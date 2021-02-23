春暖花开东风未见 凤梨进口禁令先来

（德国之声中文网）中国海关总署周五（2月26日）发布公告称，自3月1日起暂停进口台湾的凤梨（菠萝）。国台办随后发出新闻稿表示，因多次从进口凤梨中验出有害生物，为从源头防范植物疫情风险，因此采取这项正常措施。

当天下午，台湾行政院农委会主委陈吉仲召开说明会称，“这是首次因检疫被输入国全面暂停单一农产贸易 ”。台湾中央社报道称，陈吉仲在说明会上通报称，25日傍晚他透过两岸相关防疫管道“获得中国片面决定3月1 日起暂停输入台湾所有凤梨的讯息”。陈吉仲表示，他代表农业部门跟台湾农民表达“感到无法接受”。他提出，“中国称因为台湾凤梨有3种介壳虫而禁止台湾凤梨输入，这是不符合国际贸易规范的做法”。陈吉仲补充说，“介壳虫用熏蒸就可以，输销日本就是如此，中国这么决策通知的做法，完全不符合国际贸易规范”。

农委会副主委陈骏季也在说明会上指出，去年迄今“输销中国的凤梨共6200批，接获中国通报发现太平洋臀纹粉介壳虫、新菠萝灰粉介壳虫等计13件，输出合格率达99.79%”。主委陈吉仲还强调，“中国也有2种以上介壳虫”。

台湾凤梨对中国大陆出口占总出口量九成以上

据台湾行政院农委会提供的信息，去年台湾农产品出口的主要国家和地区前5名排名分别为中国大陆、日本、美国、香港和越南，占比分别为20.7%、15.5%、13.7%、8.0%和7.0%。其中新鲜凤梨及各类凤梨产品出口的总数量为46297吨，总价值5596.8万美元。其中对中国大陆的出口量为42121吨，总价值5036.8万美元。凤梨对中国大陆的出口占总出口量的近九成一。

农委会主委陈吉仲在说明会上质疑大陆方面为何在此时间点做此决定？他说，预计台湾今年凤梨产量41万吨，四、五月为高峰期，随着产量高峰、出口数量也跟着高峰，“对岸是主要出国市场，大陆的决定会影响到农民的收益”。

他说：“我透过动植物防疫管道回函表示，可针对此议题坐下来谈，任何需要我方加强改善的，我们都很乐意。我们期待对岸能尽快给我们回应。”

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 大陆暂停进口台湾凤梨 中国海关总署2021年2月26日宣布，从3月1日起暂停进口台湾凤梨。中国国台办表示，这是因为“从2020年以来多次在台湾进口的凤梨截获检疫性有害生物”，担心对大陆农业生产和生态安全造成严重威胁。据中国媒体报道，中国大陆是台湾生鲜凤梨的最主要出口地。台湾民进党立委指责北京“政治抹黑”。总统蔡英文高调表态“挺农民，一起吃凤梨”，并称台湾“所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸”。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国大陆禁止从台湾进口肉类 中国大陆国台办发言人朱凤莲1月27日称，陆方严禁台湾生产或转运的肉类产品输入。台湾自1月起开放含莱克多巴胺的美猪和30月龄以上的美牛进口。朱凤莲称，大陆严禁进口含莱克多巴胺的肉类产品。此外，台湾还有高致病性禽流感等疫情，此举为防范疫情传入风险。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国疫苗无法来台 台湾陆委会1月27日称，中国疫苗无论以捐赠、商业模式或其他方式提供，都受到相关法规限制，无法进口来台。大陆国台办发言人称，台湾不使用中国疫苗主要因政治障碍。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 台积电断供华为 2020年5月15日，美国商务部规定从9月15日起，所有非美国的芯片制造商，如果没有获得美国政府颁发的许可证，不能再向华为提供使用了美国技术和设备的产品。此举导致半导体和芯片制造行业领头羊台积电从9月15日起，不再向华为及旗下公司供应芯片。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国大陆抵制台湾金马奖 2018年第55届金马奖颁奖典礼上，一位台湾导演发表了带有台湾独立倾向的言论。担任评审团主席的巩俐因此拒绝上台颁奖，大陆获奖影人也集体缺席典礼晚宴。次年8月，大陆国家电影局正式宣布暂停中国大陆电影和人员参加第56届金马奖。2020年的第57届金马奖角逐也鲜有大陆电影的身影。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 85°C卷入统独争议 台湾总统蔡英文2018年8月过境洛杉矶期间，在台湾品牌连锁咖啡店85°C分店购买咖啡，并在吉祥物抱枕上签名。85°C在中国大陆继而受到大量网友攻击，其在中国多个订餐App的订购页面也被移除。该公司不得不出面表示“坚定支持九二共识的立场从未改变”。



陈吉仲还表示，将花费10亿元新台币透过内外销管道行销逾4万吨输销中国的凤梨。农委会会确保产地价维持在近2年平均价格每公斤21元以上，管道包含“强化国内跟其他市场行销，也呼吁2300万台湾消费者用新台币购买、照顾农民，相关经费约计10亿元”。他说：“我们会找到其他输出市场，像是日本、新加坡、欧洲，都已经动员打电话，希望能拉出3万吨的输出量，其他2万吨拿去做加工，我们会请业者用外销价格跟农民收购，将大陆禁台湾凤梨的影响降低。”最后他还呼吁“中国为了粮食安全，不应透过此方式阻碍正常贸易”。

台湾总统蔡英文也在其脸书上撰文表示：“中国以突袭式的通知，单方面暂停输入台湾凤梨这件事，显非正常的贸易考量，我要表达谴责。”她写道：“ 我们必须严正澄清，2020年以来台湾凤梨出口到对岸的合格率高达99.79%，所有农产品的出口，也一概会遵守国际规范，并配合输入国家的要求。这次中国海关总署在没有预警的情况下做出决定，对正常的贸易往来，一点帮助都没有。 ” 最后她呼吁：“台湾的凤梨，营养、多汁又鲜甜可口，政府会全力协助农民拓展商机，也请大家一起挺农民、吃凤梨！”

中国大陆网络社交媒体上对于中国海关总署停止禁止台湾凤梨一事的反应多为正面支持。一些网民不无讽刺地评论称“这才是暖人心的惠台政策”，还有大陆网民调侃台湾人“Taiwan can eat”。这些评论都体现出台海两岸官方联络中断后，两岸人民之间也相互充满了仇视和敌意。

“东风吹战鼓擂 现在谁也不怕谁”

本周二（2月23日），台湾陆委会新任主委邱太三走马上任。在致辞时，邱太三自信地表示， 后疫情时代“两岸交流也会恢复，势必要能有系统推动、建置。”他说两岸共同期待“未来能够春暖花开”。

次日，中国大陆国台办发言人马晓光在新闻会上表示，“两岸关系曾经有过春暖花开。春暖需要有东风，花开需要有雨露。东风、雨露就是‘九二共识’。如果台湾的先生们有这样的期待，愿意顺从两岸同胞的意愿，那就回到坚持‘九二共识’的共同政治基础上来。这是关键。”

前民进党立委李俊毅在参加台湾TVBS时事谈话节目时表示，这一代民进党党员当中没有一个人有能力“可以把过去跟共产党之间的意识形态全部打破、重新来”。他说：“我们要处理两岸问题是在国际的巧妙局势的运用下实现突破，而不是靠谁讲出什么。共产党一直要求民进党接受92共识，这是不可能的事情。”他还补充说：“你说东风在台湾。（但）春天来是南风，不是东风。”

去年12月4日中国大陆国台办在宪法日当天发布了一张关于国家统一规定的宣传海报。此后一个月的时间内，中国官方媒体的记者两度在国台办记者会上询问这是否意味着大陆可能推出《国家统一法》？国台办发言人朱凤莲指出，“宪法关于国家统一的规定是明确的，我们将坚决贯彻执行”。在二度接到同样询问时，朱凤莲再度表示，“国家统一是大势所趋，必然实现。我们将坚决遏制台独分裂活动，推进两岸关系和平发展和国家统一”。尽管她始终没有证实，但也并未否认，再加上中国官媒记者两度提问，外界因此普遍认为，大陆有意释放讯号，也就是可能会在今年两会期间完成立法程序。一旦通过，势将意味统一的脚步加快。

今年中国全国政协和人大会议将分别于3月4日和5日在北京召开。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。