动现象。

SIHONG, CHINA - JANUARY 31, 2021 - Workers work overtime to produce face masks at a factory in Sihong Economic Development Zone, east China's Jiangsu Province, Jan 31, 2021.

牛年“开门红” 中国出口今年前两月猛增60% 07.03.2021

新冠危机给全球多地的经济带来沉重打击。不过中国的出口贸易出现了意料之外的强劲增长。因为担心疫情扩散，中国呼吁员工不要像往常一样回家过年。许多公司春节期间照样上班，许多出口订单可以提前完成。
A man walks to his friend's home in a neighbourhood without electricity as snow covers the BlackHawk neighborhood in Pflugerville, Texas, U.S. February 15, 2021. Picture taken February 15, 2021. Bronte Wittpenn/Austin American-Statesman/USA Today Network via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT TPX IMAGES OF THE DAY

记者手记：德州暴雪停电下的牛年春节 22.02.2021

在德克萨斯州的华人这回算是过了史上最惨的春节——遭遇了罕见的暴雪严寒天气。同样生活在德州的德国之声中文网特约记者刘文发来亲身感受。
A man stands in front of Christmas decorations at Xishiku Cathedral, a government-sanctioned Catholic church, on Christmas Eve in Beijing, China December 24, 2019. REUTERS/Florence Lo

客座评论：抗疫与民粹挤压下的中国基督宗教 22.02.2021

春节前夕，中国河北省爆发一波疫情。虽然局势很快得到控制，但有关“宗教活动导致病毒扩散”的说法却造成持久影响。德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian）认为，这一现象体现出民粹与民族主义思潮之下，左翼主导的中国社会舆论对于宗教信仰、特别是西方基督信仰的排斥与对抗心理。
Feb. 5, 2016 - New York, NY, USA - Chinese actor LIU XIAO LING TONG, Ambassador ZHANG QIYUE, Consul General of the People's Republic of China in New York with JOHN KESSLER, President and COO of Empire State Realty Trust lights The Empire State Building to celebrate the Lunar Year of the Monkey, Friday, Feb. 5, 2016alliance/dpa/H.Yan

哪些美国总统发表过农历新年贺词 18.02.2021

从上个世纪70年代中后期开始，几乎每任美国总统每年都会在农历新年到来之时向美国华人以及全世界各地庆祝这一节日的人们送上新春祝福。在这些总统里，只有一个人打破常规成为例外。
PARIS, FRANCE - JANUARY 01: Parisians sit on the banks of the river Seine on Ile Saint-Louis on the first day of 2021 on January 01, 2021 in Paris, France. New Year's eve celebrations and fireworks were cancelled throughout France to curb the spread of Covid-19 infections as France continues the process of trying to ease restrictions after two lockdowns. Cultural and Leisure venues remain shut as daily infection rates still not meeting the target set by the government. (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)

身在法兰西 家在千里外：游子年节心声 17.02.2021

过去一年以来，新冠疫情席卷全球。然而，当东亚在慢慢的进入恢复期的同时，欧洲疫情依旧严峻。许多旅居欧洲的华人早在2020年底前打包回府，而留下的人们也因种种原因选择就地过节。我们的法国特约记者与几位留在巴黎的游子聊了一聊他们的春节和未来。
In this image taken from video footage run by China's CCTV via AP Video, dancers in blackface and costumes portraying Africans perform on stage during the Spring Festival Gala, one of the world's most-watched TV programs in Beijing on Friday, Feb. 12, 2021. (CCTV via AP)

德语媒体：全世界最大的宣传秀 15.02.2021

春节晚会是大多数中国人除夕的必有节目。德国媒体注意到了在祥和喜庆、歌舞升平背后，中共当局意图向民众传达的政治和伦理教义。
(200305) -- BEIJING, March 5, 2020 () -- Passengers get on a bus to a quarantine center after arriving in Hong Kong, south China, March 4, 2020. The flight carrying the first batch of Hong Kong residents in Hubei Province arrived in Hong Kong on Wednesday afternoon. Those more than 100 passengers were directly sent to a quarantine center where they will take virus tests and undergo a 14-day quarantine. () |

各地实施隔离新政 海外华人春节回国难回家 15.02.2021

赶在春节前从美国回国、除夕之前和家人团聚？由于疫情升级，中国各地出台了针对海外归国人员的隔离新政，这让很多留学生和在美华人到了家门口却无奈选择了不回家过年。
New York Chinatown celebrating the Lunar New Year Year of the Rooster with Lion Dances, Dragon dances, and a big parade. (Photo by Robert K. Chin / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

记者手记：疫情期间，在美华人如何度过春节 12.02.2021

春节已至，大部分在美华人虽然身处异国他乡，但是仍然将这个节日视为一年中最重要的节日。生活在美国的DW特约记者讲述了自己2021的过年经历。
(210210) -- SHAOYANG, Feb. 10, 2021 (Xinhua) -- A woman walks past an exhibition poster of the Chinese character Fu, meaning blessings, for the upcoming Chinese Lunar New Year in Changzhou City, east China's Jiangsu province, Feb. 10, 2021. (Photo by Wang Qiming/Xinhua)

“实鼠不疫 牛转乾坤” 11.02.2021

2021年2月12日是辛丑牛年春节。庚子鼠年笼罩在新冠疫情阴影之下的人们纷纷许愿，新的一年里扭转乾坤、牛气冲天！
*** Bitte nur in Zusammenhang mit dem Interview von Frau Yue Fu nutzen *** Das Bild zeigt die Outdoor-Ausstellung „Kunst und Corona“ vor dem Rathaus in Königswinter im Sommer 2020. via Yue Fu

专访：憧憬未来 贺岁“牛年” 10.02.2021

春节将至，海内外华人也许从未像今年这样盼望“牛”转乾坤，盼望“牛年”带来更多希望和战胜疫情的勇气。生活在德国的华人书画家唐红创作了一幅牛年贺岁卡画，用艺术的语言表达人们对自由、健康、快乐的渴望。
3.2.2016 *** Chinese employees show a red paper-cut for the upcoming Chinese Lunar New Year, also known as Spring Festival, in their office in Huaibei city, east China's Anhui province, 3 February 2016. Copyright: picture-alliance/dpa/W. Wen

从常回家看看到就地过年 08.02.2021

新冠危机爆发一年后，在原初爆发地中国，生活基本重返常态。不过，从上到下，人们忧虑依旧。由于担心发生新一波染疫，当局紧急呼吁大家：就地过年！
28.01.2020 People wearing face masks walk down a deserted street in Wuhan in central China's Hubei Province, Tuesday, Jan. 28, 2020. China's death toll from a new viral disease that is causing mounting global concern rose by 25 to at least 106 on Tuesday as the United States and other governments prepared to fly their citizens out of the locked-down city at center of the outbreak. (AP Photo/Arek Rataj) |

为挣钱民工已上路 湖北省封城不封桥 31.01.2020

春节高潮已过，探亲的人们陆续按计划渐渐返回工作地点。虽然封城的指示还在执行，飞机、火车以及公路交通基本不通，但据报道，人们可以步行经过长江大桥自由出入湖北省。
GUANGZHOU, Jan. 26, 2020 -- A security personnel checks a passenger s temperature at a subway station in Guangzhou, south China s Guangdong Province, on Jan. 26, 2020. The province of Guangdong has made it mandatory for residents to wear face masks in public, effective from Jan. 26, an action to contain the new pneumonia epidemic. CHINA-GUANGDONG-GUANGZHOU-MASKS-MANDATORYCN LiuxDawei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中国宣布更多防疫措施 德国考虑从武汉撤侨 27.01.2020

截至1月27日，新型冠状病毒累计确诊病例2835例，累计死亡病例81例。世卫组织总干事谭德塞前往北京了解肺炎疫情，多国宣布协助撤离困在武汉的该国公民。

A Chinese pork butcher waits for customers at a local supermarket in Beijing on Sunday, September 22, 2019. China will release 10,000 metric tons of pork from its central reserves in a bid to stabilize soaring pork prices and cope with a swine fever crisis that has wiped out nearly a third of its pigs. Photo by Stephen Shaver/UPI Photo via Newscom picture alliance |

春节想吃猪? 中国加大冻猪肉储备投放 20.01.2020

中国是世界上最大的猪肉消费国。农历年将至，猪肉需求更大。但中国因非洲猪瘟已扑杀超过百万头猪隻，疫情也还未完全控制，导致猪肉价格持续上涨。过年餐桌上常见的腊肉和香肠，今年恐成罕见珍馐。
picture-alliance/dpa/T.Yi (160219) -- CHONGQING, Feb. 19, 2016 () -- Volunteers make dumpling balls during a dream postthemed activity held for the upcoming lantern festival at a railway station in Chongqing, southwest China, Feb. 19, 2016. (Xinhua/Tang Yi) (yxb)

元宵节才是中国的情人节？ 19.02.2019

正月十五，世界各地华人一起庆祝元宵佳节，庆祝这个“中国的情人节”。除了闹元宵，猜灯谜，元宵节究竟怎么过，又有什么来历？
08.11.2018, China, Qingdao: In einem Hafen liegen Containerschiffe an einem Kai mit Containerbrücken. Trotz des Handelskrieges mit den USA haben die chinesischen Ausfuhren auch im Oktober wieder unerwartet stark zugelegt. Chinas Zoll berichtete am Donnerstag in Peking einen Anstieg der Exporte in US-Dollar berechnet um 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (Zu dpa Trotz Handelskriegs mit USA: Chinas Außenhandel boomt) Foto: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

中国出口一月“开门红” 但经济前景不乐观 14.02.2019

经历了去年12月的滑坡之后，中国出口今年一月出人意料的实现增长，进口跌幅也小于普遍预期。不过分析师们，出口回升可能主要是基于季节原因，预计今后中国外贸前景仍不容乐观。
显示更多文章