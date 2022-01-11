 春节前夕中国疫情蔓延 北上广深皆出现新病例 | 科技环境 | DW | 15.01.2022

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科技环境

春节前夕中国疫情蔓延 北上广深皆出现新病例

随着河南、天津病例数下降，专家认为目前这两个城市的疫情已经受到控制，但南方城市包括上海、广东等地却又接连传出新的确诊病例。

China Tianjin | Coronavirus | Massentests

1400万天津居民在6天內经历了三次全员核酸检测

（德国之声中文网）全球疫情升温，连向来严格执行「淸零政策」的中国近期也受到本土疫情的影响，《北京日报》报导，今天（1月15日）中国通报新增104起本土病例和61例境外移入案例。本土疫情仍以河南52例最严重，天津39例、广东8例、陕西4例和浙江1例，境外移入案例则以上海最多，昨天通报了43例。此外，随着奥密克戎（Omicron）变异株在全球迅速传播，中国境内目前有12个地区已出现此变异株。

河南安阳市本周一（1月10日）宣布封城，暂停人员流动、配合全员核酸检测。全市所有机动车原则上不得上路行驶，生产经营单位暂停，铁路部门停售所有发往北京的车票。这是中国此波本土疫情继西安等城市宣布封城后，最新一个必须封城以缓解疫情的城市。此封城决定是在安阳10日确认了两例奥密克戎之后宣布，据信这与8日在天津市发现的奥密克戎病例有关。

郑州和许昌「出现了好转的迹象」

河南1月14日新增的52例本土确诊病例中，安阳市有37例、许昌市12例、郑州市3例。截至1月14日24时止，河南累计报告确诊病例达2373例，其中有2234个本土病例。中国国家卫健委一级巡视员贺清华对河南疫情表示乐观，他在15日举办的新闻发布会上指出：「尽管安阳的疫情仍存在社区传播风险，但郑州和许昌疫情近日新增加的病例数呈持续下降态势，出现了好转的迹象。」

天津本周三（1月12日）下午全城紧急放假，从9日到15日之间，1400万天津市居民都经历了三次全员核酸检测。截至1月13日24时，天津本轮本土疫情累计报告确诊病例181例，其中有45起家庭聚集。天津中医药大学名誉校长张伯礼向《央视新闻》表示，该市确诊人数应可控制在200多例。

China | Coronavirus Lockdown in Tianjin

天津目前实施离津审批报备制度

严格管控由津入京通道

天津属于首都经济圈的一部分，目前由天津进入北京的通道受到严格管控。 《央视网》报导，天津市疫情防控指挥部发布通告，要求机场、公路、铁路、港口码头等交通站场严格离津管理，同时实施离津审批报备制度。旅客需持48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码以及离津证明方可进站乘车。对于进京旅客，火车站专门设置进京专用通道，加强核验检查。

而南方的广东省15日也公布新增8起本土病例，其中珠海6例，深圳2例。珠海确诊者初步判断感染奥密克戎变异株，感染源头不明，但属同一传播链，其中有一家四口都染疫。从昨天开始，广东珠海机场已取消所有飞往北京的航班，珠海市政府要求居民非必要不应离开该市。

入境上海需遵守「六个不得」

另外，上海市卫健委13日通报新增2例本土确诊病例和3例本土无症状感染者，与11日报告的1例境外输入无症状感染者有关。而上海近日境外移入病例有所增加，因此官方针对入境人员明确规定14天隔离之后的「 7天社区健康监测」，须遵守「六个不得」原则，包括不得搭乘大众运输、不得聚餐、不得观展、不得会客、不得进商场、不得KTV欢唱。

China Shanghai | Flughafen vor dem Taifun In-fa

入境上海人员在7天社区健康监测期间须遵守不得聚餐、不得KTV欢唱等规定

在首都北京，最新消息指出15日傍晚海淀区通报检出1例新冠阳性个案，这是继去年12月19日以来北京通报的首例本土病例。由于接近中国春节和2月的冬季奥运会，北京从1月4日开始正式展开「闭环」防疫泡泡模式，入境者都必须有接种两剂疫苗、入境后需隔离21天，每日接受核酸检测。北京疾控官方近期多次强调「不搞一刀切」的强硬防疫政策，面对邻近的天津疫情延烧，目前仅采取阻断京津两地人员流动、限制交通严控入京等措施。

（综合报导）

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