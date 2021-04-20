春夏之际，欧洲谨慎迈出开放步伐

（德国之声中文网）欧盟委员会周一（5月3日）建议，成员国之间向游客放松入境的规定。不过，目前欧盟境内的疫情并非得到完全控制。尽管如此，欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在推特上表示，现在到了重新推动欧洲旅游业恢复景气的时候。



她写道，“我们计划欢迎接种疫苗的游客以及那些本国疫情控制良好的旅客。不过，一旦变种病毒出现，我们将迅速行动：我们建议欧盟建立一个紧急制动机制。”

冯德莱恩的表示可以具体理解为，接种了欧盟批准的疫苗并得到完全保护的人，可以无限制入境其它欧盟国家。随行儿童则需要出具核酸测试显示阴性的报告。此外，如果游客本国10万人口7日新增传染人数不超过100人，也可以到欧盟其它国家自由旅行。

目前，欧盟国家各自为政，因疫情的轻重缓急，在国内放松抑或收紧停摆措施。德国10万人口7日新增新冠人数目前是141人，28.7%的人口至少接种了第一剂疫苗。德国境内只有个别地方在进行试点，为接种两针疫苗的人以及新冠痊愈的人放开限行令，但全国总体上社会生活以及实体商业和餐饮业处在瘫痪状态。相比之下，欧洲其它国家开放的速度更快。

希腊

本周一，希腊各地的服务场所如餐厅、酒吧等在经过半年的关闭之后，重新开放，虽然仅限于户外。工作人员每周必须测试两次，工作时必须佩戴口罩。每桌最多围坐6名客人，各桌之间保持足够距离。希腊仍然保持着夜间宵禁政策，服务场馆的营业时间到每天23点。尽管有这些限制手段，但地中海气候的魅力难以抵挡，开放以来，客人每天都把餐厅酒吧挤得爆满。

希腊10万人中7日新增新冠人数为150人，高于德国，至少8%的公民已接种了第一剂疫苗。希腊政府决定，从5月15日起全国开放旅游业，外国游客可以在全希腊自由活动，而目前，他们只准前往旅游目的地。

游客享受希腊特有的地中海文化风情

荷兰

荷兰已于上周取消了禁足令，商店开门。餐厅可在每天12点至18点进行户外营业。私人聚会允许的规模也从一名来宾增加至两名。但博物馆、电影院和剧院仍继续关闭，大中学生在家里上课，但中学生每周一次面对面在教室上课。荷兰对疫情控制得并非理想，10万人中7日新增约300病例，几乎是德国的一倍。约30%的公民已接种了第一剂疫苗。

捷克

捷克正在以小步伐走向“正常”。本周，商店和市场重新开放。捷克曾是欧盟内的新冠重灾区。不过，目前疫情似乎有所控制，10万人口的7日发病率在150左右，因此不再被看作是“高风险区”。到欧盟其它国家旅行，捷克人不必出示核酸检测阴性报告，但隔离制度仍然有效。18%的公民至少已接种了一针疫苗。

法国

法国从本周一起也开始放松禁令，而法国的禁令从一开始就比德国的严厉很多，禁令下，法国人没有充分理由不能离开住址10公里以外。本周，中学重新开课，而此前，小学和幼儿园已经开放。政府计划两周后开放餐饮业。每晚禁足令不再是从19点、而是推迟到21点开始。

法国10万人口的7日发病率仍持续停留在300人的高位，接种疫苗人数不足10%。

法国全日制中小学在疫情期间受到重压

意大利

意大利没有采取全国统一行动，那些疫情不严重的地区餐饮业已经开放露天营业，但最晚到22点。这些地区的博物馆、电影院也已开放。顺便提下，梵蒂冈博物馆从本周一起重新对外开放，参观者必须戴口罩。

意大利10万人口的7日新增新冠患者人数为135人，如果继续保持这个水平，意大利政府将开放其它设施，计划6月允许餐厅在室内开放。迄今外来游客必须在抵达前后进行两次测试，然后进入5天隔离期。这条规定也将做出相应调整。

该国新冠疫苗接种率已超过22%。

意大利餐厅又开张的好消息不胫而走

丹麦

丹麦在谨慎开放的同时引入了“新冠护照”，其实是一种证书，记载持有人是否接种了疫苗、是否得过新冠肺炎，以及近24小时新冠测试阴性报告。拿着这本证书，便可以去美发馆、博物馆或者餐厅酒吧。体育设施也开始对该证件持有者开放，而影院和剧院也不久跟上。而在露天场所，即便没有这一证书，也可以自由光顾。

丹麦政府称，“新冠护照”的使用会持续下去，直到今年7月底几乎所有丹麦居民接种疫苗为止。丹麦的10万人口7日新冠新增率保持了稳定低位，目前低于100。

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