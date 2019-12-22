春节想吃猪? 中国加大冻猪肉储备投放

(德国之声中文网) 中国国家发展和改革委员会19日在记者会上指出，目前中国猪肉市场供应充足，价格总体平稳。

发言人孟玮表示，为了保障春节期间人民猪肉消费需求，政府已「加大冻猪肉储备投放」，增加猪肉市场供应。路透社报导，中国政府自12月以来已经释放了20万吨冷冻猪肉，更创纪录地进口了37.5万吨猪肉。

发改委在记者会上也提到，政府「发放价格临时补贴」112.5亿人民币来保障低收入户，并「加强市场监管......打击哄抬物价、囤积居奇、价格欺诈等各类价格违法违规行为」。

中国农业部报告称，到10月份，全国猪隻数量萎缩了40％以上。由于供不应求，猪肉价格比前一年增长了3倍，相关食品价格的上涨也使通货膨胀率飙升至8年来的最高水平。

今年春节少吃猪

路透社报导，数以百万计的中国家庭因为非洲猪瘟，放弃在新年期间吃猪肉菜肴。大城市中的猪肉制品销售也放缓。

上海4家腊肉生产商告诉路透社，由于价格上涨20％到30％，他们的业务量大减。其中一位卖家说：「我想今年新年会有很多人吃鸡肉和鸭肉。」在贵州贵阳菜市场上卖腊肉5年的张胜(音译)也说：「今年猪肉非常昂贵，所以个体户腊肉也买得更少。」

来自河南的出租车司机陈先生表示，往年他的家人通常会做多达80斤、约40公斤的腌猪肉，但今年只做了15公斤，改去腌更多的鸡肉和鱼肉。

来自中国河南固始县的徐太太则表示，她家中所养的猪隻因为非洲猪瘟遭扑杀。她说：「我今年本来打算不要准备(猪肉)，但后来儿子说:『妈，我想吃香肠，每年都吃的。』所以我说好，我来做一点。」

徐太太院子里挂着的自制香肠和腊肉比往年少了许多。她说：「每年我都做很多，但今年只做了一点。」但即使这样，这些香肠和腊肉的成本也花了她300元人民币（约43.67美元）。她强调:「猪肉太贵了。人们承受不了这个价格。」她也说：「我很担心，因为你也知道今年有很多生病的猪......我们不敢吃在超市买的猪肉。我从来都没有买过。我们吃自己养的鸭。」

农历新年将至，非洲猪瘟打乱的不只是猪肉市场，还有中国人迎新年的传统饮食文化。

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邹宗翰/杨威廉 (路透社等)