 春节想吃猪? 中国加大冻猪肉储备投放 | 经济纵横 | DW | 20.01.2020

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经济纵横

春节想吃猪? 中国加大冻猪肉储备投放

中国是世界上最大的猪肉消费国。农历年将至，猪肉需求更大。但中国因非洲猪瘟已扑杀超过百万头猪隻，疫情也还未完全控制，导致猪肉价格持续上涨。过年餐桌上常见的腊肉和香肠，今年恐成罕见珍馐。

China Peking Metzgerei mit Schweinefleisch (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

根据中国官方18日公布的数据，中国猪肉产量去年下降了21％。

(德国之声中文网) 中国国家发展和改革委员会19日在记者会上指出，目前中国猪肉市场供应充足，价格总体平稳。

发言人孟玮表示，为了保障春节期间人民猪肉消费需求，政府已「加大冻猪肉储备投放」，增加猪肉市场供应。路透社报导，中国政府自12月以来已经释放了20万吨冷冻猪肉，更创纪录地进口了37.5万吨猪肉。

发改委在记者会上也提到，政府「发放价格临时补贴」112.5亿人民币来保障低收入户，并「加强市场监管......打击哄抬物价、囤积居奇、价格欺诈等各类价格违法违规行为」。

中国农业部报告称，到10月份，全国猪隻数量萎缩了40％以上。由于供不应求，猪肉价格比前一年增长了3倍，相关食品价格的上涨也使通货膨胀率飙升至8年来的最高水平。

China Afrikanische Schweinepest | Fleischmarkt in Peking (picture-alliance/AP Photo/F. Ting)

虽然非洲猪瘟病毒仅影响猪，但一般人还是担心猪肉会影响人体健康。这也促使大家转买其他肉类。

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据中国媒体报道，贵州毕节一所学校别出心裁，在期末向各班级期末考试的优等生发猪肉作为奖励。受非洲猪瘟影响，中国市场上的猪肉价格一路高涨，虽然去年12月中国国内猪肉价格下降5.6%，但仍属于“高价肉”。 (13.01.2020)

非洲猪瘟在世界范围内传播。专家认为，早晚一天也将蔓延到德国。现在，德国农民要求政府进一步采取真正有效的措施。 (28.12.2019)

美国植物肉供应商正在进军中国市场。经过一个世纪以来的研发，美国的植物肉对真肉的模仿已经相当完美。现在，植物肉供应商希望获得政界的支持。     (15.12.2019)

由于猪瘟肆虐，中国价格指数总体攀升，今年11月的通胀率达到4.5%。 (10.12.2019)

根据世界动物卫生组织统计，自去年8月非洲猪瘟登陆以来，中国已销毁了120万头猪，而全球四分之一的存栏猪也将遭到同样的命运。 (31.10.2019)

今年春节少吃猪

路透社报导，数以百万计的中国家庭因为非洲猪瘟，放弃在新年期间吃猪肉菜肴。大城市中的猪肉制品销售也放缓。

上海4家腊肉生产商告诉路透社，由于价格上涨20％到30％，他们的业务量大减。其中一位卖家说：「我想今年新年会有很多人吃鸡肉和鸭肉。」在贵州贵阳菜市场上卖腊肉5年的张胜(音译)也说：「今年猪肉非常昂贵，所以个体户腊肉也买得更少。」

来自河南的出租车司机陈先生表示，往年他的家人通常会做多达80斤、约40公斤的腌猪肉，但今年只做了15公斤，改去腌更多的鸡肉和鱼肉。

来自中国河南固始县的徐太太则表示，她家中所养的猪隻因为非洲猪瘟遭扑杀。她说：「我今年本来打算不要准备(猪肉)，但后来儿子说:『妈，我想吃香肠，每年都吃的。』所以我说好，我来做一点。」

徐太太院子里挂着的自制香肠和腊肉比往年少了许多。她说：「每年我都做很多，但今年只做了一点。」但即使这样，这些香肠和腊肉的成本也花了她300元人民币（约43.67美元）。她强调:「猪肉太贵了。人们承受不了这个价格。」她也说：「我很担心，因为你也知道今年有很多生病的猪......我们不敢吃在超市买的猪肉。我从来都没有买过。我们吃自己养的鸭。」

农历新年将至，非洲猪瘟打乱的不只是猪肉市场，还有中国人迎新年的传统饮食文化。

观看视频 03:53

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